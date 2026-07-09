Grab đầu tư phát triển hạ tầng trạm sạc xe điện

Thông qua đầu tư vào một số đơn vị vận hành trạm sạc, Grab cam kết hỗ trợ phát triển hơn 6.000 cổng sạc, góp phần mở rộng hạ tầng trạm sạc xe điện dùng chung trên toàn quốc.

Tiếp tục hiện thực hóa cam kết đồng hành với chủ trương chuyển đổi xanh của Việt Nam, Grab đánh dấu một bước tiến mới trong việc thúc đẩy hoàn thiện hạ tầng trạm sạc dùng chung trên toàn quốc. Thông qua hình thức đầu tư và hợp tác với một số đơn vị vận hành trạm sạc giàu tiềm năng, Grab hướng tới mở rộng hạ tầng trạm sạc dùng chung cho tất cả các phương tiện, bao gồm ô tô thuần điện, ô tô hybrid sạc điện và xe máy điện.

Dự kiến, tổng số lượng cổng sạc dành cho xe ô tô và xe máy được đưa vào vận hành thông qua đầu tư của Grab sẽ vào khoảng hơn 6.000 cổng sạc vào đầu năm 2028. Theo kế hoạch, gần một nửa trong số này sẽ được phân bổ tại Thành phố Hà Nội. Đây là một phần trong cam kết thúc đẩy phát triển giao thông xanh được nêu trong Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Thành phố Hà Nội và Grab Việt Nam.

Được ký kết vào cuối tháng 6/2026, thỏa thuận hợp tác này tập trung vào các lĩnh vực phát triển giao thông xanh, số hóa thúc đẩy quảng bá, phát triển du lịch, và thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ. Trọng tâm trong lĩnh vực hợp tác phát triển giao thông xanh là việc Grab sẽ cùng các đối tác của mình phối hợp với Sở Xây dựng TP. Hà Nội triển khai các dự án đầu tư, hỗ trợ mở rộng hạ tầng trạm sạc xe điện dùng chung, phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tiễn của thành phố. Bên cạnh đó, các dự án hợp tác sẽ tập trung phát triển, mở rộng triển khai giải pháp kết nối liên thông các trạm sạc điện dùng chung trên địa bàn TP. Hà Nội, cho phép tài xế tìm kiếm, sạc và thanh toán phí sạc trên ứng dụng Grab Driver.

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành, Grab Việt Nam, cho biết: “Chúng tôi tin rằng một hạ tầng trạm sạc bền vững hỗ trợ hiệu quả cho quá trình chuyển đổi sang xe điện cần phải đảm bảo tính linh hoạt, độ phủ rộng và có tính kết nối cao. Với sự ủng hộ và tạo điều kiện của các cơ quan ban ngành tại Việt Nam thông qua các hợp tác công tư quan trọng được ký kết trong thời gian gần đây, Grab đang cùng với các đối tác trong hệ sinh thái xe điện tích cực thúc đẩy cho triển vọng này. Chúng tôi đầu tư mạnh mẽ vào những đơn vị vận hành trạm sạc dùng chung, đảm bảo việc mở rộng hệ thống trạm sạc phải đáp ứng cho nhu cầu của cả xe máy và xe ô tô, từ đó mới có thể khuyến khích được ngày càng nhiều người dân chuyển đổi sang xe điện.”

Eboost mang đến các giải pháp sạc linh hoạt cho cả xe máy điện và ô tô điện. Ảnh: Grab.

Một trong những nhà cung cấp đầu tiên nhận được đầu tư từ Grab để mở rộng mạng lưới trạm sạc tại Việt Nam là Eboost. Là một trong những doanh nghiệp nội địa hoạt động tích cực trong hệ sinh thái xe điện, Eboost sở hữu kinh nghiệm phát triển các giải pháp sạc linh hoạt cho cả xe máy điện và ô tô điện. Nhờ đó, Eboost đang và sẽ là đơn vị đồng hành quan trọng với Grab trong hành trình xây dựng hơn 6.000 cổng sạc trên toàn quốc, góp phần thay đổi đáng kể diện mạo của hạ tầng trạm sạc của Việt Nam trong thời gian tới.

Song song với đầu tư vào một số đơn vị vận hành trạm sạc để giải quyết bài toán về độ phủ của hệ thống trạm sạc dùng chung, Grab cũng chú trọng cải thiện tính kết nối của hạ tầng trạm sạc và trải nghiệm cho người dùng.

Grab chú trọng nâng cao trải nghiệm sạc cho đối tác tài xế thông qua tính năng Tiện ích xe điện. Ảnh: Grab.

Tháng 4/2026, Grab đã cho ra mắt tính năng Tiện ích xe điện. Đây là sản phẩm tích hợp các hệ thống trạm sạc được phát triển bởi các đơn vị vận hành khác nhau để đối tác tài xế GrabCar tìm kiếm trạm sạc, sạc và thanh toán – tất cả liền mạch chỉ trên một ứng dụng Grab Driver. Hiện nền tảng dưới hình thức tính năng Tiện ích xe điện đã kết nối với hơn 400 cổng sạc của nhiều nhà cung cấp uy tín như Eboost, Charge+, EV One, ChargeLink. Đáng chú ý, tính năng này đang được đối tác tài xế đón nhận tích cực. Cứ 10 đối tác tài xế Grab thì có hơn 7 người đã trải nghiệm tính năng quay lại tiếp tục sử dụng trong vòng 7 ngày.

“Chúng tôi sẽ tăng cường kết nối thêm các đơn vị vận hành trạm sạc để nền tảng ngày càng mở rộng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sạc điện phương tiện của đối tác tài xế xe ô tô, trước khi nghiên cứu mở rộng cho đối tác tài xế xe máy điện”, ông Mã Tuấn Trọng cho biết thêm.