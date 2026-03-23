Giá thịt lợn tại Trung Quốc xuống thấp nhất 15 năm

Theo hãng tin Bloomberg, người chăn nuôi lợn tại Trung Quốc ngày càng lỗ nặng do giá giảm sâu, nhu cầu tiêu thụ thịt lợn trong nước suy yếu, còn chi phí đầu vào tăng lên vì chiến sự tại Iran...

Từ năm ngoái, Chính phủ Trung Quốc liên tục yêu cầu các hộ chăn nuôi cắt giảm đàn lợn nái và sản lượng xuất chuồng nhằm đưa cung - cầu về trạng thái cân bằng hơn. Vào tuần trước, nhà chức trách tiếp tục phát đi thông điệp này, đồng thời cho biết đang mua thịt lợn đông lạnh cho kho dự trữ nhà nước để hỗ trợ thị trường.

Động thái can thiệp này được đưa ra sau khi giá lợn hơi tại Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong ít nhất 15 năm, theo dữ liệu từ công ty Shanghai JC Intelligence Co. Trong khi đó, biên lợi nhuận của người chăn nuôi cũng rơi xuống mức thấp nhất 4 năm, cho thấy áp lực trong ngành này ngày càng lớn.

Kể từ sau đại dịch Covid-19, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc chậm lại, khiến các hộ gia đình thắt chặt chi tiêu, kể cả với thịt lợn - loại thịt được tiêu thụ nhiều nhất tại nước này. Trong khi đó, Bắc Kinh muốn tránh tình trạng giá thực phẩm giảm kéo dài, vì điều này có thể gây thêm khó khăn cho nỗ lực thúc đẩy tiêu dùng và hỗ trợ tăng trưởng.

Dù vậy, các hộ chăn nuôi vẫn chưa giảm sản lượng đủ mạnh, khiến số đàn lợn nái vẫn cao hơn nhu cầu thực tế. Áp lực chi phí cũng có nguy cơ gia tăng khi thị trường nông sản toàn cầu phản ứng với rủi ro gián đoạn nguồn cung năng lượng và phân bón từ Trung Đông.

Trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên của Trung Quốc, giá khô đậu tương và ngô - hai nguyên liệu thức ăn chăn nuôi quan trọng tại Trung Quốc - đã tăng mạnh kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu không kích Iran vào cuối tháng 2. Giới chuyên gia cho rằng nếu eo biển Hormuz tiếp tục tê liệt trong thời gian tới, áp lực lên thị trường nông sản có thể còn gia tăng.

Theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường hàng hóa Mysteel, thu nhập suy giảm cùng sức ép từ phía nhà chức trách có thể buộc người chăn nuôi Trung Quốc phải đẩy nhanh cắt giảm sản lượng trong hai quý tới, hoặc thậm chí rời bỏ ngành.

Trong nhiều tháng qua, nông dân chăn nuôi lợn tại Trung Quốc đã chịu thua lỗ lớn và tình hình càng tồi tệ hơn trong vài tuần gần đây, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán - thời điểm nhu cầu tiêu thụ thường ở mức cao nhất trong năm.

Theo Mysteel, hiện mỗi con lợn xuất chuồng đang khiến người nuôi lỗ hơn 400 nhân dân tệ, tương đương khoảng 58 USD. Công ty này cho rằng người chăn nuôi khó có thề gồng lỗ ở mức này trong thời gian dài, do đó tâm lý bi quan đang lan rộng trong toàn ngành.

Giá thịt lợn bán buôn mà các nhà bán lẻ mua vào hiện giảm xuống còn khoảng 17 nhân dân tệ/kg, mức thấp nhất 4 năm, đồng nghĩa giá bán lẻ cũng giảm xuống. Giá bán lẻ thịt lợn được giới chức Trung Quốc theo dõi sát sao bởi thịt lợn chiếm tỷ trọng đáng kể trong rổ hàng thực phẩm dùng để tính chỉ số giá tiêu dùng.

Trong giai đoạn dịch tả lợn châu Phi bùng phát mạnh vào khoảng năm 2019-2020, giá thịt lợn bán buôn tại Trung Quốc từng vượt 50 nhân dân tệ/kg. Khi đó, dịch bệnh cùng hoạt động tiêu hủy đàn đã khiến số lợn nái giảm xuống dưới 20 triệu con. Sau đó, nhờ sự hỗ trợ từ Chính phủ, các doanh nghiệp chăn nuôi nhanh chóng tái đàn, đưa tổng số lợn nái lên hơn 40 triệu con. Tuy nhiên, nguồn cung lại tăng quá mạnh đúng vào thời điểm đại dịch Covid-19 làm kinh tế suy yếu và nhu cầu tiêu dùng giảm xuống.

Dù số lợn nái đã giảm còn 39,61 triệu con trong năm ngoái, mức này vẫn cao hơn ngưỡng 39 triệu con mà Chính phủ Trung Quốc cho là hợp lý. Nếu đà suy yếu của ngành tiếp diễn, ngưỡng này có thể sẽ tiếp tục được điều chỉnh.