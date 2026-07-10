GG Power: Tầm nhìn cho năng lượng nội địa và giải pháp BESS

Sự bùng nổ của điện mặt trời đang thúc đẩy nhu cầu sử dụng pin lưu trữ tại Việt Nam. Bằng việc làm chủ công nghệ và vận hành nhà máy quy mô lớn tại Hưng Yên, GG Power không chỉ khẳng định năng lực sản xuất nội địa mà còn khắc phục bài toán hậu mãi, vốn là hạn chế của hàng nhập khẩu.

Những năm gần đây, điện mặt trời mái nhà trở thành xu hướng mạnh mẽ tại Việt Nam. Trung bình, điện mặt trời mái nhà cung cấp cho hệ thống điện quốc gia hơn 50 triệu kWh/ngày, chiếm khoảng 5 - 7% sản lượng điện mỗi ngày.

Tuy nhiên, đặc thù điện mặt trời là phát mạnh vào ban ngày - khung giờ phụ tải thấp đã dẫn đến tình trạng lệch pha so với thời gian cao điểm (buổi tối). Để tối ưu hóa nguồn điện sạch này, hệ thống pin lưu trữ (BESS) được xem là mảnh ghép bắt buộc giúp tích trữ điện năng dư thừa ban ngày để tái sử dụng vào ban đêm hoặc khi mất điện đột ngột.

THÁCH THỨC TỪ LÀN SÓNG PIN LƯU TRỮ NHẬP KHẨU

Tại Việt Nam, dù nhu cầu rất lớn, nhưng ngành pin lưu trữ hiện vẫn phụ thuộc chủ yếu vào các sản phẩm nhập khẩu. Trong khi đó, pin lưu trữ có vòng đời dài hơn một thập kỷ, liên quan trực tiếp đến an toàn cháy nổ và hiệu quả đầu tư dài hạn.

Lúc này, hạn chế của hàng nhập khẩu bắt đầu lộ rõ khi người dùng liên tục đối mặt với nhiều băn khoăn: Nếu sản phẩm gặp sự cố sau vài năm sử dụng, đơn vị nào sẽ đứng ra chịu trách nhiệm bảo hành trực tiếp tại chỗ? Linh kiện thay thế có sẵn trong nước hay phải chờ đợi nhập khẩu nhiều tuần? Khi nhu cầu phụ tải tăng lên, việc mở rộng dung lượng có thuận tiện và đồng bộ không?

Ông Bùi Xuân Bình, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc GG Power nhận định: “Đối với một hệ thống lưu trữ năng lượng được kỳ vọng vận hành ổn định trong 10–15 năm, yếu tố quyết định không chỉ nằm ở giá mua ban đầu hay thông số kỹ thuật. Giá trị thực sự nằm ở năng lực đồng hành sau bán hàng nhằm đảm bảo hệ thống vận hành liên tục. Khách hàng cần biết rõ ai sẽ chịu trách nhiệm khi có sự cố, linh kiện thay thế có luôn sẵn sàng hay không và đội ngũ kỹ thuật có thể có mặt để xử lý ngay khi cần. Đó mới là nền tảng tạo nên sự an tâm và giá trị bền vững của một giải pháp BESS.”.

Ông Bùi Xuân Bình – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc GG Power. Ảnh: GG Power.

Bởi vậy, tiêu chí lựa chọn của thị trường đang dịch chuyển rõ rệt. Bên cạnh hiệu suất, năng lực dịch vụ sau bán hàng của nhà cung cấp đã trở thành thước đo cốt lõi cấu thành nên giá trị thực tế của sản phẩm. Không chỉ so sánh công suất, hiệu suất hay giá bán, họ bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến tổng chi phí sở hữu, độ ổn định khi vận hành liên tục và năng lực hậu mãi của nhà cung cấp. Trong một lĩnh vực liên quan đến an toàn điện và hiệu quả đầu tư dài hạn, dịch vụ sau bán hàng trở thành một phần của giá trị sản phẩm.

