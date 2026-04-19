Chủ Nhật, 19/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Giá bộ nhớ tăng, các hãng điện thoại Trung Quốc chịu sức ép lớn

Hạ Chi

19/04/2026, 13:11

Cả IDC và Counterpoint đều ước tính lượng xuất xưởng quý 1/2026 của Xiaomi giảm tới 19% so với cùng kỳ, mức giảm mạnh nhất trong nhóm 5 hãng lớn. Với OPPO và Vivo, IDC ghi nhận mức giảm lần lượt gần 10% và 7%, trong khi Counterpoint đưa ra con số thấp hơn (4% và 2%), nhưng xu hướng giảm là rõ ràng...

Ảnh minh hoạ.

Bức tranh thị trường smartphone toàn cầu đang khó định hình hơn thường lệ. Cụ thể, theo IDC, lượng điện thoại thông minh xuất xưởng trong quý 1/2026 đã giảm 4,1% so với cùng kỳ năm trước. Counterpoint Research thậm chí ghi nhận mức giảm sâu hơn, khoảng 6%. Trái lại, Omdia lại thông tin thị trường đã tăng trưởng nhẹ 1% so với cùng kỳ.

Sự thiếu đồng nhất giữa các báo cáo thể hiện ngay ở bảng xếp hạng các nhà sản xuất. IDC và Omdia đều ghi nhận Samsung Electronics dẫn đầu thị trường trong quý 1, trong khi Counterpoint Research lại xác định Apple là doanh nghiệp đứng số một.

Cụ thể, IDC cho biết Samsung chiếm 21,7% thị phần toàn cầu (tính theo lượng xuất xưởng), còn Omdia đưa ra con số xấp xỉ 22%, củng cố vị trí dẫn đầu của hãng này. Ngược lại, Counterpoint Research cho rằng Apple mới là doanh nghiệp đứng đầu với 21% thị phần trong cùng kỳ.

Theo IDC, lượng xuất xưởng smartphone của Samsung trong quý 1 tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước, nhưng theo Counterpoint Research lại giảm 6%. Với Apple, IDC ghi nhận mức tăng 3,3%, trong khi Counterpoint đưa ra con số cao hơn, khoảng 5%.

Nguồn Counterpoint Research.

Dù có khác biệt về số liệu, các tổ chức nghiên cứu đều thống nhất rằng năm 2026 sẽ là giai đoạn nhiều thách thức đối với thị trường smartphone. Phân khúc cao cấp, nơi Apple và Samsung tập trung, vẫn duy trì được khả năng chống chịu tương đối tốt. Ngược lại, các nhà sản xuất Trung Quốc đã sớm đối mặt với áp lực ngay từ quý đầu năm.

Cả IDC và Counterpoint đều ước tính lượng xuất xưởng của Xiaomi giảm tới 19% so với cùng kỳ, mức giảm mạnh nhất trong nhóm 5 hãng lớn. Việc phụ thuộc lớn vào phân khúc giá rẻ, vốn nhạy cảm với biến động chi phí, khiến các hãng như Xiaomi dễ bị tổn thương khi giá bộ nhớ tăng cao.

Theo IDC, lượng xuất xưởng quý 1 của OPPO cũng giảm gần 10%, trong khi Vivo giảm khoảng 7%. Counterpoint đưa ra mức giảm thấp hơn, lần lượt là 4% và 2%, song xu hướng đi xuống là nhất quán.

Bà Silpi Jain, nhà phân tích cấp cao tại Counterpoint Research, nhận định rằng việc các nhà sản xuất bộ nhớ ưu tiên nguồn cung cho trung tâm dữ liệu phục vụ AI hơn là thiết bị điện tử tiêu dùng đã làm co hẹp biên lợi nhuận của các OEM. Điều này buộc họ phải chuyển một phần chi phí linh kiện gia tăng sang người tiêu dùng.

Bà cũng lưu ý, cùng với nguồn cung còn hạn chế, giá năng lượng và chi phí logistics lại tăng, cộng thêm bất ổn kinh tế liên quan đến căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, tâm lý người tiêu dùng ngày càng thận trọng. Điều này khiến nhu cầu mua sắm thiết bị mới suy yếu, kéo theo đà giảm của lượng xuất xưởng trên toàn thị trường.

Đọc thêm

Thiết kế

Thiết kế "đôi cánh" cho thị trường tài sản số Việt Nam

Việc khai trương Sàn giao dịch tài sản mã hóa (Crypto) theo chỉ đạo của Chính phủ vào quý 2/2026 không chỉ là bước đi nhằm thực hiện hóa Nghị quyết số 57/NQ - TW về đột phá khoa học công nghệ và Nghị quyết số 05/NQ - CP về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030...

“Khe cửa hẹp” với sàn thương mại điện tử Việt

“Khe cửa hẹp” với sàn thương mại điện tử Việt

Hơn 96% thị phần thương mại điện tử Việt Nam hiện nằm trong tay các nền tảng xuyên biên giới. Thực tế khắc nghiệt này không còn chỗ để các sàn nội địa làm kinh tế theo cách “mơ mộng” khi bước qua "khe cửa hẹp"…

CEO TSMC: Intel Foundry là đối thủ

CEO TSMC: Intel Foundry là đối thủ "đáng gờm"

Trong quý 4/2025, về dịch vụ sản xuất và đóng gói chip, Intel Foundry có doanh thu lớn thứ hai toàn cầu, sau TSMC...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026 phát hành ngày 20/04/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Hai trung tâm khoa học dạng II của Việt Nam được UNESCO gia hạn

Hai trung tâm khoa học dạng II của Việt Nam được UNESCO gia hạn

Hai trung tâm khoa học của Việt Nam vượt qua đánh giá độc lập của UNESCO, được đề xuất gia hạn hoạt động đến năm 2034 - dấu mốc khẳng định năng lực và vị thế của khoa học Việt Nam trên trường quốc tế…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Video

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Xung đột Iran thay đổi triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới thế nào?

Thế giới

Xung đột Iran thay đổi triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới thế nào?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thiết kế "đôi cánh" cho thị trường tài sản số Việt Nam

Kinh tế số

2

Xu thế dòng tiền: Áp lực rung lắc mạnh là cơ hội lựa chọn cổ phiếu

Chứng khoán

3

Huế đón du khách trẩy hội Điện Huệ Nam 2026

Du lịch

4

Kiến trúc “thử nghiệm” tiềm năng chữa lành giữa miền Trung

Nhà

5

Đề nghị Trung Quốc bảo đảm nguồn cung nhiên liệu hàng không cho Việt Nam

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy