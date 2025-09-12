Thứ Sáu, 12/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Giá mua vào vàng miếng SJC giảm gần 6 triệu đồng/lượng trong 3 ngày cuối tuần

Phương Linh

12/09/2025, 13:29

Trong 3 phiên cuối tuần (10 - 12/9), tùy từng thường hiệu, giá mua vào vàng miếng SJC đồng loạt giảm từ 5,4 triệu – 5,7 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng bán ra giảm 3,4 triệu đồng/lượng…

Giá mua vào vàng miếng SJC giảm gần 6 triệu đồng/lượng trong 3 ngày cuối tuần
Giá mua vào vàng miếng SJC giảm gần 6 triệu đồng/lượng trong 3 ngày cuối tuần

Trong phiên giao dịch sáng ngày 12/9/2025, các đơn vị kinh doanh tiếp tục ghi nhận phiên giảm thứ ba liên tiếp đối với giá mua, bán vàng miếng SJC.

Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Mi Hồng là năm thương hiệu ghi nhận giá mua vào giảm gấp đôi giá bán ra trong phiên sáng nay.

Đóng cửa phiên giao dịch sáng, Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Mi Hồng niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC phổ biến ở mức 128,4 triệu đồng và giá vàng miếng bán ra là 132,4 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên hôm qua (11/9), giá mua vàng miếng SJC tại các thương hiệu trên giảm 1,9 triệu đồng/lượng trong khi giá bán ra giảm 900 nghìn đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cùng niêm yết giá vàng miếng bán ra ở mức 132,4 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá vàng miếng mua vào tại hai thương hiệu trên niêm yết lần lượt ở mức 129,5 triệu đồng/lượng và 128 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên 11/9, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giảm lần lượt 500 nghìn đồng/lượng và 900 nghìn đồng/lượng. Đây cũng là thương hiệu ghi nhận mức điều chỉnh giảm khiêm tốn nhất trên thị trường.

Trong phiên sáng 12/9/2025, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh tiếp tiếp nới rộng khi tăng thêm từ 1 - 1,5 triệu đồng/lượng, phổ biến ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá vàng miếng SJC giảm 2 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và giảm 1,5 triệu đồng/lượng đối với chiều bán.

Tại TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm đặt giá mua, bán vàng miếng SJC chốt phiên sáng ở mức 127,9 triệu – 132,4 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 11/9, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu trên không thay đổi.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 12/9/2025. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp
Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 12/9/2025. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại các hệ thống lớn cũng ghi nhận sự phân hóa rõ rệt. Trong khi xu hướng giảm diễn ra hầu hết các hệ thống lớn thì chỉ có duy nhất một doanh nghiệp tăng giá mua, bán vàng nhẫn so với phiên hôm qua (11/9). Đồng thời, có một doanh nghiệp cũng không thay đổi giá mua, bán vàng nhẫn so với phiên 11/9.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Công điện số 161/CĐ-TTg ngày 11/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo tình hình và giải pháp quản lý, điều hành thị trường tiền tệ, thị trường vàng, thị trường chứng khoán.

Theo chỉ đạo, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao nắm chắc diễn biến, đánh giá tác động và đề xuất giải pháp điều hành, đặc biệt trong các lĩnh vực tỷ giá, giá vàng, lãi suất, tín dụng bất động sản. Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam báo cáo Thủ tướng và Phó Thủ tướng trước ngày 14/9/2025.

Mở cửa phiên sáng, sau khi giảm 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều, Công ty SJC niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 125,4 triệu – 128,4 triệu đồng/lượng. Mức giá trên được duy trì đến hết phiên sáng.

Mức giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại PNJ và DOJI đều niêm yết ở mức 126,2 triệu – 129,2 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 11/9, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại hai thương hiệu trên giảm 1,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là hai thương hiệu ghi nhận giá vàng nhẫn “4 số 9” bán ra cao nhất thị trường.

Trong phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu ghi nhận duy nhất một lần điều chỉnh giảm. Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá mua vào vàng nhẫn tròn trơn ở mức 127,3 triệu và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 130,3 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 11/9, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này giảm 400 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều.

Cùng với đó, Bảo Tín Minh Châu cũng là thương hiệu ghi nhận mức điều chỉnh giảm thấp hơn hẳn so với thị trường chung.

Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu duy nhất vẫn giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo so với phiên 11/9. Mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Mạnh Hải đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 127,7 triệu – 130,5 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 400 nghìn đồng và 200 nghìn đồng/lượng.

Tuy nhiên, chỉ sau hơn 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này giảm 400 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và giảm 200 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán. Bảo Tín Mạnh Hải vẫn niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 127,3 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 130,3 triệu đồng/lượng.

Mức độ tăng, giảm giá mua,bán vàng nhẫn trong phiên 12/9 so với phiên 11/9. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán
Mức độ tăng, giảm giá mua,bán vàng nhẫn trong phiên 12/9 so với phiên 11/9. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Trong phiên sáng, Phú Quý cũng là thương hiệu ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh giảm liên tiếp.

