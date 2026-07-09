TP.Hồ Chí Minh triển khai chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm giai đoạn 2026-2030
AAnh Khuê
Chọn cỡ chữ
Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2026 - 2030 được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những động lực thúc đẩy tăng trưởng xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và bảo đảm an ninh năng lượng trong giai đoạn phát triển mới...
Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn, vừa được UBND TP.Hồ
Chí Minh ban hành đặt mục tiêu giảm từ 8 - 10% tổng tiêu thụ năng lượng vào năm
2030 so với kịch bản phát triển thông thường, đồng thời giảm cường độ sử dụng
năng lượng trên đơn vị GRDP từ 1 - 1,5%/năm, góp phần thúc đẩy chuyển đổi năng
lượng và hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
HƯỚNG TỚI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG
HIỆU QUẢ
Theo kế hoạch được ban hành kèm Quyết định số 4153/QĐ-UBND của
UBND TP.Hồ Chí Minh ngày 06/7/2026 về thực hiện Chương trình quốc gia sử dụng
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn, Thành phố sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng
năng lượng trong các lĩnh vực tiêu thụ lớn như công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng,
giao thông vận tải, chiếu sáng công cộng, dịch vụ và hộ gia đình.
Mục tiêu đưa hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu
quả trở thành yêu cầu thường xuyên đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng
điểm cũng như các ngành kinh tế có mức tiêu thụ năng lượng cao.
Một trong những chỉ tiêu quan trọng của chương trình là giảm tỷ lệ tiêu hao năng lượng trên đơn vị GRDP từ 1 - 1,5% mỗi năm. Đồng thời, tỷ lệ tiết kiệm năng lượng trên tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng so với kịch bản phát triển thông thường đạt khoảng 8 - 10% vào năm 2030; giảm phát thải khí nhà kính từ hoạt động năng lượng khoảng 15 - 35%.
Song song đó, Thành phố tiếp tục triển khai các chương trình
quản lý nhu cầu điện và điều chỉnh phụ tải nhằm giảm công suất phụ tải đỉnh của
hệ thống điện quốc gia, đồng thời tối ưu hóa từ khâu phát điện, truyền tải,
phân phối đến sử dụng điện, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và khai thác hiệu
quả các nguồn tài nguyên năng lượng.
Kế hoạch cũng đặt mục tiêu đẩy mạnh phát triển điện mặt trời
mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ; giảm tổn thất điện năng xuống dưới 2,5%; phấn
đấu 70% doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp và 50% doanh nghiệp trong
cụm công nghiệp được tiếp cận, áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm
và hiệu quả.
Đối với khu vực công, 100% công trình chiếu sáng công cộng đầu tư
mới hoặc cải tạo sẽ áp dụng giải pháp chiếu sáng tiết kiệm điện; toàn bộ cơ sở
sử dụng năng lượng trọng điểm phải áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy
định.
THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI CÔNG
NGHỆ VÀ CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG
Để thực hiện các mục tiêu trên, TP.Hồ Chí Minh sẽ rà soát,
hoàn thiện cơ chế, chính sách về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thúc
đẩy chuyển đổi số trong quản lý năng lượng; khuyến khích doanh nghiệp đổi mới
công nghệ, áp dụng các mô hình quản lý năng lượng tiên tiến và phát triển các dịch
vụ tiết kiệm năng lượng theo mô hình ESCO.
Thành phố khuyến khích doanh nghiệp đầu tư thiết bị có hiệu
suất năng lượng cao, từng bước loại bỏ công nghệ lạc hậu, phát triển các nguồn
năng lượng tái tạo như điện mặt trời mái nhà, hydro xanh, amoniac xanh, khí
sinh học và hệ thống lưu trữ năng lượng. Các cơ quan hành chính được định hướng
phát triển điện mặt trời mái nhà nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng
trong khu vực công.
Trong lĩnh vực công nghiệp, các cơ sở sản xuất được yêu cầu
xây dựng kế hoạch sử dụng năng lượng hằng năm, hiện đại hóa dây chuyền, thay thế
thiết bị tiêu hao năng lượng lớn, áp dụng quy trình quản lý sản xuất tiên tiến
và các giải pháp kỹ thuật nhằm giảm tiêu hao năng lượng trong toàn bộ quá trình
sản xuất.
Đối với lĩnh vực xây dựng và đô thị, Thành phố sẽ thúc đẩy sử
dụng vật liệu xây dựng tiết kiệm năng lượng, thiết bị hiệu suất cao, tăng cường
ứng dụng hệ thống điều khiển tự động trong các công trình; đồng thời triển khai
100% hệ thống chiếu sáng công cộng đầu tư mới hoặc cải tạo bằng công nghệ tiết
kiệm điện, tiếp tục mở rộng sử dụng đèn Led và tự động hóa vận hành hệ thống
chiếu sáng.
Trong giao thông vận tải, kế hoạch định hướng phát triển hạ
tầng trạm sạc điện và trạm cấp năng lượng xanh, khuyến khích chuyển đổi sang
phương tiện sử dụng điện và nhiên liệu sạch, nâng cao tỷ lệ vận tải hành khách
công cộng, đồng thời tăng cường kết nối các phương thức vận tải nhằm giảm tiêu
hao năng lượng và phát thải khí nhà kính.
Việc triển khai đồng bộ các giải pháp sử dụng năng lượng tiết
kiệm và hiệu quả không chỉ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng mà còn tạo nền tảng
cho quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, phát thải thấp,
nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế TP.Hồ Chí Minh
trong giai đoạn 2026 - 2030.
Nằm ở vị trí chiến lược, khu công nghiệp (KCN) Nam Đình Vũ tiếp tục được kỳ vọng giá trị gia tăng cao, góp phần định hình chuỗi cung ứng xanh và nâng tầm sức cạnh tranh công nghiệp của thành phố Hải Phòng.
VCCA năm 2026 sẽ tập trung vào các chủ đề về điều khiển robot công nghiệp, robot di đông, nhà máy thông minh; năng lượng tái tạo, phát triển bền vững, phát triển nguồn nhân lực và chuyển đổi xanh cho khu vực miền Trung- Tây Nguyên…
Một loạt kết quả kiểm nghiệm tại châu Âu cho thấy phần lớn sản phẩm từ các nền tảng thời trang nhanh như Shein, Temu hay AliExpress chứa hóa chất vượt ngưỡng an toàn, làm dấy lên lo ngại về tác động đối với sức khỏe người tiêu dùng và môi trường. Trong bối cảnh lượng hàng giá rẻ nhập khẩu tăng bùng nổ, Liên minh châu Âu (EU) đang siết chặt kiểm soát nhằm ngăn chặn các sản phẩm không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn…
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Các đối tượng đều thành lập doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức góp vốn, đầu tư kinh doanh. Đây là một loại núp bóng trá hình, đặc biệt là tập trung vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, y tế. Đó là cảnh báo của Bộ Công an liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.