Trang chủ Chuyển động xanh

Huế: Cảnh báo sớm rủi ro, nâng cao khả năng chống chịu thiên tai

Nguyễn Thuấn

16/05/2026, 16:26

Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu của đô thị miền Trung Việt Nam” được triển khai trong 4 năm tại phường Hóa Châu, thành phố Huế, tập trung vào hệ thống cảnh báo sớm, quản lý rủi ro thiên tai và hỗ trợ sinh kế an toàn cho người dân...

Cán bộ phường Hóa Châu vượt lũ, đưa hàng cứu trợ đến người dân trong đợt mưa lũ cuối tháng 10/2025

Ngày 15/5, Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế phối hợp với Tổ chức Catholic Relief Services (Hoa Kỳ) tại Việt Nam khởi động dự án “Tăng cường khả năng chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu của đô thị miền Trung Việt Nam”.

Dự án do Catholic Relief Services tài trợ, là một trong những hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2026 diễn ra từ ngày 15- 22/5 với chủ đề “Cộng đồng chung tay phòng, chống thiên tai”.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai tại phường Hóa Châu, thành phố Huế trong thời gian 4 năm và chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 thực hiện từ tháng 5- 9/2026; giai đoạn 2 dự kiến triển khai từ quý IV/2026 đến tháng 9/2029.

Trong từng giai đoạn, dự án tập trung đánh giá hiện trạng hệ thống cảnh báo sớm nhằm hỗ trợ triển khai hệ thống cảnh báo sớm đa thiên tai; rà soát, cập nhật hướng dẫn quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; khảo sát các nguồn lực tài chính phục vụ công tác quản lý rủi ro thiên tai tại địa phương.

Bên cạnh đó, dự án sẽ tổ chức các lớp tập huấn về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho các bên liên quan; đồng thời đánh giá rủi ro thiên tai và xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai phù hợp với thực tế địa phương.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ dự án, Catholic Relief Services tại Việt Nam dự kiến hỗ trợ người dân vùng thấp trũng tại phường Hóa Châu xây dựng, sửa chữa từ 10 đến 20 ngôi nhà đáp ứng yêu cầu ứng phó với bão lũ. Hoạt động này góp phần nâng cao khả năng chống chịu, thích ứng của người dân trước thiên tai và tác động ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu.

