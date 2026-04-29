Thứ Tư, 29/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế xanh

Huế thúc đẩy đầu tư xanh tại Khu công nghiệp Phong Điền

Nguyễn Thuấn

29/04/2026, 10:04

Những khó khăn về đất đai, hạ tầng và thủ tục pháp lý tại Khu công nghiệp Phong Điền đang được thành phố Huế tập trung tháo gỡ, tạo điều kiện để doanh nghiệp ổn định sản xuất và tăng tốc mở rộng quy mô...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hà Văn Tuấn kiểm tra hoạt động đầu tư, sản xuất tại Khu công nghiệp Phong Điền

Chiều ngày 28/4, lãnh đạo thành phố Huế trực tiếp kiểm tra, làm việc với các nhà đầu tư tại Khu công nghiệp Phong Điền, tập trung xử lý vướng mắc về thủ tục, hạ tầng và đẩy nhanh tiến độ dự án, qua đó nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo từ Tổng Công ty Viglacera – CTCP, Công ty CP Prime Thiên Phúc và C&N Vina Huế, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hà Văn Tuấn yêu cầu các đơn vị liên quan làm rõ các nội dung còn tồn tại về thủ tục đầu tư, đất đai, hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng cũng như việc cung ứng các dịch vụ thiết yếu phục vụ sản xuất. Ông cũng nêu rõ từng dự án cần được rà soát tiến độ cụ thể để kịp thời đưa ra giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Nhấn mạnh vai trò đồng hành của chính quyền địa phương, lãnh đạo thành phố Huế yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường phối hợp, chủ động hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ pháp lý; hỗ trợ tiếp cận các chính sách ưu đãi về đầu tư, lao động, môi trường, phòng cháy chữa cháy… Qua đó tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp ổn định sản xuất và mở rộng quy mô.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hà Văn Tuấn làm việc với các nhà đầu tư tại Khu công nghiệp Phong Điền

Thành phố định hướng phát triển Khu công nghiệp Phong Điền theo hướng bền vững, ưu tiên thu hút các dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ xanh, thân thiện môi trường và có giá trị gia tăng lớn. 

Các doanh nghiệp đang hoạt động được khuyến khích phát huy vai trò “hạt nhân”, tích cực kết nối, kêu gọi thêm các nhà đầu tư thứ cấp.

Về phía quản lý nhà nước, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp được thành phố giao hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện nghiệm thu hạ tầng theo quy định.

Ban cũng sẽ rà soát, điều chỉnh quy hoạch hệ thống thoát nước, xả thải bảo đảm đồng bộ và đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường. Cùng với đó, nghiên cứu tham mưu ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng và chính quyền cấp cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tại khu công nghiệp.

Đáng chú ý, thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm các dự án còn tồn đọng; đẩy nhanh thủ tục đất đai, cấp đất cho các dự án đủ điều kiện; đánh giá nguồn cung vật liệu xây dựng để đảm bảo tiến độ triển khai. Hướng phát triển hệ sinh thái logistics gắn với khu công nghiệp cũng được đặt ra, nhằm nâng cao năng lực kết nối và lưu thông hàng hóa.

Lãnh đạo thành phố Huế đề nghị các nhà đầu tư tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2026.

Huế phát triển công nghiệp xanh với dự án nhà máy pin BYD 130 triệu USD

16:55, 27/01/2026

Huế phát triển công nghiệp xanh với dự án nhà máy pin BYD 130 triệu USD

Huế "rộng cửa" đón dự án khu công nghiệp xanh – thông minh- bền vững

14:38, 04/12/2025

Huế

Huế hợp tác khai phá đô thị công nghiệp, tạo dựng hệ sinh thái công nghiệp xanh, gắn bảo tồn di sản

16:42, 22/09/2025

Huế hợp tác khai phá đô thị công nghiệp, tạo dựng hệ sinh thái công nghiệp xanh, gắn bảo tồn di sản

Từ khóa:

chính sách ưu đãi đầu tư công nghiệp sinh thái đầu tư Khu công nghiệp Phong Điền doanh nghiệp công nghệ cao giải phóng mặt bằng Kinh tế xanh phát triển bền vững Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hà Văn Tuấn thành phố Huế thu hút đầu tư thu hút đầu tư tại Huế vốn xanh

Đọc thêm

EU tái cân bằng hạt nhân và năng lượng tái tạo

EU tái cân bằng hạt nhân và năng lượng tái tạo

Trước các cú sốc nguồn cung và áp lực địa chính trị, Liên minh châu Âu (EU) đang tái cấu trúc chiến lược năng lượng theo hướng đa trụ cột, trong đó điện hạt nhân được khôi phục vai trò song hành với năng lượng tái tạo nhằm đảm bảo an ninh, chi phí và mục tiêu giảm phát thải…

Kiểm soát khí thải các nhà máy nhiệt điện, đảm bảo năng lượng trong cao điểm mùa khô

Kiểm soát khí thải các nhà máy nhiệt điện, đảm bảo năng lượng trong cao điểm mùa khô

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các nhà máy nhiệt điện rà soát toàn diện hệ thống xử lý khí thải, bảo đảm không làm gián đoạn huy động điện trong cao điểm mùa khô...

Tăng cường bảo vệ môi trường tại các nhà máy nhiệt điện

Tăng cường bảo vệ môi trường tại các nhà máy nhiệt điện

Trong bối cảnh nhu cầu điện năng tiếp tục gia tăng, việc bảo đảm vận hành ổn định các tổ máy phát điện là yêu cầu cấp thiết. Tuy nhiên, song hành với đó là trách nhiệm bảo vệ môi trường ngày càng được siết chặt, việc chủ động triển khai các giải không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro mà còn góp phần xây dựng ngành năng lượng phát triển theo hướng bền vững, hài hòa giữa mục tiêu kinh tế và môi trường.

Hàn Quốc: Tham vọng 2.500 làng thu nhập điện mặt trời và bài toán tái cấu trúc năng lượng

Hàn Quốc: Tham vọng 2.500 làng thu nhập điện mặt trời và bài toán tái cấu trúc năng lượng

Trong cuộc khủng hoảng Trung Đông, phần lớn thế giới nhìn vào giá nhiên liệu nhưng tại Seoul, các nhà hoạch định chính sách đã nhìn thấy một “cú hích chính trị”, một chất xúc tác để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu năng lượng dài hạn…

Hải Phòng khoanh định 3.246 khu vực cấm hoạt động khoáng sản

Hải Phòng khoanh định 3.246 khu vực cấm hoạt động khoáng sản

Mục tiêu khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh và tài nguyên thiên nhiên khác. Đây cũng là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm tăng cường quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển bền vững...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Thế giới

9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

eMagazine

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy