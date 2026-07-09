VCCA- 2026: Điểm nhấn tự động hóa thông minh và trí tuệ tự thân của robot

VCCA năm 2026 sẽ tập trung vào các chủ đề về điều khiển robot công nghiệp, robot di đông, nhà máy thông minh; năng lượng tái tạo, phát triển bền vững, phát triển nguồn nhân lực và chuyển đổi xanh cho khu vực miền Trung- Tây Nguyên…

Từ ngày 16-18/7 tại Gia Lai, Hội Tự động hóa Việt Nam (VAA) sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị Khoa học và Triển lãm quốc tế về Điều khiển và Tự động hóa lần thứ 8 (VCCA- 2026) với chủ đề “Tự động hóa thông minh- công nghệ chiến lược của Kỷ nguyên số”.

Đây là sự kiện mang tầm quốc tế với sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Gia Lai, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, VCCI với sự tham gia của nhiều tổ chức, Hiệp hội nghề nghiệp, các Viện nghiên cứu, Trường Đại học, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Theo Hội Tự động hóa Việt Nam, Hội nghị VCCA nhằm tạo một diễn đàn khoa học với tầm cỡ quốc gia và quốc tế, có uy tín thuộc lĩnh vực Điều khiển và Tự động hóa. Đây cũng là dịp để các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế có thể giới thiệu kết quả các công trình nghiên cứu của mình, là dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học thuật cho những người công tác trong ngành.

VCCA- 2026 sẽ diễn ra tại Gia Lai từ 16-18/7

PGS. TS. Thái Quang Vinh, Trưởng Ban chương trình Hội nghị khoa học, cho biết với chủ đề “Tự động hóa thông minh- công nghệ chiến lược của Kỷ nguyên số”, năm nay hội nghị có nhiều bài tập trung vào các topics thời sự: Điều khiển robot công nghiệp, robot di động, trong đó xe tự hành chiếm 4 tiểu ban. Năm nay hội nghị cũng tập trung nhiều vào topic Điện tử y sinh và tự động hóa trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tự động hóa trong nông nghiệp.

Đáng chú ý, tại VCCA 2026 sẽ có các thuyết trình về trí tuệ tự thân của Robot và nhà máy thông minh, thành phố thông minh và kinh nghiệm triển khai. Trí tuệ tự thân của Robot là ý tưởng về hành vi trí tuệ không phải chỉ từ tính toán mà còn là sự trộn lẫn tương tác giữa cơ thể của robot cảm biến, bộ điều khiển và môi trường.

Trong báo cáo này, cơ thể robot không chỉ là cấu trúc cơ khí cần điều khiển, mà nó được định hình nhận thức tích cực, điều khiển đơn giản và tham gia vào sự thích nghi. Đó là điều quan trọng cho Robot mềm (Soft Robot), nơi mà sự tuân thủ về vật liệu, hình thái học và tương tác vật lý có thể được sử dụng như một phần của trí tuệ tự thân.

Nhiều sản phẩm mới, các giải pháp công nghệ hiện đại của các doanh nghiệp và cơ sở nghiên cứu, đào tạo trong lĩnh vực công nghệ tự động hóa được giới thiệu

Ngoài ra báo cáo cũng trình bày về một vài chủ đề về Robot mềm, bao gồm các thiết kế hình thái học đảm bảo an toàn đo lường và điều khiển cả các loại UAV, cánh tay robot khi phụ thuộc vào hình thái học thích nghi và cảm giá đa phương thức.

Trong khuôn khổ của sự kiện sẽ diễn ra diễn đàn doanh nghiệp với hàng chục tham luận của các chuyên gia trong nước và nước ngoài, tập trung bàn về công nghệ thông minh, đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực của nền kinh tế; xây dựng hệ sinh thái để phát triển Robot & Drone Make in Vietnam; năng lượng tái tạo, phát triển nguồn nhân lực và chuyển đổi xanh cho khu vực miền Trung- Tây Nguyên; hợp tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ nhằm phát triển kinh tế xã hội trong khu vực…

Thông qua diễn đàn thảo luận, nhiều vấn đề thời sự theo hướng Chuyển đổi số, Chuyển đổi xanh, Kinh tế tuần hoàn, Tự động hóa thông minh (Robot, AI, IoT, BigData…), tham gia chuỗi cung ứng (công nghiệp phụ trợ) toàn cầu, phát triển bền vững,… sẽ được đề cập.

Diễn đàn là nơi gắn kết, đối thoại trực tiếp giữa các nhà quản lý, các cơ sở nghiên cứu khoa học và đào tạo với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế. Đặc biệt những định hướng phát triển doanh nghiệp, kêu gọi đầu tư, mở rộng thị trường xuất nhập khẩu với đặc thù vùng miền, địa phương và hiệu quả hoạt động là những ưu tiên hàng đầu.