Thứ Tư, 29/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Hà Nội: Phê duyệt quy hoạch bảo tồn Di tích quốc gia đặc biệt Đền Hát Môn

Hoàng Bách

29/04/2026, 11:12

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch di tích bao gồm toàn bộ địa giới hành chính xã Hát Môn (Hà Nội), khoảng 3.767ha. Trong đó, quy mô lập quy hoạch di tích có diện tích 58,42ha, với Khu vực bảo vệ của di tích quốc gia đặc biệt Đền Hát Môn diện tích 16,33ha; Khu vực nghiên cứu, mở rộng 42,09ha…

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 756/QĐ-TTg ngày 28/4/2026 phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hát Môn, xã Hát Môn, Thành phố Hà Nội.

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch di tích bao gồm toàn bộ địa giới hành chính xã Hát Môn, khoảng 3.767ha. Quy mô lập quy hoạch di tích có diện tích 58,42ha, trên địa bàn xã Hát Môn, gồm: Khu vực bảo vệ của di tích quốc gia đặc biệt Đền Hát Môn, trong đó: Khu vực bảo vệ I diện tích là 2,93ha và Khu vực bảo vệ II diện tích là 13,40ha; Khu vực nghiên cứu, mở rộng (ngoài ranh giới khoanh vùng các khu vực bảo vệ của di tích) có diện tích 42,09ha.

Mục tiêu lập quy hoạch nhằm nhận diện, bảo tồn giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật của Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hát Môn; khai thác, phát huy hiệu quả giá trị của di tích, thực sự trở thành điểm đến du lịch văn hóa - tín ngưỡng - sinh thái hấp dẫn trong hệ thống các điểm đến của Hà Nội và vùng lân cận; bảo vệ tính nguyên gốc của di tích, gìn giữ ký ức cộng đồng và thúc đẩy phát huy giá trị di tích trong đời sống đương đại; góp phần thực hiện các mục tiêu đặt ra trong Nhóm nhiệm vụ số 4 về bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Theo đó, các nội dung nhiệm vụ lập Quy hoạch là phân tích, đánh giá hiện trạng di tích và đất đai thuộc di tích; xác định quan điểm về bảo tồn, phát huy giá trị di tích, mục tiêu quy hoạch và các chỉ tiêu dự báo; xác định ranh giới khu vực bảo vệ di tích; định hướng bảo quản, tu bổ, phục hồi, phát huy giá trị di tích; định hướng tổ chức không gian, độ cao, mật độ xây dựng, hình thức kiến trúc, vật liệu của công trình xây dựng mới; dự báo tác động môi trường và đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường…

Tính đến thời điểm hiện tại, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 19 quyết định xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt, với tổng số 153 di tích được xếp hạng. Trong đó, Hà Nội có Di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Bối Khê; Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Thăng Long tứ trấn, gồm đền Bạch Mã, đền Voi Phục, đền Quán Thánh, đền Kim Liên; Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Hạ Hiệp; Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Đại Phùng;

Di tích kiến trúc nghệ thuật Đền - Chùa - Đình Hai Bà Trưng; Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Tường Phiêu; Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình So; Di tích lịch sử Gò Đống Đa; Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Chèm; Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Chùa Thầy và khu vực núi đá Sài Sơn, Hoàng Xá, Phượng Cách; Di tích kiến trúc nghệ thuật Đền Sóc;

Di tích kiến trúc nghệ thuật Chùa Tây Phương; Di tích lịch sử Đền Hát Môn (được công nhận vào năm 2013); Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Đền Phù Đổng; Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn; Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Tây Đằng; Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật và khảo cổ Cổ Loa; Di tích lịch sử và khảo cổ Khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội; Di tích lịch sử Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Từ khóa:

đền hát môn di tích quốc gia Hà Nội quy hoạch

Câu chuyện thành công của những đô thị mẫu mực trên thế giới như Vauban hay Hammarby Sjöstad đang được vận hành theo 4 lớp giá trị cốt lõi: Lớp quy hoạch - nền tảng giá trị; Lớp hạ tầng - đòn bẩy tăng trưởng; Lớp cộng đồng - yếu tố tạo nên sức sống; Lớp tài sản mang giá trị biểu tượng.

Khái niệm "Nấc thang cuộc đời" (Ladder of Life) hay "Chu kỳ cư trú" (Residential Lifecycle) vốn là một nền tảng cơ bản trong nghiên cứu xã hội. Từ năm 1977, học giả Constance Perin đã mô tả cách thức một cá nhân dịch chuyển qua các nấc thang cuộc đời thông qua sự thay đổi hình thái cư trú.

Trong công tác phát triển nhà ở xã hội, 4 tháng đầu năm nay, cả nước đã khởi công xây dựng thêm 40 dự án với quy mô 36.590 căn, lũy kế khởi công xây dựng là 226 dự án với quy mô 228.725 căn và đã hoàn thành 5.426 căn. Song hiện vẫn còn một số địa phương chưa chú trọng đến công tác này…

TP. Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh triển khai đề án chỉnh trang đô thị, tập trung di dời hơn 20.000 căn nhà ven kênh rạch; đồng thời tăng tốc đầu tư hạ tầng nhằm cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng sống...

Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch nghiên cứu lập Quy hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn. Theo đó, Thành phố đặt mục tiêu kết thúc 100% công tác lập quy hoạch đối với các khu chung cư cũ vào quý 2/2027.

Dòng sự kiện

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Thế giới

Thế giới

eMagazine

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy