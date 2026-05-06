Giá dầu lao dốc, vàng tăng bùng nổ sau khi có tin tốt về đàm phán Mỹ - Iran
Điệp Vũ
06/05/2026, 17:11
Giá dầu thế giới giảm hơn 6% và giá vàng tăng hơn 150 USD/oz vào chiều nay (6/5), sau khi có tin Mỹ và Iran đang tiến gần tới một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh...
Lúc 16h40 chiều nay theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent giao sau tại thị trường London giảm gần 6,5 USD/thùng so với đóng cửa phiên ngày hôm trước, tương đương giảm 5,9%, giao dịch ở mức hơn 103,3 USD/thùng.
Giá dầu WTI giao sau tại thị trường New York giảm gần 6,8 USD/thùng, tương đương giảm 6,6%, giao dịch ở mức gần 95,4 USD/thùng.
Cùng thời điểm, giá vàng giao ngay tăng gần 147 USD/oz, tương đương tăng hơn 3,2%, so với đóng cửa phiên ngày 5/5 tại thị trường New York, đạt hơn 4.705 USD/oz.
Những diễn biến này xuất hiện sau khi trang tin Axios đưa tin Mỹ và Iran sắp đạt thỏa thuận kết thúc cuộc chiến tranh nổ ra vào cuối tháng 2.
Trang tin này dẫn nguồn tin là quan chức Mỹ nói rằng Nhà Trắng tin họ đang tiến gần tới chỗ đạt một biên bản ghi nhớ (MoU) có độ dài một trang về chấm dứt cuộc chiến. Nguồn tin nói biên bản ghi nhớ này sẽ đặt ra khuôn khổ để hai bên tiến hành đàm phán chi tiết về vấn đề hạt nhân.
Hiện tại, cả phía Mỹ và phía Iran đều chưa đưa ra thông tin chính thức về vấn đề này.
Trước đó vào ngày 5/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump - thông qua một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social - nói rằng Mỹ sẽ tạm dừng “Dự án Tự do” - kế hoạch quân sự mà ông công bố trước đó chỉ một ngày về hộ tống tàu bè thương mại đi qua eo biển Hormuz. Lý do mà ông Trump đưa ra cho việc tạm dừng kế hoạch này là đàm phán giữa Mỹ và Iran đã đạt được bước tiến để đi đến thỏa thuận cuối cùng.
Trong một diễn biến khác vào ngày 6/5, Trung Quốc kêu gọi Iran theo đuổi giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Trung Đông và tránh leo thang căng thẳng trở lại. Trong một cuộc gặp với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi “chấm dứt ngay lập tức tình trạng thù địch” và hối thúc các bên tiếp tục đàm phán ngoại giao.
Ngoài ra, Bắc Kinh cũng kêu gọi “nhanh chóng nối lại giao thông hàng hải ở eo biển Hormuz”.
Đây là chuyến công du Bắc Kinh đầu tiên của ông Araghchi kể từ khi chiến tranh giữa Mỹ và Iran nổ ra vào hôm 28/2. Chuyến thăm diễn ra chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Trump dự kiến có chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc vào ngày 14-15/5.
Chuyến thăm Trung Quốc của ông Trump đã bị hoãn hơn 1 tháng do cuộc chiến tranh giữa Mỹ Iran.
Giới quan sát nhận định, trong chuyến thăm này, nhà lãnh đạo Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tập trung thảo luận về những vấn đề lớn trong quan hệ song phương như thuế quan, cam kết của Trung Quốc về mua hàng hóa nông sản Mỹ, tình trạng dư thừa công suất của Trung Quốc, năng lượng, khoáng sản quan trọng, con chip…
