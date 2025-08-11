Giá bán vàng miếng SJC giảm nửa triệu đồng mỗi lượng trong phiên đầu tuần
Phương Linh
11/08/2025, 12:36
Trong phiên giao dịch sáng 11/8, giá bán vàng miếng SJC tại hầu hết doanh nghiệp giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều. Các đơn vị chủ yết niêm yết giá bán ở mức 123,9 triệu đồng/lượng, rơi khỏi mức đỉnh kỷ lục của tuần trước...
Sau khi ghi nhận tổng mức tăng lên tới gần 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán trong hai phiên cuối tuần (8 – 9/8), hầu hết các đơn vị kinh doanh đều điều chỉnh giảm giá mua, bán vàng miếng SJC khi mở cửa phiên sáng nay (11/8/2025)
Đóng cửa phiên giao dịch sáng, các doanh nghiệp niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC phổ biến ở mức 122,7 triệu đồng và giá vàng miếng bán ra là 123,9 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên cuối tuần trước (9/8), giá mua, bán vàng miếng SJC giảm 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.
Kết thúc phiên giao dịch 8/8, hầu hết chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu vẫn giữ nguyên so với hai phiên cuối tuần trước (8- 9/8). Trong khi đó, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại Phú Quý thu hẹp xuống 2 triệu đồng, giảm 200 nghìn đồng/lượng. Ngược lại, khoảng cách này tại Mi Hồng tăng nhẹ 100 nghìn đồng/lượng, lên mức 900 nghìn đồng/lượng.
Tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm là thương hiệu ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh giảm liên tiếp trong phiên sáng 11/8. Kết phiên sáng, thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng miếng ở mức 121,7 triệu – 123,9 triệu đồng/lượng (mua -bán), giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Trong khi đó, Mi Hồng là thương hiệu duy nhất giảm chiều mua mạnh hơn chiều bán. Giá mua vào vàng miếng kết phiên sáng tại Mi Hồng giảm 600 nghìn đồng/lượng và giá bán ra giảm 500 nghìn đồng/lượng. Chốt phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng miếng ở mức 123 triệu – 123,9 triệu đồng/lượng
Ngược lại, trong phiên 11/8, giá giao dịch vàng miếng SJC tại Phú Quý điều chỉnh giảm lần lượt 300 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và 500 nghìn đồng đối với chiều bán. Đóng cửa phiên sáng, Phú Quý giá mua vào vàng miếng SJC phổ biến ở mức 121,9 triệu đồng và giá vàng miếng bán ra là 123,9 triệu đồng/lượng
Trên thị trường vàng nhẫn, các đơn vị kinh doanh cũng đồng loạt giảm giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” từ 300 nghìn – 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.
Trong phiên sáng, Công ty SJC ghi nhận duy nhất một lần điều chỉnh giảm đối với giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9”. Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 116,9 triệu và giá bán ra ở mức 119,4 triệu đồng. So với giá chốt phiên cuối tuần trước (9/8), giá vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này giảm 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Phú Quý là thương hiệu duy nhất ghi nhận 3 nhịp điều chỉnh giảm liên tiếp đối với giá mua, bán vàng nhẫn trong phiên hôm nay (11/8). Sau khi ghi nhận tổng mức giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, thương hiệu này đặt giá mua vào vàng nhẫn chốt phiên sáng ở mức 116,5 triệu và giá bán ra ở mức 119,5 triệu đồng.
Tương tự, Công ty DOJI và PNJ cùng đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 117 triệu – 119,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên cuối tuần trước (9/8), giá vàng nhẫn tại hai thương hiệu trên cũng giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Tại TP. Hồ Chí Minh, sau khi giảm 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua, bán ngay khi mở cửa phiên, Ngọc Thẩm duy trì giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 108,3 triệu – 110,5 triệu đồng (mua-bán) đến hết phiên sáng.
Bảo Tín Minh Châu là thương hiệu ghi nhận giá mua, bán vàng nhẫn cao nhất thị trường. Chốt phiên, thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn ở mức 117,3 triệu – 120,3 triệu đồng.
So với giá kết phiên cuối tuần trước (9/8), giá vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Đồng thời, đây cũng là thương hiệu duy nhất có giá vàng nhẫn bán ra trên mức 120 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu ghi nhận mức điều chỉnh khiêm tốn nhất thị trường với 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán trong phiên 11/8. Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 117,2 triệu – 119,7 triệu đồng/lượng
Trên thị trường New York, lúc 11 giờ ngày 11/8, hợp đồng giá vàng giao ngay đảo chiều giảm hơn 0,6% so với giá chốt phiên cuối tuần trước (8/8), lùi xuống mốc 3.377,4 USD/oz.
Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới phổ biến ở mức 15,3 triệu đồng. Với vàng nhẫn “4 số 9”, tùy từng thương hiệu, mức chênh lệch này dao động từ 10,8 – 11,7 triệu đồng/lượng. Riêng tại Ngọc Thẩm, khoảng cách này thấp hơn hẳn so với các thương hiệu còn lại, chỉ ở mức 1,9 triệu đồng/lượng.
