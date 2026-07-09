VCCA- 2026: Điểm nhấn tự động hóa thông minh và trí tuệ tự thân của robot
HHoàng Anh
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VCCA năm 2026 sẽ tập trung vào các chủ đề về điều khiển robot công nghiệp, robot di đông, nhà máy thông minh; năng lượng tái tạo, phát triển bền vững, phát triển nguồn nhân lực và chuyển đổi xanh cho khu vực miền Trung- Tây Nguyên…
Từ ngày 16-18/7 tại Gia Lai, Hội Tự động hóa Việt Nam (VAA) sẽ
chủ trì tổ chức Hội nghị Khoa học và Triển lãm quốc tế về Điều khiển và Tự động
hóa lần thứ 8 (VCCA- 2026) với chủ đề “Tự động hóa thông minh- công nghệ chiến
lược của Kỷ nguyên số”.
Đây là sự kiện mang tầm quốc tế với sự bảo trợ của Bộ Khoa học
và Công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Gia Lai, Liên
hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, VCCI với sự tham gia của nhiều tổ
chức, Hiệp hội nghề nghiệp, các Viện nghiên cứu, Trường Đại học, doanh nghiệp
trong nước và quốc tế.
Theo Hội Tự động hóa Việt Nam, Hội nghị VCCA nhằm tạo một diễn
đàn khoa học với tầm cỡ quốc gia và quốc tế, có uy tín thuộc lĩnh vực Điều khiển
và Tự động hóa. Đây cũng là dịp để các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế có
thể giới thiệu kết quả các công trình nghiên cứu của mình, là dịp giao lưu,
trao đổi kinh nghiệm học thuật cho những người công tác trong ngành.
PGS. TS. Thái Quang Vinh, Trưởng Ban chương trình Hội nghị
khoa học, cho biết với chủ đề “Tự động hóa thông minh- công nghệ chiến lược của
Kỷ nguyên số”, năm nay hội nghị có nhiều bài tập trung vào các topics thời sự:
Điều khiển robot công nghiệp, robot di động, trong đó xe tự hành chiếm 4 tiểu
ban. Năm nay hội nghị cũng tập trung nhiều vào topic Điện tử y sinh và tự động
hóa trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tự động hóa trong nông nghiệp.
Đáng chú ý, tại VCCA 2026 sẽ có các thuyết trình về trí tuệ
tự thân của Robot và nhà máy thông minh, thành phố thông minh và kinh nghiệm
triển khai. Trí tuệ tự thân của Robot là ý tưởng về hành vi trí tuệ không phải
chỉ từ tính toán mà còn là sự trộn lẫn tương tác giữa cơ thể của robot cảm biến,
bộ điều khiển và môi trường.
Trong báo cáo này, cơ thể robot không chỉ là cấu
trúc cơ khí cần điều khiển, mà nó được định hình nhận thức tích cực, điều khiển
đơn giản và tham gia vào sự thích nghi. Đó là điều quan trọng cho Robot mềm
(Soft Robot), nơi mà sự tuân thủ về vật liệu, hình thái học và tương tác vật lý
có thể được sử dụng như một phần của trí tuệ tự thân.
Ngoài ra báo cáo cũng trình bày về một vài chủ đề về Robot mềm,
bao gồm các thiết kế hình thái học đảm bảo an toàn đo lường và điều khiển cả
các loại UAV, cánh tay robot khi phụ thuộc vào hình thái học thích nghi và cảm
giá đa phương thức.
Trong khuôn khổ của sự kiện sẽ diễn ra diễn đàn doanh nghiệp
với hàng chục tham luận của các chuyên gia trong nước và nước ngoài, tập trung
bàn về công nghệ thông minh, đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực của nền kinh tế;
xây dựng hệ sinh thái để phát triển Robot & Drone Make in Vietnam; năng lượng
tái tạo, phát triển nguồn nhân lực và chuyển đổi xanh cho khu vực miền Trung-
Tây Nguyên; hợp tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ nhằm phát triển
kinh tế xã hội trong khu vực…
Thông qua diễn đàn thảo luận, nhiều vấn đề thời sự theo hướng
Chuyển đổi số, Chuyển đổi xanh, Kinh tế tuần hoàn, Tự động hóa thông minh
(Robot, AI, IoT, BigData…), tham gia chuỗi cung ứng (công nghiệp phụ trợ) toàn
cầu, phát triển bền vững,… sẽ được đề cập.
Diễn đàn là nơi gắn kết, đối thoại trực
tiếp giữa các nhà quản lý, các cơ sở nghiên cứu khoa học và đào tạo với cộng đồng
doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế. Đặc biệt những định hướng phát triển doanh
nghiệp, kêu gọi đầu tư, mở rộng thị trường xuất nhập khẩu với đặc thù vùng miền,
địa phương và hiệu quả hoạt động là những ưu tiên hàng đầu.
Từ năm 2011, định kỳ hai năm một lần, Hội Tự động hóa Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị khoa học và Triển lãm quốc tế về Điều khiển và Tự động hóa (VCCA). VCCA năm 2026 là sự kiện lần thứ 8. Trong 3 hoạt động chính, Hội nghị khoa học tập trung vào các vấn đề đang được giới khoa học, doanh nghiệp và xã hội quan tâm như: điều khiển học, xe tự hành, robot di động, tự động hóa, và ứng dụng tự động hóa trong các ngành kinh tế.
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