Huế thúc đẩy đầu tư xanh tại Khu công nghiệp Phong Điền
Nguyễn Thuấn
29/04/2026, 10:04
Những khó khăn về đất đai, hạ tầng và thủ tục pháp lý tại Khu công nghiệp Phong Điền đang được thành phố Huế tập trung tháo gỡ, tạo điều kiện để doanh nghiệp ổn định sản xuất và tăng tốc mở rộng quy mô...
Chiều ngày 28/4, lãnh đạo thành phố Huế
trực tiếp kiểm tra, làm việc với các nhà đầu tư tại Khu công nghiệp Phong Điền,
tập trung xử lý vướng mắc về thủ tục, hạ tầng và đẩy nhanh tiến độ dự án, qua
đó nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư.
Tại buổi làm việc, sau khi nghe
báo cáo từ Tổng Công ty Viglacera – CTCP, Công ty CP Prime Thiên Phúc và
C&N Vina Huế, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hà Văn Tuấn yêu cầu các đơn vị
liên quan làm rõ các nội dung còn tồn tại về thủ tục đầu tư, đất đai, hạ tầng kỹ
thuật, giải phóng mặt bằng cũng như việc cung ứng các dịch vụ thiết yếu phục vụ
sản xuất. Ông cũng nêu rõ từng dự án cần được rà soát tiến độ cụ thể để kịp thời đưa
ra giải pháp tháo gỡ phù hợp.
Nhấn mạnh vai trò đồng hành của
chính quyền địa phương, lãnh đạo thành phố Huế yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường
phối hợp, chủ động hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ pháp lý; hỗ trợ tiếp
cận các chính sách ưu đãi về đầu tư, lao động, môi trường, phòng cháy chữa
cháy… Qua đó tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp ổn định sản xuất và mở rộng
quy mô.
Thành phố định hướng phát triển Khu công nghiệp Phong Điền theo hướng bền vững, ưu tiên thu hút các dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ xanh, thân thiện môi trường và có giá trị gia tăng lớn.
Các doanh nghiệp đang hoạt động được khuyến khích phát huy
vai trò “hạt nhân”, tích cực kết nối, kêu gọi thêm các nhà đầu tư thứ cấp.
Về phía quản lý nhà nước, Ban Quản
lý Khu kinh tế, công nghiệp được thành phố giao hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện nghiệm
thu hạ tầng theo quy định.
Ban cũng sẽ rà soát, điều chỉnh quy hoạch hệ thống thoát nước, xả
thải bảo đảm đồng bộ và đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường. Cùng với đó, nghiên cứu
tham mưu ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng và chính quyền cấp
cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tại khu công nghiệp.
Đáng chú ý, thành phố yêu cầu
các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm các dự án còn tồn đọng; đẩy nhanh thủ tục đất
đai, cấp đất cho các dự án đủ điều kiện; đánh giá nguồn cung vật liệu
xây dựng để đảm bảo tiến độ triển khai. Hướng phát triển hệ sinh thái logistics
gắn với khu công nghiệp cũng được đặt ra, nhằm nâng cao năng lực kết nối và lưu
thông hàng hóa.
Lãnh đạo thành phố Huế đề nghị
các nhà đầu tư tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn
thành và vượt kế hoạch đề ra, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế -
xã hội của địa phương trong năm 2026.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
