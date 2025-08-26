Gia Lai mời gọi đầu tư 228 dự án bất động sản, dịch vụ và du lịch

Trong 416 dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2025-2030 tại Gia Lai, lĩnh vực bất động sản, dịch vụ, thương mại và du lịch chiếm số lượng lớn với 228 dự án; công nghiệp và hạ tầng công nghiệp có 63 dự án…

Tỉnh Gia Lai vừa công bố danh mục 416 dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2025-2030, trải dài trên nhiều lĩnh vực như: công nghiệp và hạ tầng công nghiệp; bất động sản, dịch vụ, thương mại và du lịch; chế biến nông, lâm, thủy sản; thu gom và xử lý chất thải; y tế; xã hội hóa giáo dục, thể dục thể thao; công nghệ thông tin; cảng biển; thu gom và xử lý nước thải; và nước sạch.

Trong đó, lĩnh vực bất động sản, dịch vụ, thương mại và du lịch chiếm số lượng lớn với 228 dự án. Đáng chú ý có một số dự án quy mô tập trung tại Khu kinh tế Nhơn Hội gồm: Dự án mở rộng về phía Tây Khu du lịch Hải Giang Merry Land (233,57 ha, tổng mức đầu tư 10.000 tỷ đồng); Phân khu số 1 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội (57,2 ha, 5.700 tỷ đồng); Khu đô thị Tây Cát Tiến (55 ha, 4.100 tỷ đồng);

Khu du lịch – công viên sinh thái 01 thuộc Khu dịch vụ du lịch, công viên sinh thái ngập mặt phía nam Cồn Chim (48ha, 1.200 tỷ đồng); Khu du lịch Tân Thanh (43ha, 4.346 tỷ đồng); Phân khu số 3 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội (36ha, 3.600 tỷ đồng); và Khu du lịch Eo Vượt 1 (14,22ha, 235 tỷ đồng).

Ngoài ra, còn các dự án Khu khách sạn cao tầng tại Điểm số 1 (33,64ha, 6.000 tỷ đồng); Khu biệt thự nghỉ dưỡng Học viện Golf (19,82ha, 1.809 tỷ đồng); Khu phức hợp văn phòng – thương mại (20,18ha, 500 tỷ đồng); và Khu đô thị thương mại dịch vụ trung tâm Cát Tiến (20,99ha).

Đối với lĩnh vực công nghiệp và hạ tầng công nghiệp, tỉnh kêu gọi đầu tư 63 dự án. Trong đó, nổi bật là các dự án nằm trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, như: Nhà máy sản xuất cửa nhựa lõi thép (500 tỷ đồng); Nhà máy sản xuất chất bán dẫn, chip và vi mạch bán dẫn tại Khu công nghiệp Becamex (300 tỷ đồng); Nhà máy sản xuất động cơ cho tàu thuyền (300 tỷ đồng); và Nhà máy sản xuất các phụ kiện, linh kiện ô tô các loại (300 tỷ đồng).

Bên cạnh hai lĩnh vực trên, tỉnh còn kêu gọi đầu tư vào chế biến nông, lâm, thủy sản 64 dự án; thu gom và xử lý chất thải 9 dự án; y tế 7 dự án; xã hội hóa giáo dục và thể dục thể thao 7 dự án; công nghệ thông tin 4 dự án; cảng biển 9 dự án; thu gom và xử lý nước thải 17 dự án; và nước sạch 8 dự án.

Theo báo cáo từ tỉnh Gia Lai, công tác xúc tiến, thu hút đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh. Trong tháng 7/2025, toàn tỉnh thu hút mới 5 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư 1.629,2 tỷ đồng (có 1 dự án FDI). Trong đó, có 2 dự án nằm trong cụm công nghiệp và 3 dự án nằm ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Tính chung 7 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh thu hút 123 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư là 57.485,7 tỷ đồng. Trong đó, có 114 dự án đầu tư trong nước có tổng vốn đăng ký 30.495,2 tỷ đồng và 9 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 26.990,57 tỷ đồng (tương đương 1.080,62 triệu USD).

Phân loại dự án theo lĩnh vực như sau: 51 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp; 17 dự án thuộc lĩnh vực xây dựng - hạ tầng; 15 dự án thuộc lĩnh vực thương mại dịch vụ - du lịch; 39 dự án thuộc lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; 1 dự án bất động sản, kinh tế đô thị. Phân theo địa bàn: có 23 dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp; có 31 dự án trong cụm công nghiệp và 69 dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Ngoài ra, từ đầu năm đến nay đã thực hiện điều chỉnh 133 dự án với vốn đầu tư tăng thêm 4.843,2 tỷ đồng.