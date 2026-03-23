Giá thịt lợn tại Trung Quốc xuống thấp nhất 15 năm

Đức Anh

23/03/2026, 13:42

Theo hãng tin Bloomberg, người chăn nuôi lợn tại Trung Quốc ngày càng lỗ nặng do giá giảm sâu, nhu cầu tiêu thụ thịt lợn trong nước suy yếu, còn chi phí đầu vào tăng lên vì chiến sự tại Iran...

Ảnh minh họa - Ảnh: VCG/Getty Images

Từ năm ngoái, Chính phủ Trung Quốc liên tục yêu cầu các hộ chăn nuôi cắt giảm đàn lợn nái và sản lượng xuất chuồng nhằm đưa cung - cầu về trạng thái cân bằng hơn. Vào tuần trước, nhà chức trách tiếp tục phát đi thông điệp này, đồng thời cho biết đang mua thịt lợn đông lạnh cho kho dự trữ nhà nước để hỗ trợ thị trường.

Động thái can thiệp này được đưa ra sau khi giá lợn hơi tại Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong ít nhất 15 năm, theo dữ liệu từ công ty Shanghai JC Intelligence Co. Trong khi đó, biên lợi nhuận của người chăn nuôi cũng rơi xuống mức thấp nhất 4 năm, cho thấy áp lực trong ngành này ngày càng lớn.

Kể từ sau đại dịch Covid-19, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc chậm lại, khiến các hộ gia đình thắt chặt chi tiêu, kể cả với thịt lợn - loại thịt được tiêu thụ nhiều nhất tại nước này. Trong khi đó, Bắc Kinh muốn tránh tình trạng giá thực phẩm giảm kéo dài, vì điều này có thể gây thêm khó khăn cho nỗ lực thúc đẩy tiêu dùng và hỗ trợ tăng trưởng.

Dù vậy, các hộ chăn nuôi vẫn chưa giảm sản lượng đủ mạnh, khiến số đàn lợn nái vẫn cao hơn nhu cầu thực tế. Áp lực chi phí cũng có nguy cơ gia tăng khi thị trường nông sản toàn cầu phản ứng với rủi ro gián đoạn nguồn cung năng lượng và phân bón từ Trung Đông.

Trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên của Trung Quốc, giá khô đậu tương và ngô - hai nguyên liệu thức ăn chăn nuôi quan trọng tại Trung Quốc - đã tăng mạnh kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu không kích Iran vào cuối tháng 2. Giới chuyên gia cho rằng nếu eo biển Hormuz tiếp tục tê liệt trong thời gian tới, áp lực lên thị trường nông sản có thể còn gia tăng.

Theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường hàng hóa Mysteel, thu nhập suy giảm cùng sức ép từ phía nhà chức trách có thể buộc người chăn nuôi Trung Quốc phải đẩy nhanh cắt giảm sản lượng trong hai quý tới, hoặc thậm chí rời bỏ ngành.

Trong nhiều tháng qua, nông dân chăn nuôi lợn tại Trung Quốc đã chịu thua lỗ lớn và tình hình càng tồi tệ hơn trong vài tuần gần đây, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán - thời điểm nhu cầu tiêu thụ thường ở mức cao nhất trong năm.

Theo Mysteel, hiện mỗi con lợn xuất chuồng đang khiến người nuôi lỗ hơn 400 nhân dân tệ, tương đương khoảng 58 USD. Công ty này cho rằng người chăn nuôi khó có thề gồng lỗ ở mức này trong thời gian dài, do đó tâm lý bi quan đang lan rộng trong toàn ngành.

Giá thịt lợn bán buôn mà các nhà bán lẻ mua vào hiện giảm xuống còn khoảng 17 nhân dân tệ/kg, mức thấp nhất 4 năm, đồng nghĩa giá bán lẻ cũng giảm xuống. Giá bán lẻ thịt lợn được giới chức Trung Quốc theo dõi sát sao bởi thịt lợn chiếm tỷ trọng đáng kể trong rổ hàng thực phẩm dùng để tính chỉ số giá tiêu dùng.

Trong giai đoạn dịch tả lợn châu Phi bùng phát mạnh vào khoảng năm 2019-2020, giá thịt lợn bán buôn tại Trung Quốc từng vượt 50 nhân dân tệ/kg. Khi đó, dịch bệnh cùng hoạt động tiêu hủy đàn đã khiến số lợn nái giảm xuống dưới 20 triệu con. Sau đó, nhờ sự hỗ trợ từ Chính phủ, các doanh nghiệp chăn nuôi nhanh chóng tái đàn, đưa tổng số lợn nái lên hơn 40 triệu con. Tuy nhiên, nguồn cung lại tăng quá mạnh đúng vào thời điểm đại dịch Covid-19 làm kinh tế suy yếu và nhu cầu tiêu dùng giảm xuống.

Dù số lợn nái đã giảm còn 39,61 triệu con trong năm ngoái, mức này vẫn cao hơn ngưỡng 39 triệu con mà Chính phủ Trung Quốc cho là hợp lý. Nếu đà suy yếu của ngành tiếp diễn, ngưỡng này có thể sẽ tiếp tục được điều chỉnh.

Kinh tế Trung Quốc có nhiều dấu hiệu khởi sắc

18:57, 17/03/2026

Kinh tế Trung Quốc có nhiều dấu hiệu khởi sắc

Thặng dư thương mại của Trung Quốc cao chưa từng thấy

14:30, 10/03/2026

Thặng dư thương mại của Trung Quốc cao chưa từng thấy

Giá tiêu dùng ở Trung Quốc tăng mạnh nhất hơn 3 năm

07:44, 10/03/2026

Giá tiêu dùng ở Trung Quốc tăng mạnh nhất hơn 3 năm

Tổng thống Trump tuyên bố hoãn tấn công hạ tầng năng lượng Iran, giá dầu quay đầu giảm mạnh

Các hãng xe toàn cầu đồng loạt giảm tham vọng ô tô điện

Cuộc chiến ở Vùng Vịnh khiến lãi suất vay mua nhà trả góp ở Mỹ tăng mạnh

Thế giới bên "bờ vực" gián đoạn nguồn cung LNG

Trung Quốc cam kết mở cửa nền kinh tế, đưa thương mại trở nên cân bằng hơn

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

eMagazine

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

eMagazine

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

