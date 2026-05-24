Huế giảm gần 1.000 tấn rác thải nhựa sau 5 năm triển khai Dự án TVA
Nguyễn Thuấn
24/05/2026, 10:29
Từ một địa phương đối mặt áp lực lớn về rác thải nhựa, Huế đang dần trở thành hình mẫu đô thị giảm nhựa của miền Trung với hàng loạt giải pháp đồng bộ về phân loại rác tại nguồn, tăng cường thu gom và nâng cao nhận thức cộng đồng sau 5 năm triển khai Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam” (Dự án TVA)...
Ngày 23/5, UBND thành phố Huế phối hợp với WWF-Việt Nam tổ
chức hội thảo tổng kết Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam” (Dự
án TVA) giai đoạn 2021 - 2026.
Dự án TVA được triển khai từ năm 2021 với sự tài trợ của
Nhân dân Na Uy thông qua WWF-Na Uy, WWF-Việt Nam và do UBND thành phố Huế tiếp
nhận. Mục tiêu của dự án hướng tới bảo vệ các dòng sông, hệ sinh thái đất ngập nước
và vùng ven biển khỏi ô nhiễm rác thải nhựa, đồng thời xây dựng Huế trở thành
đô thị giảm nhựa tiêu biểu của khu vực miền Trung.
Theo nghiên cứu ban đầu của WWF-Việt Nam năm 2021, mỗi ngày
thành phố Huế phát sinh hơn 400 tấn rác thải sinh hoạt, trong đó có trên 60 tấn
rác thải nhựa. Việc phân loại rác tại nguồn chưa được triển khai đồng bộ khiến
nhiều loại chất thải bị trộn lẫn, tạo áp lực lớn lên hệ thống thu gom, xử lý
cũng như môi trường tự nhiên.
Sau 5 năm triển khai, dự án đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực
trong quản lý chất thải rắn và giảm ô nhiễm nhựa. Đáng chú ý, dự án góp phần giảm
933,6 tấn rác thải nhựa thất thoát ra môi trường tự nhiên; chương trình phân loại
chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn được triển khai trên toàn bộ địa bàn thành phố,
từng bước hình thành thói quen phân loại rác trong cộng đồng.
Bên cạnh đó, dự án còn hỗ trợ nhiều trang thiết bị và hạ tầng
phục vụ công tác thu gom, xử lý chất thải như xe cuốn ép rác, thùng lưu chứa và
các giải pháp tăng cường thu gom sau phân loại. Tổng kinh phí tài trợ hiện vật
của dự án đạt hơn 26 tỷ đồng.
Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành
phố Huế Hoàng Hải Minh khẳng định "giá trị lớn nhất mà dự án mang lại không chỉ
nằm ở những con số hay mô hình cụ thể, mà còn ở sự thay đổi trong nhận thức và
hành động của cộng đồng đối với bảo vệ môi trường, phân loại rác tại nguồn và
giảm thiểu rác thải nhựa".
Theo ông Hoàng Hải Minh, đây là nền tảng quan trọng để hướng
tới phát triển bền vững, góp phần bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, bảo đảm sự hài
hòa giữa phát triển kinh tế với môi trường sống xanh, sạch và gần gũi với thiên
nhiên.
UBND thành phố Huế cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các địa
phương, doanh nghiệp, tổ chức và người dân nhằm duy trì, mở rộng các sáng kiến
giảm nhựa theo hướng thường xuyên và lâu dài, góp phần nâng cao chất lượng môi
trường sống cũng như xây dựng hình ảnh Huế xanh, thân thiện và phát triển bền vững
trong mắt du khách quốc tế.
Đánh giá cao những kết quả đạt được, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc
tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Đỗ Anh Tuấn cho rằng Huế đang từng bước
trở thành hình mẫu truyền cảm hứng cho nhiều địa phương trong quá trình chuyển
đổi sang mô hình phát triển xanh, tuần hoàn và phát thải thấp.
Trong khuôn khổ hội thảo, các chuyên gia đã tập trung trao đổi
nhiều nội dung liên quan đến quản lý chất thải rắn và giảm nhựa như quản lý chất
thải từ góc nhìn cộng đồng; xây dựng trường học giảm nhựa; giảm nhựa trong hoạt
động du lịch; vai trò tiên phong của doanh nghiệp; kết nối khối phi chính thức
trong quản lý chất thải với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”.
Thông qua các tham luận và mô hình thực tiễn, nhiều kinh nghiệm hữu ích đã được chia sẻ, lan tỏa các sáng kiến hiệu quả và thúc đẩy sự tham
gia của toàn xã hội trong công tác bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu xây dựng
Huế trở thành đô thị xanh, sạch và phát triển bền vững.
