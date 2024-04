Gấp rút khai thác 10 trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Bắc - Nam trước dịp nghỉ lễ

Bộ Giao thông vận tải vừa thông tin về một số vị trí trạm dừng nghỉ và trạm dừng nghỉ tạm trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông có thể phục vụ người tham gia giao thông ngay trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5/2024.

Cụ thể, đối với đoạn từ cao tốc Pháp Vân đến Cao Bồ đã có 2 trạm dừng nghỉ đang khai thác của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và Xuân Khiêm (trạm VEC tại Km227+000 tỉnh Hà Nam và trạm Xuân Khiêm tại Km269, tỉnh Ninh Bình).

Trên đoạn cao tốc từ vị trí trạm Xuân Khiêm đến Quốc lộ 46B sẽ bố trí 3 vị trí trạm dừng nghỉ tạm. Cụ thể, đoạn Mai Sơn – Quốc lộ 45 có trạm dừng nghỉ tạm tại Km329+700; đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu tại cửa hầm Trường Vinh (Km386+360); đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt tại cửa hầm Thần Vũ (Km438) (mỗi vị trí bố trí trạm trái tuyến và phải tuyến).

Như vậy, đoạn từ Hà Nội - Vinh có chiều dài khoảng 280 km đã có 5 trạm dừng nghỉ, gồm 2 trạm của nhà đầu tư đang khai thác và 3 trạm tạm, với khoảng cách trung bình 50-60km/trạm dừng nghỉ/trạm tạm đảm bảo nhu cầu dừng nghỉ cho các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến.

Đối với đoạn từ Nha Trang (Khánh Hòa) đến TP.HCM bố trí 3 vị trí trạm dừng nghỉ tạm trên các đoạn Nha Trang - Cam Lâm tại Km33; đoạn Cam Lâm – Vĩnh Hảo tại Km113; đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết tại Km199 bên trái tuyến và 1 điểm chỉ dẫn ra/vào cao tốc tại nút giao ĐT765 trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây để đi ra trạm dừng nghỉ Đại Phú.

Theo hướng từ TP.HCM - Nha Trang bố trí 2 vị trí trạm dừng nghỉ tạm trên các đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo tại Km113; đoạn Nha Trang - Cam Lâm tại Km33 và điểm chỉ dẫn ra/vào cao tốc tại nút giao ĐT765 trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ra trạm dừng nghỉ Đại Phú và điểm nút giao Ma Lâm Km208+700 trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết ra trạm dừng nghỉ Hiền Hương.

Như vậy, từ Nha Trang đến TP.HCM có chiều dài khoảng 400 km đã có 5 trạm dừng nghỉ/nút giao hướng dẫn, gồm 1 trạm do VEC đang khai thác tại Km41+100 trên tuyến TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, 3 trạm tạm và các điểm chỉ dẫn ra/vào cao tốc, với khoảng cách trung bình 70-80 km/trạm dừng nghỉ/trạm tạm đảm bảo dừng nghỉ cho các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến.

Ông Phan Quốc Huy, Giám đốc điều hành dự án cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, cho biết các trạm dừng nghỉ này có đầy đủ đồ ăn thức uống, trạm xăng dầu, chỗ nghỉ ngơi, sửa chữa xe và nhà vệ sinh trang bị đầy đủ hơn.

Vì trước mắt, các trạm dừng chân vừa đưa vào sử dụng chỉ tạm thời nên chưa đáp ứng kịp thời các nhu cầu thiết yếu của bà con. Sắp tới sẽ đầu tư quy mô lớn để hoàn thành toàn bộ hai trạm dừng chân đã được quy hoạch này.

Đối với đoạn tuyến Cam Lộ - La Sơn nối Quảng Trị với Thừa Thiên Huế có chiều dài khoảng 98,3 km, hiện bố trí trạm dừng nghỉ tạm tại Km64+200 trái tuyến (diện tích 3.600 m2) và Km77+800 phải tuyến (diện tích 4.200 m2) đảm bảo bảo dừng nghỉ cho các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến.

Liên quan đến việc triển khai lựa chọn nhà đầu tư các trạm dừng nghỉ trên một số đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Bộ Giao thông vận tải cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức triển khai đấu thầu, lựa chọn các nhà đầu tư đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Đối với 8 trạm dừng nghỉ thuộc các đoạn: Mai Sơn - Quốc lộ 45; Nghi Sơn - Diễn Châu; Diễn Châu - Bãi Vọt; Nha Trang - Cam Lâm; Cam Lâm - Vĩnh Hảo; Vĩnh Hảo - Phan Thiết (2 trạm); Phan Thiết - Dầu Giây, Bộ Giao thông vận tải đã phát hành hồ sơ mời thầu, các ban quản lý dự án sẽ tiến hành mở thầu ngày 20/5/2024, dự kiến lựa chọn xong nhà đầu tư trong tháng 6/2024.

Khi có nhà đầu tư sẽ tiến hành đàm phán với nhà đầu tư trúng thầu để có biện pháp thi công hạ tầng, phương án bố trí các công trình tạm phục vụ người tham gia giao thông trong thời gian ngắn nhất (tối đa 2 đến 3 tháng) đảm bảo các dự án thành phần đã thông xe đều có vị trí dừng nghỉ tạm phục vụ người dân; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục công trình công cộng.

Đối với các trạm dừng nghỉ còn lại giai đoạn 2021-2025, Bộ Giao thông vận tải đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn thành công tác thẩm định phê duyệt thông tin Hồ sơ đề xuất dự án, phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cắm cọc giải phóng mặt bằng và bàn giao cho địa phương, hoàn thành các trạm dừng nghỉ đưa vào khai thác đồng bộ cùng thời gian hoàn thành các dự án thành phần trên các tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo quy hoạch, trên toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông có 36 trạm dừng nghỉ. Trong đó, có 9 trạm đã đưa vào khai thác và đang đầu tư xây dựng, 1 trạm do địa phương quản lý khi triển khai cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, 2 trạm do Tổng công ty Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý đang được đầu tư và 24 trạm do Bộ Giao thông vận tải quản lý.