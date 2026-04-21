Giá vàng cầm cự mốc 4.800 USD/oz, SPDR Gold Trust bán ròng nhẹ

Giá vàng thế giới giằng co mạnh trong suốt phiên giao dịch ngày thứ Hai (20/4) và duy trì được mốc quan trọng 4.800 USD/oz khi chốt phiên.
Dù giá dầu thô tăng mạnh tạo áp lực lên vàng, kim loại quý này vẫn được hỗ trợ khi đồng USD suy yếu nhẹ.
Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York dừng ở mức 4.821,6 USD/oz, giảm 9,8 USD/oz so với mức chốt của tuần trước, tương đương giảm 0,2%.
Giá bạc giao ngay còn 79,85 USD/oz, giảm 1,1 USD/oz, tương đương giảm gần 1,4%.
Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 6/2026 giảm 1%, đóng cửa ở mức 4.828,8 USD/oz.
Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay giảm còn 4.736,5 USD/oz, thấp nhất trong 1 tuần trở lại đây, do những diễn biến căng thẳng mới trong cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran đẩy giá dầu thô và tỷ giá đồng USD tăng mạnh. Tuy nhiên, về cuối phiên, khi đồng USD suy yếu trở lại, giá vàng đã thu hẹp mức giảm và giữ được mốc chủ chốt 4.800 USD/oz.
Vào cuối tuần, tình hình ở Trung Đông có sự thay đổi liên tục và khó đoán định. Chỉ một ngày sau khi tuyên bố mở cửa eo biển Hormuz, Iran lại tuyên bố đóng cửa eo biển này và từ chối tiếp tục đàm phán hòa bình với Mỹ. Trong khi đó, lực lượng của Mỹ tiếp tục phong tỏa các hải cảng của Iran ở eo biển Hormuz và Tổng thống Donald Trump vừa cảnh báo Iran vừa đưa ra những tuyên bố lạc quan về khả năng sớm đạt một thỏa thuận với Tehran.
Ngày thứ Hai, trong một cuộc trả lời phỏng vấn trang PBS News, ông Trump tiếp tục đe dọa Iran bằng sức mạnh quân sự Mỹ, nói rằng “rất nhiều bom sẽ được ném” nếu hai bên không đi đến một thỏa thuận nào. Lời đe dọa này được đưa ra trước khi lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Iran sẽ kết thúc vào nửa đêm ngày thứ Ba (21/4) theo giờ Mỹ.
Ngoài ra, ông Trump cũng tiếp tục kêu gọi Iran mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào ngày đầu tuần, ông nói rằng việc Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz đang “phá hủy Iran”, đồng thời tuyên bố lệnh phong tỏa này sẽ không được dỡ chừng nào hai bên còn chưa đạt thỏa thuận.
Những diễn biến này đẩy giá dầu thô tăng mạnh trong phiên ngày thứ Hai, với giá dầu WTI giao sau tại thị trường New York tăng gần 7% và giá dầu Brent giao sau tại London tăng hơn 5%.
Dầu thô tăng giá làm gia tăng áp lực lạm phát toàn cầu, đặt ra khả năng các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), giữ lãi suất cao hơn lâu hơn. Kỳ vọng lãi suất như vậy không có lợi cho vàng và bạc - những tài sản không mang lãi suất. Mỗi phiên tăng giá của dầu thô trong thời gian gần đây đều gây sức ép giảm giá đối với kim loại quý.
Phiên này, giá vàng cũng gặp bất lợi lớn khi đồng USD tăng giá mạnh vào đầu phiên. Tuy nhiên, áp lực này đã được giải tỏa về cuối phiên, khi bạc xanh quay đầu giảm. Chỉ số Dollar Index giảm 0,04%, đóng cửa ở mức 98,05 điểm.
“Tình hình ở Trung Đông lại căng thẳng, khiến dự báo của chúng tôi về giá vàng có sự dịch chuyển nhẹ theo chiều hướng yếu đi. Giá dầu đang đứng trước khả năng lại tăng mạnh, dẫn tới đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng tăng cao hơn”, nhà phân tích Fawad Razaqzada của công ty City Index and Forex.com nhận xét với hãng tin Reuters.
Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 100% Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp sắp tới, dự kiến diễn ra vào ngày 28-29/4.
Về các cuộc họp còn lại của Fed trong năm 2026, khả năng cao nhất có một đợt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm đang rơi vào cuộc họp tháng 12, song khả năng này cũng chỉ ở mức 37%.
Phản ánh kỳ vọng lãi suất cao hơn lâu hơn do tác động của chiến tranh, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện đang ở mức gần 4,26%, so với mức dưới 4% trước chiến tranh.
Theo nhà phân tích cấp cao Jim Wyckoff của công ty Kitco Metals, về mặt kỹ thuật, giá vàng giao tháng 6 cần đóng cửa vững chắc trên ngưỡng cản lớn 5.000 USD/oz để bước vào một đợt tăng mới.
Bà Suki Cooper, trưởng nghiên cứu thị trường hàng hóa cơ bản toàn cầu của ngân hàng Standard Chartered nhận định giá vàng có vẻ đang thiết lập được một mặt bằng mới, nhưng căng thẳng ở Vùng Vịnh và mối lo lạm phát có thể tiếp tục gây áp lực giảm giá lên vàng trong 2 tháng tới. Bà dự báo giá vàng sẽ đạt mức bình quân khoảng 4.605 USD/oz trong quý 2 và tăng lên mức bình quân 4.850 USD/oz trong quý 3.
Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng khoảng 0,9 tấn vàng trong phiên đầu tuần, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.059,8 tấn vàng. Hôm thứ Sáu, quỹ mua ròng gần 8 tấn vàng.
Lúc mới mở cửa phiên sáng nay (24/4) tại thị trường châu Á, giá vàng và giá bạc đều tăng nhẹ.
Lúc 6h50 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,7 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, giao dịch ở mức 4.822,3 USD/oz. Giá bạc giao ngay tăng 0,18 USD/oz, đạt 80,4 USD/oz.
Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương 153,1 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.
Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.098 đồng (mua vào) và 26.358 đồng (bán ra).