SẢN PHẨM BESS CHẤT LƯỢNG CỦA NGƯỜI VIỆT

Để hiện thực hóa mục tiêu tự chủ về công nghệ và xây dựng một điểm tựa vững chắc cho chuỗi cung ứng trong nước, GG Power đã tiên phong đầu tư nhà máy sản xuất pin lưu trữ đầu tiên của Việt Nam tại Khu công nghiệp số 5, Xuân Trúc, Hưng Yên. Với quy mô diện tích 1,2 ha, bao gồm xưởng sản xuất hai tầng và trung tâm nghiên cứu phát triển, nhà máy sở hữu công suất thiết kế lên đến 5 GWh mỗi năm.

Nhà máy sản xuát pin lưu trữ năng lượng GG Power tại Lô Cn-01.4B, khu công nghiệp số 5, Xuân Trúc Hưng Yên. Ảnh: GG Power.

Theo đại diện GG Power, việc sản xuất tại Việt Nam không chỉ chủ động nguồn cung, mà còn ở khả năng đồng hành với khách hàng sau khi hệ thống đi vào vận hành. Khi sản phẩm được sản xuất, kiểm soát chất lượng và hỗ trợ kỹ thuật trong nước, thời gian bảo hành, bảo trì và cung ứng linh kiện có thể được rút ngắn so với mô hình phụ thuộc hoàn toàn vào hàng nhập khẩu.

Lô sản phẩm Pin lưu trữ năng lượng ENERGYHUB S16 thuộc phân khúc dân dụng của GG Power xuất xưởng đến với Nhà phân phối. Ảnh: GG Power.

“Với pin lưu trữ, khách hàng không chỉ mua một thiết bị, mà mua sự ổn định cho cả hệ thống năng lượng trong nhiều năm. Vì vậy, GG Power xác định dịch vụ hậu mãi, hỗ trợ kỹ thuật tại Việt Nam và khả năng nâng cấp hệ thống là một phần cốt lõi của giải pháp, không phải phần bổ sung sau bán hàng”, đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Lợi thế sản xuất nội địa cho phép GG Power chủ động hoàn toàn nguồn linh kiện thay thế, từ đó tạo nền tảng để doanh nghiệp thiết lập một chính sách bảo hành rõ ràng và linh hoạt nâng cấp dung lượng lưu trữ theo nhu cầu của khách hàng.

Năng lực tự chủ về mặt kỹ thuật này tạo tiền đề để doanh nghiệp thiết lập quy trình phản ứng nhanh tại hiện trường. Theo đó, doanh nghiệp cam kết tiếp nhận sự cố trong 30 phút, phản hồi sơ bộ sau 2 giờ và có mặt tại hiện trường trong vòng 4 đến 12 giờ. Đối với các lỗi nghiêm trọng, việc thay thế linh kiện chính hãng sẵn có tại nhà máy sẽ được xử lý dứt điểm trong vòng 24 giờ, giúp triệt tiêu rủi ro gián đoạn nguồn điện và đảm bảo tính an toàn cho cả hệ thống dân dụng lẫn nhà xưởng vận hành liên tục.

Sự hiện diện của nhà máy pin lưu trữ nội địa đầu tiên mang ý nghĩa lớn khi Quy hoạch điện VIII điều chỉnh dự kiến cần tới 10-16 GW hệ thống lưu trữ để phát triển điện mặt trời mái nhà và nguồn năng lượng phân tán. Việc hình thành năng lực sản xuất, nghiên cứu phát triển và dịch vụ hậu mãi tại chỗ chính là bước đi then chốt giúp Việt Nam giảm phụ thuộc vào nguồn hàng ngoại nhập, đồng thời từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị năng lượng sạch.

Đây cũng là tầm nhìn dài hạn mà GG Power hướng tới: mang đến giải pháp lưu trữ năng lượng chất lượng quốc tế được sản xuất trong nước, từng bước đưa nội lực Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị năng lượng sạch toàn cầu.