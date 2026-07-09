69% sản phẩm thời trang nhanh tại châu Âu chứa hóa chất vượt ngưỡng an toàn
TTrọng Hoàng
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Một loạt kết quả kiểm nghiệm tại châu Âu cho thấy phần lớn sản phẩm từ các nền tảng thời trang nhanh như Shein, Temu hay AliExpress chứa hóa chất vượt ngưỡng an toàn, làm dấy lên lo ngại về tác động đối với sức khỏe người tiêu dùng và môi trường. Trong bối cảnh lượng hàng giá rẻ nhập khẩu tăng bùng nổ, Liên minh châu Âu (EU) đang siết chặt kiểm soát nhằm ngăn chặn các sản phẩm không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn…
Theo Euronews, mỗi năm, EU tiêu thụ khoảng 4,5 triệu tấn hàng dệt may thời trang nhanh. Mỗi ngày có hơn 5,8 triệu bưu kiện thương mại điện tử giá trị thấp được đưa vào thị trường này, trong khi các nền tảng như Shein, Temu và AliExpress thu hút hơn 400 triệu người mua sắm mỗi tháng. Đằng sau những mức giá hấp dẫn là nguy cơ về hóa chất độc hại đang khiến các cơ quan quản lý và tổ chức bảo vệ người tiêu dùng ngày càng quan ngại.
EU
SIẾT KIỂM SOÁT HÀNG THỜI TRANG GIÁ RẺ NHẬP KHẨU
Nhằm hạn chế dòng hàng hóa giá rẻ
tràn vào thị trường, EU đang triển khai một loại thuế mới đối với hàng nhập
khẩu từ các nền tảng thương mại điện tử thời trang nhanh như Shein, Temu và các
doanh nghiệp tương tự.
Không chỉ nhằm bảo vệ doanh nghiệp
trong khối, quy định mới còn hướng tới tăng cường giám sát chất lượng sản phẩm.
Trước đây, phần lớn các mặt hàng được vận chuyển trực tiếp từ nhà máy ở nước
ngoài đến người tiêu dùng, khiến nhiều lô hàng gần như không phải trải qua các
khâu kiểm tra về thành phần hóa học hay tiêu chuẩn an toàn của EU.
Theo chỉ thị hải quan mới, mọi kiện hàng nhập khẩu sẽ phải cung cấp dữ liệu theo dõi điện tử. Điều này cho phép cơ quan hải quan sàng lọc các lô hàng có dấu hiệu vi phạm về hóa chất độc hại hoặc không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn trước khi được phép lưu thông trên thị trường châu Âu.
Theo ông Pelle Moos, chuyên gia hóa
chất và cố vấn chính sách của tổ chức bảo vệ người tiêu dùng BEUC, lượng hàng
hóa đổ vào EU hiện quá lớn khiến việc kiểm soát gặp rất nhiều khó khăn. "Mỗi
giây có khoảng 200 sản phẩm được nhập vào EU. Trong lúc chúng ta đang trò
chuyện, gần 1.000 sản phẩm sẽ vào châu Âu nhưng chỉ một phần rất nhỏ trong số
đó được kiểm tra", ông cho biết.
Theo BEUC, các cuộc thanh tra nhiều
năm qua liên tục phát hiện tỷ lệ vi phạm ở mức rất cao đối với các sản phẩm bán
qua các nền tảng thời trang siêu nhanh. "Chúng tôi đang nói đến tỷ lệ
khoảng 70-80%", ông Moos nhận định.
Trong khi đó, số lượng cảnh báo về
hóa chất trong ngành dệt may cũng tăng nhanh. Hệ thống Cảnh báo nhanh của EU
hiện tiếp nhận hàng chục cảnh báo quốc tế mỗi năm liên quan đến sản phẩm dệt
may, trong đó hơn 72% cảnh báo đề cập trực tiếp đến nguy cơ gây hại cho sức
khỏe như dị ứng nghiêm trọng, bỏng hóa chất do formaldehyde vượt ngưỡng hoặc
nguy cơ tổn thương nội tạng do kim loại nặng.
Không chỉ quần áo, các sản phẩm khác
cũng bị phát hiện vi phạm. Tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Testachats đã kiểm
nghiệm ngẫu nhiên 45 mẫu đồ chơi của Shein và chỉ có một sản phẩm đáp ứng đầy
đủ các quy định an toàn. Khoảng 60% số mẫu được kiểm tra tiềm ẩn nguy cơ mất an
toàn, bao gồm các chi tiết nhỏ có thể gây hóc cho trẻ hoặc linh kiện điện tử
không được bọc kín theo đúng tiêu chuẩn.
NHIỀU
HÓA CHẤT ĐỘC HẠI VƯỢT XA GIỚI HẠN CHO PHÉP
Theo ông Pelle Moos, những hóa chất
được phát hiện trong các sản phẩm thời trang nhanh đều là các chất mà giới khoa
học đã biết rõ nguy cơ từ nhiều thập kỷ.
"Đây là những hóa chất có thể gây
ung thư, vô sinh, ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em và tồn lưu rất lâu
trong môi trường".
Ông Pelle Moos Chuyên gia hóa chất và cố vấn chính sách của tổ chức bảo vệ người tiêu dùng BEUC
Báo cáo phân tích của Greenpeace
công bố năm 2025 cho thấy 32% sản phẩm Shein được kiểm nghiệm vượt quá giới hạn
cho phép theo quy định REACH của EU về đăng ký, đánh giá, cấp phép và hạn chế
hóa chất.
