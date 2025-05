Giá hàng hóa toàn cầu sẽ giảm mạnh trong năm nay, cổ phiếu nào được lợi?

Agriseco vừa có cập nhật triển vọng giá hàng hóa và cơ hội đầu tư những tháng cuối năm 2025 trong đó nhấn mạnh giá hàng hóa thế giới có mức điều chỉnh kể từ đầu năm.

Kể từ đầu tháng 4/2025, chỉ số CRB (được ví như thước đo đại diện cho thị trường hàng hóa) có xu hướng điều chỉnh sau khi ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể vào năm 2024 và quý 1/2025.

Theo dữ liệu từ Trading Economics, vào ngày 23/5/2025, chỉ số này giảm xuống còn khoảng 362,8 điểm, tăng nhẹ 1,68% so với cuối năm 2024 nhưng giảm 7,6% so với mức đỉnh đạt được vào tháng 2/2025. Sự điều chỉnh này phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường trước những bất ổn kinh tế và chính sách thuế quan mới trên toàn cầu.

World Bank dự báo, trong năm 2025 giá hàng hóa sẽ giảm 12% so với năm trước và tiếp tục giảm thêm 5% vào năm 2026 do tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ chậm lại đáng kể trong năm nay, kết hợp với nguồn cung hàng hóa dần tăng lên và nguồn cung dầu vẫn vượt ngưỡng tiêu thụ.

Các yếu tố chính hỗ trợ xu hướng giảm giá bao gồm: Tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại. Đây là yếu tố chủ đạo khiến nhu cầu hàng hóa suy yếu, từ đó tạo áp lực giảm giá trên diện rộng.

Căng thẳng thương mại gia tăng và bất định về chính sách: Dù gây biến động ngắn hạn, nhưng nhìn chung có thể khiến nhu cầu giảm, nhất là với các mặt hàng công nghiệp, qua đó kéo giá đi xuống.

Nguồn cung hàng hóa được cải thiện: Sản lượng gia tăng ở nhiều mặt hàng quan trọng như dầu mỏ, gạo, quặng sắt từ Úc và Brazil… góp phần bình ổn hoặc kéo giảm giá.

Chính sách năng lượng và môi trường: Dù có thể khiến chi phí sản xuất tăng trong ngắn hạn, nhưng về dài hạn, chính sách khuyến khích đầu tư vào năng lượng tái tạo và nguồn cung bền vững có thể giúp ổn định và giảm chi phí hàng hóa.

Tuy nhiên, vẫn tiềm ẩn rủi ro tăng giá cục bộ ở một số nhóm hàng như căng thẳng địa chính trị có thể đẩy giá vàng và thời tiết cực đoan gây gián đoạn nguồn cung năng lượng, nông sản trong ngắn hạn.

Agriseco đưa ra đánh giá về những cổ phiếu có khả năng được hưởng lợi khi giá hàng hóa thay đổi, từ đó giúp nhà đầu tư nhận diện các cơ hội đầu tư tiềm năng trong bối cảnh thị trường đang có nhiều biến động.

Đầu tiên là BMP của Công ty CP Nhựa Bình Minh. Trong quý 1/2025, BMP ghi nhận doanh thu đạt 1.383 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 286,9 tỷ đồng, tăng 51% nhờ thị trường bất động sản trong nước hồi phục. Biên lợi nhuận gộp duy trì ổ định ở mức 43%.

Giá đầu vào PVC có xu hướng giảm giúp cả thiện biên lợi nhuận gộp: Tính đến nay, giá hạt nhựa PVC – nguyên liệu đầu vào chính của BMP – đã giảm gần 26% so với cùng kỳ năm trước và được dự báo tiếp tục giảm trong năm 2025 do nguồn cung toàn cầu dồi dào và nhu cầu tiêu thụ yếu tại Trung Quốc. Kỳ vọng biên lợi nhuận gộp của BMP sẽ được mở rộng trong các quý tới.

BMP là một trong số ít doanh nghiệp ngành nhựa duy trì chính sách cổ tức tiền mặt đều đặn qua nhiều năm với tỷ lệ cổ tức tiền mặt hấp dẫn. Công ty đã chi cổ tức năm 2024 với tổng là 11.990 đồng/cổ phiếu – tương ứng tỷ suất cổ tức khoảng 8,4% tại mức giá hiện tại. Do đó với vị thế tài chính lành mạnh (lượng tiền mặt lớn và vay nợ thấp), kỳ vọng BMP sẽ tiếp tục duy trì chính sách cổ tức cao trong trung hạn

Tiếp theo là HPG của Tập đoàn Hòa Phát. Trong kỳ, doanh thu Q1/2025 đạt hơn 37.900 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt trên 3.300 tỷ đồng tăng 15%.

Biên lợi nhuận gộp dự báo sẽ tiếp tục được cải thiện nhờ giá nguyên vật liệu đầu vào giảm: Giá quặng sắt và giá than cốc được dự báo tiếp tục giảm trong năm 2025 nhờ nguồn cung ổn định và nhu cầu thấp. Trong khi đó, dự báo giá thép nội địa sẽ tăng trong nửa cuối 2025 nhờ nhu cầu từ thị trường bất động sản và các biện pháp áp thuế CBPG đối với thép Trung Quốc giúp cải thiện biên lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Kỳ vọng doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng sản lượng nhờ nhu cầu nội địa mạnh mẽ từ thị trường bất động sản phục hồi. Việc đưa vào vận hành giai đoạn 1 của dự án Dung Quất 2 với công suất 1,4 triệu tấn HRC năm 2025, nâng tổng công suất HRC thêm hơn 47% so với năm 2024, đồng thời hưởng lợi từ biện pháp áp thuế chống bán phá giá đối với thép HRC Trung Quốc (mức thuế từ 19,38% đến 27,83%) giúp tăng khả năng cạnh tranh về giá cho HPG..

DBC của Tập đoàn Dabaco cũng được kỳ vọng biên lợi nhuận gộp cải thiện nhờ giá thức ăn chăn nuôi giảm. Giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi như ngô, lúa mì, đậu tương đang tiếp tục xu hướng giảm trong năm 2025 và dự báo giảm nhờ thay đổi chu kỳ thời tiết ôn hòa hơn giúp nguồn cung được cải thiện. Giá heo hơi dự báo sẽ tiếp tục giữ ở mức cao và khó hạ nhiệt trong thời gian tới do (1) Nhu cầu tăng khi ngành du lịch dịch vụ tiếp đà hồi phục trong năm 2025; (2) Diễn biến dịch bệnh vẫn phức tạp.

Cuối cùng là cổ phiếu QTP của Nhiệt điện Quảng Ninh. Biên lợi nhuận gộp dự báo được cải thiện nhờ giá than Newcastle giảm. Hiện nay, QTP sử dụng hoàn toàn than trộn là nguyên liệu đầu vào và tỷ lệ than trộn cao do lượng than trong nước đã đạt đến giới hạn khai thác. Tuy nhiên biên lợi nhuận gộp có thể được cải thiện nhờ giá than thế giới đã giảm mạnh hơn 31% và đang duy trì ở mức thấp, từ đó TKV có thể điều chỉnh giá than trộn giảm trong khi giá bán điện sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao.

QTP có lịch sử chi trả cổ tức bằng tiền mặt đều đặn trong vòng 4 năm trở lại đây. Năm 2025, QTP được Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 1.000 đồng/cổ phiếu.