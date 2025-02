Giá lợn hơi tăng cao, liệu có lo thiếu thịt?

Vào thời điểm cuối năm 2024, giá lợn hơi bình quân ở mức 63.000 – 65.000 đồng/kg, đây là mức giá được coi là đáp ứng kỳ vọng của nông dân chăn nuôi để có lợi nhuận tốt. Trước và sau Tết Nguyên đán, giá lợn hơi nhích nhẹ, quanh mức 66.000 - 68.000 đồng/kg. Thông thường, tại thời điểm trước và trong Tết Nguyên đán, nhu cầu thịt lợn tăng cao khiến giá tăng, đến sau Tết nhu cầu thịt lợn giảm xuống sẽ đưa giá lợn trở lại bình thường. Tuy nhiên, từ sau Tết đến nay, giá lợn hơi xuất chuồng đột ngột tăng.

GIÁ LỢN HƠI “ĐU ĐỈNH” SAU TẾT

Theo các hệ thống khảo sát giá nông sản của ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện giá lợn hơi bình quân cả nước là 71.000 đồng/kg – tương đương với mức với giá bán lợn hơi của Công ty C.P Việt Nam - giá tham chiếu cho thị trường lợn hơi cả nước. Thông thường, giá bán lợn hơi xuất chuồng tại các trang trại của hộ nông dân luôn thấp hơn từ 2.000 -3.000 đồng so với giá bán của Công ty C.P.

Thế nhưng thời điểm này, tại nhiều địa phương, nông dân xuất chuồng được giá còn cao hơn so với giá của C.P. Hiện tại, giá lợn hơi bình quân cả nước đang ở mức đỉnh cao nhất 5 năm qua và cao hơn 18.000 đồng/kg so với giá lợn ở các nước trong khu vực.

Ngày 17/2, tại khu vực các tỉnh thành phía Bắc, giá lợn hơi xuất chuồng phổ biến trong khoảng 70.000 - 72.000 đồng/kg. Trong đó, Phú Thọ và Bắc Giang là 2 địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực, với 72.000 đồng/kg. Tại các tỉnh Nam Định, Ninh Bình là hai địa phương có giá thấp nhất khu vực phía Bắc, cùng giao dịch tại mức 70.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại giao dịch ở mốc 71.000 đồng/kg.

Tại khu vực các tỉnh, thành miền Trung - Tây nguyên, giá lợn hơi dao động trong khoảng 69.000 - 72.000 đồng/kg. Tại Bình Thuận và Lâm Đồng, giá heo hơi cao nhất khu vực với 72.000 đồng/kg.

"Số lượng lợn hơi đổ về chợ Đầu mối tỉnh Hà Nam hiện chỉ khoảng 400-500 con/ngày, trong khi trước đây mỗi ngày Chợ tiếp nhận 2000-2.500 con lợn. Các thương lái cho biết thời điểm này rất khó mua lợn và rất khó có thể tìm được lợn đạt trọng lượng chuẩn". Ông Nguyễn Văn Chinh, Ban quản lý chợ đầu mối gia súc, gia cầm Hà Nam.

Khu vực các tỉnh, thành phía nam trong sáng 17/2/2025, giá lợn hơi 2 tỉnh Đồng Tháp, Sóc Trăng cùng đạt 73.000 đồng/kg, ngang với các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Cà Mau đã thiết lập mức giá này vào cuối tuần trước. Đặc biệt, giá lợn hơi tại Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh đã lên mức 74.000 – 75.000 đồng/kg. Các tỉnh thành khác trong khu vực giao dịch phổ biến trong khoảng 70.000 - 72.000 đồng/kg.

Theo các khảo sát và phân tích cho thấy, giá lợn hơi tăng cao là do nguồn cung giảm mạnh. Tại các chợ đầu mối miền Bắc và miền Nam, lượng lợn hơi đưa về đang giảm 50-60% so với trước Tết Nguyên đán. Tại TP.HCM, lượng lợn về chợ đầu mối trong ngày 15/2/2025 chỉ đạt khoảng 5.500 con, trong khi bình thường khoảng hơn 10.000 con. Tình trạng khan hiếm biểu hiện rõ tại chợ đầu mối Hóc Môn (nơi cung ứng thịt lợn lớn nhất miền Nam) với số lượng về chợ đêm 15/2 chỉ hơn 2.900 con, giảm 600 con so với đầu tuần và giảm 50% so với trước Tết.

Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam, đơn vị chiếm thị phần lớn nhất ngành chăn nuôi, cho biết mỗi ngày trước Tết, Công ty xuất chuồng 28.000-29.000 con, hiện còn 17.000-18.000 con. Trọng lượng lợn xuất chuồng cũng giảm xuống mức 80-85 kg, thay vì 100 kg như trước đây. Một số doanh nghiệp chăn nuôi lớn khác hiện thậm chí đã phải bán lợn hơi ở mức trọng lượng chỉ 61 kg (xuất chuồng sớm) khi nguồn cung quá hạn chế.

NGUỒN CUNG SẼ SỚM HỒI PHỤC

Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho hay nguyên nhân khiến giá lợn hơi tại Đồng Nai tăng cao vào thời điểm này, là do vào cuối năm ngoái, hàng nghìn cơ sở chăn nuôi tại địa phương đã phải di dời ra khỏi khu dân cư và những nơi không được quy hoạch cho chăn nuôi. Rất nhiều trang trại chưa thể tái đàn do chưa di dời xong trang trại. Dẫn đến tổng đàn lợn ở Đồng Nai đã giảm.

"Sản lượng thịt lợn hơi năm 2024 đạt 5,16 triệu tấn, tăng 6,6% so với năm 2023. Dự tính sản lượng thịt lợn hơi năm 2025 sẽ đạt trên 5,4 triệu tấn, tăng 5,0% so với năm 2024, sẽ đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng trong nước". Ông Dương Tất Thắng, Cục trưởng Cục chăn nuôi.

Mặt khác, do ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn châu Phi cũng khiến nhiều cơ sở chăn nuôi, nhất là chăn nuôi nhỏ lẻ bị thiệt hại và ngừng hoạt động. Theo ông Đoán, với giá thành chăn nuôi lợn bình quân ở mức 55.000 đồng/kg, giá lợn hơi chỉ cần ở mức 63.000-65.000 đồng/kg là đảm bảo lợi nhuận hợp lý cho người chăn nuôi. Với giá lợn hơi cao như hiện nay, kỳ vọng người chăn nuôi sẽ nhanh chóng tái đàn.

Theo Cục Chăn nuôi, hậu quả của bão Yagi đã khiến nhiều trang trại chăn nuôi ở miền Bắc chưa thể tái đàn. Trong khi, dịch tả lợn châu Phi và lở mồm long móng xảy ra trong năm 2024 đã khiến số lượng lợn giảm, càng làm trầm trọng thêm tình trạng khan hiếm. Hiện tại, thương lái từ miền Bắc đẩy mạnh gom hàng đưa vào Nam tiêu thụ, khiến nguồn cung ngày càng thu hẹp.

"Dù giá lợn hơi đang tăng mạnh, nhưng tình trạng này sẽ không kéo dài. Bởi vì, người chăn nuôi thấy giá tốt sẽ nhanh chóng tái đàn. Khi nguồn cung tăng trở lại, giá có thể hạ nhiệt", Cục Chăn nuôi nhận định.

Ông Dương Tất Thắng, Cục trưởng Cục chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), cho biết tính đến tháng 2/2025, tổng đàn lợn cả nước trên 30 triệu con, tăng trưởng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Hiện tượng thiếu hụt nguồn cung lợn hơi hiện nay chỉ là cục bộ do nhu cầu sử dụng thịt của người dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán tăng lên, giá cao vì vậy các doanh nghiệp, hộ chăn nuôi lợn đã xuất bán lợn để đáp ứng nhu cầu của thị trường dẫn đến tổng đàn giảm.

Theo ông Thắng, bên cạnh việc suy giảm nguồn cung trong nước, sản lượng lợn nhập khẩu về Việt Nam trong năm 2024 đã giảm gần 11% so với năm 2023. “Lượng thịt lợn nhập khẩu giảm, trong khi người dân năm ngoái đã tập trung chăn nuôi và xuất chuồng đồng loạt vào đúng dịp Tết Nguyên đán, lượng lợn giãn lứa xuất chuồng sau Tết giảm xuống. Giá lợn hơi cao như hiện nay sẽ khó duy trì lâu vì tổng đàn lợn trong nước vẫn cơ bản đáp ứng được nhu cầu trong nước với hơn 30 triệu con”, ông Thắng khẳng định.