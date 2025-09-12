Giá mua vào vàng miếng SJC giảm gần 6 triệu đồng/lượng trong 3 ngày cuối tuần

Trong 3 phiên cuối tuần (10 - 12/9), tùy từng thường hiệu, giá mua vào vàng miếng SJC đồng loạt giảm từ 5,4 triệu – 5,7 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng bán ra giảm 3,4 triệu đồng/lượng…

Trong phiên giao dịch sáng ngày 12/9/2025, các đơn vị kinh doanh tiếp tục ghi nhận phiên giảm thứ ba liên tiếp đối với giá mua, bán vàng miếng SJC.

Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Mi Hồng là năm thương hiệu ghi nhận giá mua vào giảm gấp đôi giá bán ra trong phiên sáng nay.

Đóng cửa phiên giao dịch sáng, Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Mi Hồng niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC phổ biến ở mức 128,4 triệu đồng và giá vàng miếng bán ra là 132,4 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên hôm qua (11/9), giá mua vàng miếng SJC tại các thương hiệu trên giảm 1,9 triệu đồng/lượng trong khi giá bán ra giảm 900 nghìn đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cùng niêm yết giá vàng miếng bán ra ở mức 132,4 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá vàng miếng mua vào tại hai thương hiệu trên niêm yết lần lượt ở mức 129,5 triệu đồng/lượng và 128 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên 11/9, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giảm lần lượt 500 nghìn đồng/lượng và 900 nghìn đồng/lượng. Đây cũng là thương hiệu ghi nhận mức điều chỉnh giảm khiêm tốn nhất trên thị trường.

Trong phiên sáng 12/9/2025, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh tiếp tiếp nới rộng khi tăng thêm từ 1 - 1,5 triệu đồng/lượng, phổ biến ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá vàng miếng SJC giảm 2 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và giảm 1,5 triệu đồng/lượng đối với chiều bán.

Tại TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm đặt giá mua, bán vàng miếng SJC chốt phiên sáng ở mức 127,9 triệu – 132,4 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 11/9, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu trên không thay đổi.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 12/9/2025. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại các hệ thống lớn cũng ghi nhận sự phân hóa rõ rệt. Trong khi xu hướng giảm diễn ra hầu hết các hệ thống lớn thì chỉ có duy nhất một doanh nghiệp tăng giá mua, bán vàng nhẫn so với phiên hôm qua (11/9). Đồng thời, có một doanh nghiệp cũng không thay đổi giá mua, bán vàng nhẫn so với phiên 11/9.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Công điện số 161/CĐ-TTg ngày 11/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo tình hình và giải pháp quản lý, điều hành thị trường tiền tệ, thị trường vàng, thị trường chứng khoán. Theo chỉ đạo, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao nắm chắc diễn biến, đánh giá tác động và đề xuất giải pháp điều hành, đặc biệt trong các lĩnh vực tỷ giá, giá vàng, lãi suất, tín dụng bất động sản. Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam báo cáo Thủ tướng và Phó Thủ tướng trước ngày 14/9/2025.

Mở cửa phiên sáng, sau khi giảm 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều, Công ty SJC niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 125,4 triệu – 128,4 triệu đồng/lượng. Mức giá trên được duy trì đến hết phiên sáng.

Mức giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại PNJ và DOJI đều niêm yết ở mức 126,2 triệu – 129,2 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 11/9, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại hai thương hiệu trên giảm 1,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là hai thương hiệu ghi nhận giá vàng nhẫn “4 số 9” bán ra cao nhất thị trường.

Trong phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu ghi nhận duy nhất một lần điều chỉnh giảm. Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá mua vào vàng nhẫn tròn trơn ở mức 127,3 triệu và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 130,3 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 11/9, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này giảm 400 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều.

Cùng với đó, Bảo Tín Minh Châu cũng là thương hiệu ghi nhận mức điều chỉnh giảm thấp hơn hẳn so với thị trường chung.

Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu duy nhất vẫn giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo so với phiên 11/9. Mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Mạnh Hải đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 127,7 triệu – 130,5 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 400 nghìn đồng và 200 nghìn đồng/lượng.

Tuy nhiên, chỉ sau hơn 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này giảm 400 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và giảm 200 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán. Bảo Tín Mạnh Hải vẫn niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 127,3 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 130,3 triệu đồng/lượng.

Mức độ tăng, giảm giá mua,bán vàng nhẫn trong phiên 12/9 so với phiên 11/9. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Trong phiên sáng, Phú Quý cũng là thương hiệu ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh giảm liên tiếp.

Sau khi ghi nhận tổng mức giảm 1,3 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” chốt phiên sáng tại Phú Quý được niêm yết ở mức 125,7 triệu – 128,7 triệu đồng/lượng.

Tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm là thương hiệu duy nhất điều chỉnh tăng giá mua, bán vàng nhẫn.

Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 109 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 113 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Sau hơn 2 tiếng mở cửa, Ngọc Thẩm tiếp tục giảm thêm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 110 triệu – 114 triệu đồng/lượng và duy trì đến hết phiên sáng.