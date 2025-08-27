Thứ Tư, 27/08/2025

Trang chủ Thế giới

Giá vàng cao nhất 2 tuần, SPDR Gold Trust mua ròng

Điệp Vũ

27/08/2025, 09:10

Trong thời gian còn lại của tuần này, mối quan tâm của nhà đầu tư sẽ hướng tới hai báo cáo kinh tế Mỹ quan trọng...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Giá vàng thế giới tăng lên mức cao nhất trong 2 tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump sa thải một thống đốc của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) - động thái gây lo ngại về sự độc lập của ngân hàng trung ương này và gây áp lực giảm giá lên đồng USD. Quỹ vàng SPDR Gold Trust có phiên mua ròng thứ hai liên tiếp.

Lúc 8h30 sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 8,5 USD/oz so với đóng cửa phiên ngày thứ Ba tại Mỹ, tương đương giảm 0,25%, giao dịch ở mức 3.385,9 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 108,3 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.146 đồng (mua vào) và 26.536 đồng (bán ra), tăng 56 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.

Phiên đêm qua tại New York, giá vàng giao ngay đóng cửa ở mức 3.394,4 USD/oz, tăng 29,1 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng 0,86%. Đây là mức giá đóng cửa cao nhất của vàng giao ngay kể từ hôm 11/8.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 tăng 0,5%, chốt phiên ngày thứ Ba ở mức 3.433 USD/oz.

“Tin tức về việc ông Trump sa thải một thống đốc Fed đã mang lại cho vàng một chút lực hỗ trợ, bởi các thông tin liên quan tới Fed đang là một yếu tố chi phối giá vàng ở thời điểm hiện tại”, chiến lược gia Bob Haberkorn của công ty RJO Futures nhận định với hãng tin Reuters.

Trong một động thái gây bất ngờ và chưa từng có tiền lệ, ông Trump tuyên bố cách chức ngay lập tức bà Lisa Cook, một thành viên của Hội đồng Thống đốc Fed. Lý do mà ông chủ Nhà Trắng đưa ra là bà Cook gian lận trong việc xin cấp các khoản vay thế chấp nhà. Đáp lại việc bị sa thải, bà Cook nói Tổng thống không có thẩm quyền và cơ sở pháp lý để cách chức bà và đã lên kế hoạch kiện ông Trump. Giới phân tích dự báo một cuộc chiến pháp lý đã được mở ra và có thể được đưa tới Tòa án Tối cao của Mỹ.

Về phần mình, Fed cho biết “sẽ tuân thủ bất kỳ quyết định nào của tòa án” trong vụ việc này.

Sự việc một lần nữa làm dấy lên mối lo ngại về vai trò độc lập của Fed trong hoạch định chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới. Đồng USD giảm giá sau khi tuyên bố của ông Trump được đưa ra. Chỉ số Dollar Index đóng cửa ở mức 98,23 điểm, giảm 0,2% so với phiên trước.

Trên thị trường lãi suất tương lai, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng hơn 87% Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 9 - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME. Vấn đề mà nhà đầu tư cũng đang quan tâm là nếu có giảm lãi suất trong 9 tháng, Fed có tiếp tục hạ lãi suất sau đó hay không.

“Nếu ông Powell đưa ra quan điểm mềm mỏng về lãi suất trong cuộc họp tới và mở đường cho môt đợt giảm nữa trong năm nay, giá vàng sẽ tăng cao hơn”, ông Haberkorn nhận xét.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.
Diễn biến giá vàng thế giới 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Trong thời gian còn lại của tuần này, mối quan tâm của nhà đầu tư sẽ hướng tới hai báo cáo kinh tế Mỹ quan trọng, gồm dữ liệu tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 2 dự kiến công bố vào ngày thứ Năm, và báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát chính của Fed - vào ngày thứ Sáu. Nếu các báo cáo này củng cố khả năng Fed hạ lãi suất vào tháng 9 và sau đó, giá vàng sẽ được hỗ trợ nhiều hơn.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SDPR Gold Trust mua ròng 1,4 tấn vàng trong phiên ngày thứ Ba, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 959,9 tấn vàng. Trong hai phiên đầu tuần, quỹ mua ròng 3,1 tấn vàng. Xu hướng của quỹ từ đầu năm đến nay là mua ròng.

