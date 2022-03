Giá hồi phục, lãnh đạo Hòa Phát bán thành công 1 triệu cổ phiếu HPG

Ông Nguyễn Ngọc Quang báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG-HOSE).

Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Quang, Thành viên HĐQT HPG đã bán thành công 1 triệu cổ phiếu HPG như đã đăng ký. Giao dịch thực hiện theo phương thức khớp lệnh trên sàn, thời gian từ ngày 18/2 đến ngày 7/3/2022.

Sau giao dịch này, ông Quang đã giảm số lượng cổ phần từ 84,7 triệu cổ phiếu, chiếm 1,89% xuống còn 83,7 triệu cổ phiếu, chiếm 1,87% vốn tại HPG.

Trên thị trương, trong khoảng thời gian ông Quang đăng ký bán thù giá cổ phiếu HPG đang trên đà hồi phục và kết thúc phiên ngày 7/3, giá cổ phiếu HPG tăng 2,61% lên mốc 51.100 đồng/cp, mức giá cao nhất trong vòng 3 tháng gần đây.

Tuy nhiên, hiện tại, giá cổ phiếu HPG này đã điều chỉnh nhẹ về mức 49.900 đồng/cp (phiên sáng ngày 9/3), song vẫn tăng gần 16% trong 1 tháng qua.

Trước đó, HPG cho biết tháng 2/2022, sản lượng sản xuất thép thô của Tập đoàn Hòa Phát đạt 693.000 tấn, tăng 10% so với cùng kỳ 2021. Sản lượng bán hàng thép xây dựng, phôi thép và thép cuộn cán nóng (HRC) đạt 708.000 tấn, tăng 39% so với cùng kỳ. Trong đó, lượng thép cuộn cán nóng đã cung cấp cho thị trường trong tháng qua là gần 240.000 tấn, tăng 5% so với tháng 1/2022 và 36% so với cùng kỳ 2021.

Luỹ kế 2 tháng đầu năm, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất 1,4 triệu tấn thép thô, tăng 8% so với cùng kỳ. Bán hàng thép xây dựng, phôi thép, thép cuộn cán nóng đạt 1,34 triệu tấn, tăng 32% so với cùng kỳ.

Mới đây, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) đã nâng khuyến nghị cho HPG từ "khả quan" lên "mua" trong khi giữ nguyên giá mục tiêu là 63.000 đồng/CP do giá cổ phiếu HPG đã điều chỉnh 16% trong 3 tháng qua.

Trong cả năm 2021, HPG ghi nhận kết quả kinh doianh khả quan với doanh thu đạt 150,0 nghìn tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS đạt 34,5 nghìn tỷ đồng (+157% so với cùng kỳ) nhờ sản lượng bán tăng trưởng mạnh và môi trường giá thép cao và kết quả lợi nhuận này phù hợp với dự báo cả năm của chúng tôi.

Bên cạnh đó, VCSC giữ nguyên dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2022 ở mức 29,8 nghìn tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ do chúng tôi duy trì dự báo sản lượng bán thép cho năm 2022 và kỳ vọng mức tăng của giá nguyên liệu đầu vào (như quặng sắt và than) sẽ một phần được hỗ trợ qua ASP cao hơn.

Đáng chú ý là VCSC đã tái khẳng định HPG là lựa chọn cổ phiếu hàng đầu để đầu tư vào lĩnh vực xây dựng của Việt Nam, chúng tôi kỳ vọng lĩnh vực này sẽ được hưởng lợi từ việc tăng chi tiêu của Chính phủ. Vị thế dẫn đầu với quy mô và hiệu quả hoạt động đã được khẳng định của HPG - cùng với việc mở rộng công suất và đa dạng hóa sản phẩm thông qua xây dựng Khu liên hợp gang thép Dung Quất 1 (DQSC 1) và đầu tư vào DQSC 2 - sẽ giúp HPG nắm bắt được tốc độ tăng trưởng của ngành xây dựng trong nước trong tương lai. Chúng tôi dự báo CAGR lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS đạt 9% trong giai đoạn 2022-2026.

Ngoài ra, VCSC cho rằng HPG có định giá hấp dẫn với P/E năm 2022 là 7,1 lần (dựa trên dự báo của chúng tôi) so với trung vị P/E trượt trung bình 1 năm của các công ty cùng ngành trong khu vực là 8,9 lần, trong bối cảnh HPG có triển vọng tăng trưởng và khả năng sinh lời vượt trội so với các đối thủ trong khu vực. Đồng thời, rủi ro cho quan điểm tích cực của VCSC là biên lợi nhuận giảm mạnh hơn dự kiến do giá thép điều chỉnh.