Nam Đình Vũ kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp xanh

Nằm ở vị trí chiến lược, khu công nghiệp (KCN) Nam Đình Vũ tiếp tục được kỳ vọng giá trị gia tăng cao, góp phần định hình chuỗi cung ứng xanh và nâng tầm sức cạnh tranh công nghiệp của thành phố Hải Phòng.

Chuỗi đào tạo về ESG và chuyển đổi xanh tại khu công nghiệp Nam Đình Vũ. Ảnh: Khu công nghiệp Nam Đình Vũ.

Trong bối cảnh các tiêu chuẩn ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) ngày càng trở thành “giấy thông hành” của các khu công nghiệp trong chuỗi cung ứng toàn cầu, việc xây dựng mô hình khu công nghiệp xanh, phát triển bền vững không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao.

Nam Đình Vũ luôn đồng hành cùng nhà đầu tư trong hành trình phát triển xanh. Ảnh: Khu công nghiệp Nam Đình Vũ.

CHUỖI ĐÀO TẠO ESG VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP NĂM 2026

Xu hướng này đang được thúc đẩy mạnh mẽ thông qua sự hợp tác giữa ISOCert với khu công nghiệp Nam Đình Vũ với dự án “Towards ESG” có mục tiêu xây dựng khu công nghiệp cảng biển hiện đại, xanh và phát triển bền vững theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Với mong muốn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong khu công nghiệp Nam Đình Vũ để nâng cao năng lực quản trị, đáp ứng yêu cầu của khách hàng, cơ quan quản lý và thị trường quốc tế, Tập đoàn Sao Đỏ - chủ đầu tư khu công nghiệp Nam Đình Vũ đã tổ chức Chuỗi đào tạo ESG và Hệ thống quản lý tích hợp năm 2026.

Ông Nguyễn Thành Phương, Tổng giám đốc Tập đoàn Sao Đỏ nhấn mạnh: “Chuyển đổi xanh và phát triển bền vững không còn là một trào lưu nhất thời mà đã trở thành xu thế tất yếu và là điều kiện sống còn đối với các doanh nghiệp. Hiện tại, Tập đoàn đã chính thức đăng ký với UBND thành phố Hải Phòng để chuyển đổi Nam Đình Vũ thành một khu công nghiệp sinh thái”.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, ông Phương đã nhấn mạnh vai trò quyết định của cộng đồng doanh nghiệp thứ cấp. Đó là, việc xây dựng một khu công nghiệp sinh thái không thể dựa vào nỗ lực đơn độc của chủ đầu tư, mà đòi hỏi sự chung tay mạnh mẽ của toàn thể các doanh nghiệp đang hoạt động tại đây. Chỉ khi từng doanh nghiệp chủ động chuyển đổi xanh, tối ưu hóa quy trình và giảm phát thải, mục tiêu xanh hóa toàn khu công nghiệp mới có thể về đích.

Để đồng hành và hỗ trợ các nhà đầu tư trong hệ sinh thái, Tập đoàn Sao Đỏ đã chủ động lựa chọn triển khai 4 nội dung trọng tâm, mang tính thiết thực cao đối với hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay. Đó là: Chuẩn hóa hệ thống quản lý, cập nhật hệ thống quản lý ISO theo các tiêu chuẩn mới nhất; Kiểm soát phát thải, thực hiện kiểm kê khí nhà kính một cách khoa học; Tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao năng lực quản lý và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; Minh bạch thông tin, xây dựng và thực hành báo cáo ESG để gia tăng lợi thế cạnh tranh. Hiện khu công nghiệp đã triển khai được 2 chuyên đề thu hút gần 200 lượt học viên đăng ký học và được cấp chứng chỉ.

Thông qua các chương trình kết nối và chia sẻ kinh nghiệm, Tập đoàn Sao Đỏ kỳ vọng các đại diện, chuyên gia từ các doanh nghiệp trong KCN sẽ tích cực tham mưu, đề xuất lên ban lãnh đạo các đơn vị để sớm có những bước đi chiến lược, định hình một tương lai phát triển bền vững cho toàn khu vực.

HIỆN THỰC HÓA KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI NAM ĐÌNH VŨ, THƯỚC ĐO TỪ THỰC CHẤT VÀ BÁO CÁO ESG

Khu công nghiệp Nam Đình Vũ nằm ở vị trí cửa ngõ cảng biển, sở hữu hệ thống kết nối giao thông đồng bộ cả 5 phương thức đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không và đường thủy nội địa, tạo nên mạng lưới vận chuyển hàng hóa linh hoạt, tiết kiệm thời gian và chi phí; gắn với hệ thống logistics và các cụm công nghiệp lân cận, rất thuận lợi cho chuỗi cung ứng, trao đổi nguyên liệu, phụ phẩm, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn liên vùng.

Phát triển bền vững là nền tảng cốt lõi cho mọi chiến lược dài hạn tầm nhìn 20 năm, thậm chí 50 năm của doanh nghiệp. Nếu thiếu một lộ trình xanh hóa bài bản ngay từ bây giờ, các doanh nghiệp chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều rào cản lớn trong tương lai. Đáng chú ý, việc chuyển đổi mô hình khu công nghiệp sinh thái không dừng lại ở câu chuyện chứng nhận, mà là một cấu phần quan trọng để Tập đoàn Sao Đỏ hoàn thiện báo cáo ESG hàng năm.

Khu công nghiệp Nam Đình Vũ trao gói hỗ trợ ISO9001-ISO14001-ISO45001. Ảnh: Khu công nghiệp Nam Đình Vũ.

Chia sẻ về tư duy triển khai công cụ quản trị này, ông Nguyễn Thành Phương cho biết: “Báo cáo ESG là bộ công cụ đo lường nội tại, giúp mỗi doanh nghiệp tự nhìn nhận hệ thống vận hành của mình đang ở đâu, có thực sự bền vững hay không. Mục tiêu cao nhất là hướng đến hiệu quả thực chất cho chính nội lực doanh nghiệp”.

Hiện nay, Tập đoàn Sao Đỏ đã phối hợp với các chuyên gia để xây dựng lộ trình chuyển đổi khu công nghiệp sinh thái trong vòng 5 năm, giai đoạn 2024 - 2028.

Trong giai đoạn 2024 - 2025, chủ đầu tư đã tiến hành khảo sát doanh nghiệp về hệ thống quản lý môi trường, năng lượng, an toàn, sức khỏe nghề nghiệp, đồng thời khảo sát người lao động, cộng đồng, đánh giá nhu cầu hạ tầng xanh và cập nhật quy hoạch tổng thể phù hợp tiêu chí sinh thái.

Giai đoạn 2027 - 2028, khu công nghiệp Nam Đình Vũ sẽ hướng tới xây dựng dashboard quản trị ESG định kỳ, triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn và cộng sinh công nghiệp, xây dựng lộ trình Net Zero cho toàn khu công nghiệp.

Tập đoàn Sao Đỏ khẳng định: Nam Đình Vũ cam kết phát triển hài hòa giữa kinh tế, môi trường và xã hội, hướng tới trở thành điểm đến đầu tư xanh, hiện đại và bền vững. Đây cũng là bước đi phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp bền vững của Hải Phòng - trung tâm công nghiệp, logistics và cảng biển lớn của miền Bắc.