Giá iPhone đồng loạt giảm, có phiên bản giảm tới 3 triệu đồng 

Theo cập nhật từ hệ thống bán lẻ ủy quyền cấp độ T1 của Apple tại Việt Nam – CellphoneS, hàng loạt dòng iPhone đang được áp dụng mức giá mới hấp dẫn, trong đó có những phiên bản giảm tới 3 triệu đồng so với trước đó. Đây là chương trình khuyến mãi từ Apple dành riêng cho thị trường Việt Nam, tuy nhiên mức giảm cụ thể sẽ có sự chênh lệch nhẹ giữa các đại lý.

Thực tế, việc iPhone được điều chỉnh giá vào thời điểm này không quá bất ngờ, bởi hằng năm Apple đều có chính sách ưu đãi cuối quý nhằm kích cầu cho các sản phẩm hiện hành. Tuy nhiên, theo nhận định từ các đại diện bán lẻ, đợt giảm giá lần này đặc biệt đáng chú ý bởi mức giảm sâu hơn thường lệ và được áp dụng trên nhiều dòng máy cùng lúc.

Giá bán mới nhất của iPhone tại CellphoneS cập nhật ngày 2/3/2025.

Theo đó, khảo sát mức giá mới nhất tại một số cửa hàng di động, iPhone 14 và iPhone 15 là hai phiên bản ghi nhận mức giá sụt giảm nhiều nhất, tới 19%. Dòng Plus các đời iPhone 15 và iPhone 16 cũng ghi nhận mức giảm khoảng 13%. Trong khi đó, iPhone 13 và các phiên bản khác của iPhone 16 trung bình chỉ giảm khoảng 6%.

Cụ thể, iPhone 14 hiện đang được bán với giá khoảng 13,5 triệu đồng, giảm 2,5 triệu đồng so với giá trước đó. iPhone 15 ghi nhận là dòng iPhone giảm giá mạnh nhất, sau đợt đổi giá vừa qua, giảm tới 3 triệu đồng, hiện đang đang được bán với giá khoảng 15,9 triệu đồng. Trong khi, iPhone 16, mẫu mới nhất trên thị trường, cũng được điều chỉnh giảm nhẹ 1 - 2 triệu đồng, xuống mức giá khoảng 19,8 triệu đồng.

Đối với dòng Plus, iPhone 14 Plus giảm nhẹ 1 triệu đồng, còn 17,9 triệu đồng. iPhone 15 Plus giảm tới 2,8 triệu đồng, hiện có giá 19,8 triệu đồng. iPhone 16 Plus cũng ghi nhận mức giảm mạnh 3 triệu đồng, giá hiện vào khoảng 23 triệu đồng.

Mức giá trên sẽ có chênh lệch giữa các hệ thống bán lẻ di động.

Theo các nhà bán lẻ, việc điều chỉnh giá iPhone vào tháng 3 vốn đã trở thành xu hướng quen thuộc trong nhiều năm trở lại đây. Nguyên nhân xuất phát từ chu kỳ mua sắm của thị trường và chiến lược kinh doanh của các đại lý.

Apple thường ra mắt iPhone mới vào tháng 9 mỗi năm. Từ thời điểm đó đến cuối năm, sức mua iPhone mới thường rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, bước sang đầu năm sau, đặc biệt là sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tại nhiều nước châu Á, nhu cầu bắt đầu giảm dần. Lúc này, các đại lý và cửa hàng bán lẻ sẽ phải đối mặt với lượng hàng tồn kho lớn từ các mẫu iPhone đời trước.

Việc giảm giá vào tháng 3 chính là cách hiệu quả để xả hàng tồn, thu hồi vốn, đồng thời chuẩn bị ngân sách để nhập về các sản phẩm mới hoặc những đợt hàng tiếp theo.

Bên cạnh đó, tháng 3 thường là thời điểm nhu cầu mua sắm có dấu hiệu chững lại vì nhiều người đã chi tiêu mạnh tay vào dịp Tết. Thay vì để thị trường trầm lắng, các nhà bán lẻ sẽ đồng loạt tung ra các chương trình khuyến mãi hấp dẫn để kích cầu trở lại. Những ưu đãi lớn dành cho iPhone không chỉ giúp các cửa hàng tăng doanh số mà còn thu hút được lượng khách hàng còn đang “lưỡng lự” sau Tết.

Tháng 3 cũng trùng với một số đợt giảm giá (sale) lớn trên các sàn thương mại điện tử với những ngày siêu khuyến mãi. Do đó, đây là dịp để các đại lý kết hợp giảm giá iPhone và đẩy mạnh doanh số thông qua các kênh online. Song nhìn chung, khách hàng cũng có thêm cơ hội mua được iPhone chính hãng với giá tốt, kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn…