Hà Nội: Phê duyệt quy hoạch bảo tồn Di tích quốc gia đặc biệt Đền Hát Môn

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 756/QĐ-TTg ngày 28/4/2026 phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hát Môn, xã Hát Môn, Thành phố Hà Nội.

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch di tích bao gồm toàn bộ địa giới hành chính xã Hát Môn, khoảng 3.767ha. Quy mô lập quy hoạch di tích có diện tích 58,42ha, trên địa bàn xã Hát Môn, gồm: Khu vực bảo vệ của di tích quốc gia đặc biệt Đền Hát Môn, trong đó: Khu vực bảo vệ I diện tích là 2,93ha và Khu vực bảo vệ II diện tích là 13,40ha; Khu vực nghiên cứu, mở rộng (ngoài ranh giới khoanh vùng các khu vực bảo vệ của di tích) có diện tích 42,09ha.

Mục tiêu lập quy hoạch nhằm nhận diện, bảo tồn giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật của Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hát Môn; khai thác, phát huy hiệu quả giá trị của di tích, thực sự trở thành điểm đến du lịch văn hóa - tín ngưỡng - sinh thái hấp dẫn trong hệ thống các điểm đến của Hà Nội và vùng lân cận; bảo vệ tính nguyên gốc của di tích, gìn giữ ký ức cộng đồng và thúc đẩy phát huy giá trị di tích trong đời sống đương đại; góp phần thực hiện các mục tiêu đặt ra trong Nhóm nhiệm vụ số 4 về bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Theo đó, các nội dung nhiệm vụ lập Quy hoạch là phân tích, đánh giá hiện trạng di tích và đất đai thuộc di tích; xác định quan điểm về bảo tồn, phát huy giá trị di tích, mục tiêu quy hoạch và các chỉ tiêu dự báo; xác định ranh giới khu vực bảo vệ di tích; định hướng bảo quản, tu bổ, phục hồi, phát huy giá trị di tích; định hướng tổ chức không gian, độ cao, mật độ xây dựng, hình thức kiến trúc, vật liệu của công trình xây dựng mới; dự báo tác động môi trường và đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường…

Tính đến thời điểm hiện tại, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 19 quyết định xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt, với tổng số 153 di tích được xếp hạng. Trong đó, Hà Nội có Di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Bối Khê; Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Thăng Long tứ trấn, gồm đền Bạch Mã, đền Voi Phục, đền Quán Thánh, đền Kim Liên; Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Hạ Hiệp; Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Đại Phùng;

Di tích kiến trúc nghệ thuật Đền - Chùa - Đình Hai Bà Trưng; Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Tường Phiêu; Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình So; Di tích lịch sử Gò Đống Đa; Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Chèm; Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Chùa Thầy và khu vực núi đá Sài Sơn, Hoàng Xá, Phượng Cách; Di tích kiến trúc nghệ thuật Đền Sóc;

Di tích kiến trúc nghệ thuật Chùa Tây Phương; Di tích lịch sử Đền Hát Môn (được công nhận vào năm 2013); Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Đền Phù Đổng; Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn; Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Tây Đằng; Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật và khảo cổ Cổ Loa; Di tích lịch sử và khảo cổ Khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội; Di tích lịch sử Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.