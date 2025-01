iPhone 17 Air được đồn đoán có giá từ 800 USD

Phone Arena đưa tin iPhone 17 Air sẽ có giá khởi điểm khoảng 800 USD. iPhone 17 Air sẽ được trang bị chip A19, giúp cải thiện hiệu suất và tiết kiệm năng lượng, tuy nhiên, thông số kỹ thuật của iPhone 17 Air sẽ yếu hơn đáng kể so với những dòng khác. Mặc dù vậy, thiết kế camera sau đơn ấn tượng, là điểm cộng để iPhone 17 Air lọt vào tầm ngắm của các iFans.

iPhone 17 Air sẽ có độ dày 6,25 mm. Để dễ hình dung, iPhone 16 cơ bản có độ dày 7,8 mm, như vậy iPhone 17 Air mỏng hơn đến 1,5 mm.

Samsung — đối thủ lớn nhất của Apple trong ngành công nghiệp điện thoại thông minh, cũng đang tạo ra một phiên bản mỏng hơn. Đó là Galaxy S25 Slim với độ dày gần bằng Air.

Tuy nhiên, không giống như iPhone 17 Air, S25 Slim được cho là có "camera Ultra" và sẽ không được ra mắt cùng với các dòng S25 còn lại. Dự kiến ​​sản phẩm sẽ được công bố vào tháng này tại Galaxy Unpacked, nhưng phải đến cuối năm nay mới chính thức được thương mại.

Quyết định thay thế iPhone 17 Air cho dòng Plus được cho là các mẫu Plus thế hệ trước đó liên tục có doanh số không mấy tích cực. Do đó, việc thay đổi iPhone 17 Plus bằng iPhone 17 Air có thể giúp Apple thu hút nhóm người dùng muốn một chiếc điện thoại có màn hình lớn nhưng nhẹ và không quá dày dày.

Bên cạnh đó, Apple có thể định vị dòng Air ở mức giá thấp hơn, đáp ứng người dùng không muốn chi nhiều tiền cho phiên bản Pro nhưng vẫn mong muốn có một chiếc iPhone cao cấp với màn hình lớn.