Sau khi ghi nhận tổng mức giảm 1,3 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” chốt phiên sáng tại Phú Quý được niêm yết ở mức 125,7 triệu – 128,7 triệu đồng/lượng.

Tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm là thương hiệu duy nhất điều chỉnh tăng giá mua, bán vàng nhẫn.

Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 109 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 113 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Sau hơn 2 tiếng mở cửa, Ngọc Thẩm tiếp tục giảm thêm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 110 triệu – 114 triệu đồng/lượng và duy trì đến hết phiên sáng.

Trên thị trường New York, cập nhật lúc 12 giờ, hợp đồng giá vàng giao ngay tăng hơn 0,6%, quay lên mốc 3654,8 USD/oz. Như vậy, giá vàng trong nước giảm ngược chiều giá tăng của thế giới.

Tuy nhiên, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới giảm gần 5 triệu đồng/lượng từ mức đỉnh được thiết lập vào phiên 6/9 là 19,4 triệu đồng/lượng, tương đương với mức giảm hơn 25%.

Giá mua vàng miếng SJC giảm cả triệu đồng mỗi lượng trong đợt cao điểm thanh tra

15:31, 11/09/2025

Giá mua vàng miếng SJC giảm cả triệu đồng mỗi lượng trong đợt cao điểm thanh tra

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm mạnh

14:00, 10/09/2025

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm mạnh

Chênh lệch mua, bán vàng miếng tới 3 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn rủi ro lớn cho người mua

16:58, 08/09/2025

Chênh lệch mua, bán vàng miếng tới 3 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn rủi ro lớn cho người mua

Từ khóa:

giá vàng giá vàng 9999 giá vàng miếng giá vàng miếng sjc giá vàng nhẫn giá vàng nhẫn 4 số 9 giá vàng sjc tài chính Vneconomy

Đọc thêm

MISA ra mắt MISA AMIS OneAI: Nền tảng AI hợp nhất giúp phổ cập AI cho mọi tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và gia đình

MISA ra mắt MISA AMIS OneAI: Nền tảng AI hợp nhất giúp phổ cập AI cho mọi tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và gia đình

Công ty Cổ phần MISA (MISA) chính thức ra mắt MISA AMIS OneAI - Nền tảng hợp nhất các mô hình AI tiên tiến nhất nhằm hiện thực hóa mục tiêu phổ cập AI theo chiến lược chuyển đổi số quốc gia.

Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia khẳng định hệ thống công nghệ ngân hàng vẫn an toàn, vận hành ổn định

Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia khẳng định hệ thống công nghệ ngân hàng vẫn an toàn, vận hành ổn định

Ban Công nghệ, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) cho biết hệ thống công nghệ của ngành ngân hàng vẫn an toàn, được bảo vệ chặt chẽ, hoạt động ổn định; người dân không cần hoang mang dẫn đến ồ ạt khoá thẻ tín dụng, khoá tài khoản gây gián đoạn giao dịch...

Tháo “nút thắt” vốn cho doanh nghiệp ngành xây lắp

Tháo “nút thắt” vốn cho doanh nghiệp ngành xây lắp

Thị trường xây dựng đang khởi sắc mạnh mẽ là cơ hội để các doanh nghiệp xây lắp chuyển mình.

ECB giữ nguyên lãi suất ở mức thấp nhất hơn 2 năm

ECB giữ nguyên lãi suất ở mức thấp nhất hơn 2 năm

Trong một quyết định không nằm ngoài dự báo trước đó của giới phân tích, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày 11/9 giữ nguyên lãi suất tham chiếu ở mức 2%...

OCB trở thành thành viên chính thức của liên minh Ngân hàng thương mại Xanh

OCB trở thành thành viên chính thức của liên minh Ngân hàng thương mại Xanh

Với việc gia nhập Liên minh Ngân hàng thương mại Xanh, OCB tiếp tục khẳng định vai trò là ngân hàng thương mại có trách nhiệm, đồng hành cùng Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp trong mục tiêu hiện thực hóa cam kết Net Zero 2050…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Những nơi sản xuất nhiều vàng nhất thế giới, Trung Quốc và Nga dẫn dầu

Thế giới

Những nơi sản xuất nhiều vàng nhất thế giới, Trung Quốc và Nga dẫn dầu

Kiều hối trở thành động lực kinh tế mới của nhiều nước châu Phi

Thế giới

Kiều hối trở thành động lực kinh tế mới của nhiều nước châu Phi

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Tháo “nút thắt” vốn cho doanh nghiệp ngành xây lắp

Tài chính

2

Bộ Tài chính: Muộn nhất tháng 12/2027 phải đưa vào vận hành cơ chế bù trừ trung tâm CCP

Chứng khoán

3

Trình Chính phủ ban hành loạt quy định mới hút vốn ngoại, tăng lượng hàng hóa, thúc đẩy nâng hạng

Chứng khoán

4

Ralph Lauren mở màn Tuần lễ thời trang New York

Đẹp +

5

ECB giữ nguyên lãi suất ở mức thấp nhất hơn 2 năm

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: