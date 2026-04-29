Huế thúc đẩy đầu tư xanh tại Khu công nghiệp Phong Điền

Những khó khăn về đất đai, hạ tầng và thủ tục pháp lý tại Khu công nghiệp Phong Điền đang được thành phố Huế tập trung tháo gỡ, tạo điều kiện để doanh nghiệp ổn định sản xuất và tăng tốc mở rộng quy mô...

Chiều ngày 28/4, lãnh đạo thành phố Huế trực tiếp kiểm tra, làm việc với các nhà đầu tư tại Khu công nghiệp Phong Điền, tập trung xử lý vướng mắc về thủ tục, hạ tầng và đẩy nhanh tiến độ dự án, qua đó nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo từ Tổng Công ty Viglacera – CTCP, Công ty CP Prime Thiên Phúc và C&N Vina Huế, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hà Văn Tuấn yêu cầu các đơn vị liên quan làm rõ các nội dung còn tồn tại về thủ tục đầu tư, đất đai, hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng cũng như việc cung ứng các dịch vụ thiết yếu phục vụ sản xuất. Ông cũng nêu rõ từng dự án cần được rà soát tiến độ cụ thể để kịp thời đưa ra giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Nhấn mạnh vai trò đồng hành của chính quyền địa phương, lãnh đạo thành phố Huế yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường phối hợp, chủ động hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ pháp lý; hỗ trợ tiếp cận các chính sách ưu đãi về đầu tư, lao động, môi trường, phòng cháy chữa cháy… Qua đó tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp ổn định sản xuất và mở rộng quy mô.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hà Văn Tuấn làm việc với các nhà đầu tư tại Khu công nghiệp Phong Điền

Thành phố định hướng phát triển Khu công nghiệp Phong Điền theo hướng bền vững, ưu tiên thu hút các dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ xanh, thân thiện môi trường và có giá trị gia tăng lớn.

Các doanh nghiệp đang hoạt động được khuyến khích phát huy vai trò “hạt nhân”, tích cực kết nối, kêu gọi thêm các nhà đầu tư thứ cấp.

Về phía quản lý nhà nước, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp được thành phố giao hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện nghiệm thu hạ tầng theo quy định.

Ban cũng sẽ rà soát, điều chỉnh quy hoạch hệ thống thoát nước, xả thải bảo đảm đồng bộ và đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường. Cùng với đó, nghiên cứu tham mưu ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng và chính quyền cấp cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tại khu công nghiệp.

Đáng chú ý, thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm các dự án còn tồn đọng; đẩy nhanh thủ tục đất đai, cấp đất cho các dự án đủ điều kiện; đánh giá nguồn cung vật liệu xây dựng để đảm bảo tiến độ triển khai. Hướng phát triển hệ sinh thái logistics gắn với khu công nghiệp cũng được đặt ra, nhằm nâng cao năng lực kết nối và lưu thông hàng hóa.

Lãnh đạo thành phố Huế đề nghị các nhà đầu tư tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2026.