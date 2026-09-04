Gần 4.300 tỷ đồng nâng cấp hạ tầng môi trường nước phía Bắc thành phố Huế

Dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế giai đoạn 2 dự kiến được đầu tư hơn 4.279 tỷ đồng bằng nguồn vốn vay ODA Nhật Bản và vốn đối ứng, tập trung xử lý nước thải, chống ngập và cải thiện hệ thống thủy đạo, hồ di tích khu vực Kinh thành Huế...

Hình ảnh Kinh thành Huế ngập trong nước lũ cuối tháng 10/2025. Ảnh: Hiếu Trương.

Chiều 3/9/2026, UBND thành phố Huế tổ chức cuộc họp với Đoàn công tác Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) để rà soát công tác chuẩn bị Dự án Cải thiện môi trường.

Tại cuộc họp, hai bên trao đổi, thống nhất các nội dung liên quan đến phạm vi, quy mô đầu tư, nguồn vốn, tiến độ thực hiện và các yêu cầu về kỹ thuật, môi trường.

Theo định hướng, dự án có tên Dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế, giai đoạn 2 - Khu vực ưu tiên, do UBND thành phố Huế là cơ quan chủ quản đầu tư; Chính phủ Nhật Bản, thông qua JICA, là nhà tài trợ.

Dự án dự kiến triển khai trên địa bàn các phường Phú Xuân, Kim Long, Hóa Châu và Hương An, với tổng diện tích khoảng 934 ha. Đây là khu vực có vị trí quan trọng trong không gian đô thị phía Bắc thành phố, đồng thời gắn với hệ thống sông, hồ, thủy đạo và các công trình di tích thuộc khu vực Kinh thành Huế.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh, trọng tâm của giai đoạn 2 là đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải khu vực phía Bắc thành phố.

Dự kiến, dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải công suất 30.000 m3/ngày đêm, có khả năng dự phòng mở rộng lên 50.000 m3/ngày đêm, cùng hệ thống trạm bơm và mạng lưới thu gom nước thải.

Hệ thống này được kỳ vọng nâng cao năng lực xử lý nước thải đô thị, giảm tình trạng xả thải trực tiếp ra môi trường, từng bước cải thiện chất lượng nguồn nước và điều kiện vệ sinh môi trường, qua đó nâng cao chất lượng sống của người dân.

Cùng với xử lý nước thải, dự án còn dự kiến cải thiện hệ thống thủy đạo và các hồ di tích khu vực Kinh thành Huế. Các giải pháp được định hướng kết hợp giữa cải thiện chất lượng nước, tăng khả năng tiêu thoát nước và chỉnh trang cảnh quan.

Đây cũng là cách tiếp cận nhằm giải quyết đồng thời bài toán hạ tầng đô thị và bảo tồn không gian di sản, khi khu vực triển khai dự án có sự đan xen giữa khu dân cư, hệ thống mặt nước và các công trình có giá trị lịch sử, văn hóa.

Bên cạnh hệ thống xử lý nước thải, dự án dự kiến đầu tư các công trình nâng cao năng lực tiêu thoát lũ, giảm thiểu ngập úng, bảo vệ hành lang thoát lũ và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là 27.255,14 triệu JPY, tương đương khoảng 4.279,057 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay ODA dự kiến 22.437,11 triệu JPY, tương đương khoảng 3.522,626 tỷ đồng; vốn đối ứng khoảng 4.818,03 triệu JPY, tương đương 756,431 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2027-2032.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: UBND TP Huế.

Theo UBND thành phố Huế, việc chuẩn bị dự án cần được thực hiện kỹ lưỡng, bảo đảm tính đồng bộ và hiệu quả, phù hợp với định hướng phát triển đô thị của thành phố. Đặc biệt, các hạng mục phải hài hòa giữa yêu cầu phát triển hạ tầng, bảo vệ môi trường với bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Tại cuộc họp, lãnh đạo thành phố Huế đánh giá cao sự đồng hành của Chính phủ Nhật Bản và JICA, đồng thời thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quá trình hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư.

Hai bên sẽ tiếp tục nghiên cứu các phương án kỹ thuật, phạm vi và quy mô từng hạng mục, hướng tới bảo đảm dự án có hiệu quả đầu tư, đáp ứng yêu cầu về môi trường và khả năng vận hành lâu dài.

Khi được triển khai, dự án được kỳ vọng tạo thêm bước chuyển trong hoàn thiện hạ tầng môi trường đô thị phía Bắc Huế, nâng cao chất lượng nguồn nước, giảm nguy cơ ngập úng và tăng khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu, đồng thời góp phần xây dựng đô thị Huế xanh, bền vững và hài hòa với không gian di sản.