Một cuộc điều tra khác do BEUC công
bố vào tháng 6/2025 cũng cảnh báo nhiều sản phẩm dành cho trẻ em giống như
những "quả bom hóa chất". Trong 25 sản phẩm được kiểm nghiệm, có 10
sản phẩm chứa hóa chất nguy hiểm, trong đó một đôi dép trẻ em được các nhà
nghiên cứu mô tả là "quả bom hóa chất".
Theo các chuyên gia, nhiệt độ cơ thể
và mồ hôi có thể khiến các hóa chất trong vải thôi nhiễm vào da. Con người cũng
có thể hít phải các sợi vải và hóa chất phát tán từ quần áo, trong khi trẻ nhỏ
thường có thói quen cắn hoặc ngậm quần áo. Việc mặc quần áo trong thời gian
dài, thời tiết nóng hoặc da bị tổn thương đều làm tăng khả năng hấp thụ các
chất độc này.
Trong 56 mẫu quần áo được Greenpeace
kiểm nghiệm, hàm lượng phthalate có nơi cao gấp 200 lần giới hạn của EU. PFAS -
nhóm hóa chất còn được gọi là "hóa chất vĩnh cửu" - được phát hiện
trong bảy mẫu áo khoác, trong đó một số mẫu vượt quy định của EU hơn 3.000 lần.
Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện chì và cadimi trong giày dép, formaldehyde
trong trang phục trẻ em và nonylphenol ethoxylates trong áo mưa.
BEUC ghi nhận những kết quả tương
tự, trong khi tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Đan Mạch Forbrugerrådet Tænk cũng
phát hiện PFAS bị hạn chế trong nhiều mẫu áo khoác ngoài trời.
Theo các chuyên gia, phthalate có
liên quan đến rối loạn nội tiết và suy giảm khả năng sinh sản; PFAS có thể tích
tụ trong cơ thể, gây suy giảm miễn dịch, tổn thương nội tạng và làm tăng nguy
cơ ung thư; formaldehyde gây kích ứng, dị ứng và làm tăng nguy cơ ung thư nếu
tiếp xúc lâu dài.
Ngoài ra, nonylphenol ethoxylates là
nhóm hóa chất gây rối loạn nội tiết; aromatic amines - sản phẩm phụ của một số
loại thuốc nhuộm - chứa nhiều chất đã được xác định hoặc nghi ngờ gây ung thư;
còn dimethylformamide (DMF) cùng các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi có thể gây tổn
thương gan, ảnh hưởng khả năng sinh sản và kích ứng đường hô hấp.
Ông Moos thông tin: phthalate được sử
dụng để làm mềm nhựa và vật liệu tổng hợp, PFAS giúp vải chống thấm nước,
formaldehyde giúp chống nhăn và bảo quản quần áo trong quá trình vận chuyển,
còn cadimi đôi khi được bổ sung vào các loại trang sức giá rẻ để tăng trọng
lượng. Riêng chì thường không được sử dụng có chủ đích nhưng xuất hiện do quy
trình sản xuất kém kiểm soát hoặc nhiễm bẩn trong quá trình sản xuất.
69%
SẢN PHẨM KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN AN TOÀN CỦA CHÂU ÂU
Các cuộc kiểm nghiệm của thành viên
BEUC tại Ba Lan đối với quần áo, đồ lót và trang sức của Shein cũng cho thấy
hơn một nửa số sản phẩm chứa hàm lượng kim loại nặng vượt mức an toàn. Trong
đó, chì được coi là chất độc thần kinh có thể tích tụ trong cơ thể và ảnh hưởng
đến sự phát triển não bộ, khả năng học tập, hành vi, chức năng thận và khả năng
sinh sản, đặc biệt đối với trẻ em.
Cadimi được xếp vào nhóm chất gây
ung thư, đồng thời có thể gây tổn thương thận, gan, phổi, hệ tim mạch, hệ thần
kinh, làm giảm khả năng sinh sản và ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi.
"Chì là chất độc thần kinh và
không tồn tại mức phơi nhiễm nào được coi là an toàn. Châu Âu đã mất hàng chục
năm để loại bỏ chì khỏi các sản phẩm tiêu dùng nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục
phát hiện chất này trong hàng hóa lưu thông trên thị trường", ông Moos cho
biết.
Theo kết quả đánh giá xuyên biên giới của BEUC, bức tranh chung về mức độ an toàn của các sản phẩm nhập khẩu vẫn rất đáng lo ngại.
Có tới 69% số sản phẩm được kiểm tra, bao gồm quần áo, phụ kiện và đồ chơi từ các nền tảng như Shein và Temu, không đáp ứng các quy định pháp lý cũng như các tiêu chuẩn cơ bản của châu Âu về an toàn và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
Những kết quả này đang củng cố quyết
tâm của EU trong việc tăng cường kiểm soát hàng hóa nhập khẩu từ các nền tảng
thương mại điện tử xuyên biên giới, đồng thời đặt ra sức ép buộc các doanh
nghiệp thời trang nhanh phải nâng cao tiêu chuẩn sản xuất nếu muốn tiếp tục
tiếp cận một trong những thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới.
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