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TP.Hồ Chí Minh triển khai chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm giai đoạn 2026-2030

A Anh Khuê

Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2026 - 2030 được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những động lực thúc đẩy tăng trưởng xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và bảo đảm an ninh năng lượng trong giai đoạn phát triển mới...

Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2026 - 2030 được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những động lực thúc đẩy tăng trưởng xanh
Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2026 - 2030 được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những động lực thúc đẩy tăng trưởng xanh

Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn, vừa được UBND TP.Hồ Chí Minh ban hành đặt mục tiêu giảm từ 8 - 10% tổng tiêu thụ năng lượng vào năm 2030 so với kịch bản phát triển thông thường, đồng thời giảm cường độ sử dụng năng lượng trên đơn vị GRDP từ 1 - 1,5%/năm, góp phần thúc đẩy chuyển đổi năng lượng và hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

HƯỚNG TỚI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ

Theo kế hoạch được ban hành kèm Quyết định số 4153/QĐ-UBND của UBND TP.Hồ Chí Minh ngày 06/7/2026 về thực hiện Chương trình quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn, Thành phố sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các lĩnh vực tiêu thụ lớn như công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, chiếu sáng công cộng, dịch vụ và hộ gia đình.

Mục tiêu đưa hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trở thành yêu cầu thường xuyên đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm cũng như các ngành kinh tế có mức tiêu thụ năng lượng cao.

Một trong những chỉ tiêu quan trọng của chương trình là giảm tỷ lệ tiêu hao năng lượng trên đơn vị GRDP từ 1 - 1,5% mỗi năm. Đồng thời, tỷ lệ tiết kiệm năng lượng trên tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng so với kịch bản phát triển thông thường đạt khoảng 8 - 10% vào năm 2030; giảm phát thải khí nhà kính từ hoạt động năng lượng khoảng 15 - 35%.

Song song đó, Thành phố tiếp tục triển khai các chương trình quản lý nhu cầu điện và điều chỉnh phụ tải nhằm giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện quốc gia, đồng thời tối ưu hóa từ khâu phát điện, truyền tải, phân phối đến sử dụng điện, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên năng lượng.

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ; giảm tổn thất điện năng xuống dưới 2,5%; phấn đấu 70% doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp và 50% doanh nghiệp trong cụm công nghiệp được tiếp cận, áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Đối với khu vực công, 100% công trình chiếu sáng công cộng đầu tư mới hoặc cải tạo sẽ áp dụng giải pháp chiếu sáng tiết kiệm điện; toàn bộ cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định.

THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ VÀ CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG

Để thực hiện các mục tiêu trên, TP.Hồ Chí Minh sẽ rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý năng lượng; khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, áp dụng các mô hình quản lý năng lượng tiên tiến và phát triển các dịch vụ tiết kiệm năng lượng theo mô hình ESCO.

Thành phố khuyến khích doanh nghiệp đầu tư thiết bị có hiệu suất năng lượng cao, từng bước loại bỏ công nghệ lạc hậu, phát triển các nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời mái nhà, hydro xanh, amoniac xanh, khí sinh học và hệ thống lưu trữ năng lượng. Các cơ quan hành chính được định hướng phát triển điện mặt trời mái nhà nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong khu vực công.

Các cơ quan hành chính được định hướng phát triển điện mặt trời mái nhà nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong khu vực công. Ảnh minh họa
Các cơ quan hành chính được định hướng phát triển điện mặt trời mái nhà nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong khu vực công. Ảnh minh họa

Trong lĩnh vực công nghiệp, các cơ sở sản xuất được yêu cầu xây dựng kế hoạch sử dụng năng lượng hằng năm, hiện đại hóa dây chuyền, thay thế thiết bị tiêu hao năng lượng lớn, áp dụng quy trình quản lý sản xuất tiên tiến và các giải pháp kỹ thuật nhằm giảm tiêu hao năng lượng trong toàn bộ quá trình sản xuất.

Đối với lĩnh vực xây dựng và đô thị, Thành phố sẽ thúc đẩy sử dụng vật liệu xây dựng tiết kiệm năng lượng, thiết bị hiệu suất cao, tăng cường ứng dụng hệ thống điều khiển tự động trong các công trình; đồng thời triển khai 100% hệ thống chiếu sáng công cộng đầu tư mới hoặc cải tạo bằng công nghệ tiết kiệm điện, tiếp tục mở rộng sử dụng đèn Led và tự động hóa vận hành hệ thống chiếu sáng.

Trong giao thông vận tải, kế hoạch định hướng phát triển hạ tầng trạm sạc điện và trạm cấp năng lượng xanh, khuyến khích chuyển đổi sang phương tiện sử dụng điện và nhiên liệu sạch, nâng cao tỷ lệ vận tải hành khách công cộng, đồng thời tăng cường kết nối các phương thức vận tải nhằm giảm tiêu hao năng lượng và phát thải khí nhà kính.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả không chỉ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng mà còn tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, phát thải thấp, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế TP.Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

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