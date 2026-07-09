Hoàn thiện quy định quản lý, sử dụng không gian biển, hải đảo

Chính phủ thông qua 4 nhóm chính sách sửa đổi Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, tạo cơ sở hoàn thiện thể chế quản lý, phát triển bền vững kinh tế biển...

Hệ thống 4 chính sách của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi) được tiếp cận theo phương thức quản lý tổng hợp và bảo đảm tính thống nhất. Ảnh minh họa

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 182/NQ-CP thông qua đề xuất xây dựng 4 nhóm chính sách của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi), giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hoàn thiện hồ sơ dự án luật, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo quy định. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 8/7/2026.

Theo Nghị quyết, Chính phủ thống nhất thông qua 4 nhóm chính sách do Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất tại Báo cáo số 6958/BC-BNNMT ngày 30/6/2026.

Nhóm chính sách thứ nhất, tập trung hoàn thiện quy định về quản lý, sử dụng không gian biển; giao, cho thuê, đăng ký khu vực biển; phân định rõ trách nhiệm trong quản lý và tổ chức thực thi, gắn với yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Theo đề xuất, nhóm chính sách này sẽ tập trung bổ sung nội dung quản lý nhà nước về quản lý, sử dụng không gian biển; nguyên tắc quản lý, sử dụng không gian biển, sử dụng khu vực biển; thiết lập cơ chế xử lý xung đột, chồng lấn, mâu thuẫn trong sử dụng không gian biển; thiết lập chế định sử dụng khu vực biển đa mục đích.

Cùng với đó bổ sung nội dung về giao, cho thuê, đăng ký sử dụng khu vực biển; Xây dựng quy định các hình thức khác nhau để cho phép tổ chức, cá nhân sử dụng khu vực biển; Bổ sung nội dung để điều chỉnh hoạt động xây dựng, quản lý đảo nhân tạo, công trình trên biển; xác định và quản lý khoảng lùi xây dựng trong vùng bờ.

Quy định rõ quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sử dụng khu vực biển, bảo đảm hài hòa giữa phát triển bền vững kinh tế biển với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia trên biển. Ảnh minh họa

Nhóm chính sách thứ hai, hoàn thiện các quy định về chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn, thế chấp quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển; chuyển mục đích sử dụng khu vực biển; đồng thời quy định rõ quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sử dụng khu vực biển, bảo đảm hài hòa giữa phát triển bền vững kinh tế biển với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia trên biển.

Nhóm chính sách thứ ba, dự thảo luật sẽ hoàn thiện các quy định về kiểm soát ô nhiễm môi trường biển, bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu, cải thiện và phục hồi môi trường, bảo tồn, sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển và hải đảo.

Cụ thể, dự thảo sẽ sửa đổi, bổ sung nội dung quy định về kiểm soát ô nhiễm từ đất liền ra biển, kiểm soát ô nhiễm đối với các hoạt động trên biển, gắn quản lý xả thải với quy hoạch không gian biển, hệ sinh thái biển, lưu vực sông ven biển, sức chịu tải của môi trường; việc khoanh định khu vực cấm, hạn chế xả thải; kiểm soát rác thải biển.

Bên cạnh đó là các biện pháp ngăn chặn, kiểm soát xói lở bờ biển, bảo vệ địa hình tự nhiên, cảnh quan và khu vực bờ biển trước các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái môi trường; biện pháp bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển…

Nhóm chính sách thứ tư, hướng tới xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đặc thù, vượt trội nhằm thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động kinh tế trên biển và hải đảo, tạo động lực khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của kinh tế biển.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết hệ thống 4 chính sách của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi) được tiếp cận theo phương thức quản lý tổng hợp và bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Bốn chính sách này không tách rời mà hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành một chỉnh thể hệ sinh thái quản trị biển hiện đại, vận hành theo logic xuyên suốt từ khâu xác lập không gian đến thúc đẩy phát triển bền vững. Quản lý chặt chẽ để phát triển bền vững, ưu đãi vượt trội, đột phá để thúc đẩy kinh tế, bảo vệ môi trường để giữ vững lợi ích quốc gia lâu dài trên biển. Đây là bước chuyển tư duy quan trọng từ quản lý đơn ngành sang quản lý tổng hợp, phù hợp với xu thế quốc tế và thực tiễn phát triển của đất nước.