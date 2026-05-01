Giá vàng hồi mạnh khi giá dầu và USD quay đầu giảm, SPDR Gold Trust vẫn bán tháo

Giá vàng thế giới phục hồi mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (30/4), lấy lại mốc 4.600 USD/oz khi giá dầu xuống thang và tỷ giá đồng USD sụt giảm mạnh...

Tuy nhiên, quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust vẫn tiếp tục bán ròng và giá vàng hoàn tất tháng giảm thứ hai liên tiếp.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York dừng ở mức 4.623,4 USD/oz, tăng 78,5 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng 1,7% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay đạt 73,88 USD/oz, tăng 2,43 USD/oz, tương đương tăng 3,4%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao sau tăng 1,5%, đóng cửa ở mức 4.629,6 USD/oz.

Trước phiên tăng này, giá vàng đã có lúc giảm về sát mức 4.500 USD/oz trong phiên ngày thứ Tư, thấp nhất trong 1 tháng.

Hai yếu tố chính mở đường cho giá vàng hồi mốc 4.600 USD/oz trong phiên ngày thứ Năm là sự thoái lui của giá dầu và đồng USD.

Trong phiên, có lúc giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London tăng vọt lên mức 126 USD/thùng, cao nhất 4 năm, sau khi trang tin Axios dẫn nguồn thạo tin nói rằng Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) chuẩn bị báo cáo Tổng thống Donald Trump về khả năng có hành động quân sự với Iran.

Sau đó, giá dầu quay đầu sụt giảm. Lúc đóng cửa, giá dầu Brent giao sau giảm hơn 3% so với mức chốt của phiên trước, còn hơn 114 USD/thùng.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác đóng cửa ở mức 98,06 điểm, giảm 0,92%.

Cú sụt này của đồng USD diễn ra khi Nhật Bản có động thái can thiệp để hỗ trợ tỷ giá đồng yên, đánh dấu lần đầu tiên giới chức Nhật can thiệp vào thị trường ngoại hối sau gần 2 năm.

Phiên tăng mạnh vào cuối tháng không thể giúp giá vàng tránh được một tháng giảm. Cả tháng 4, giá vàng giao ngay giảm 1%, đánh dấu tháng giảm thứ hai liên tiếp.

Giới phân tích nhận định trường kim loại quỹ vẫn đang đương đầu áp lực giảm do cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran còn chưa có hồi kết, giá dầu còn cao và áp lực lạm phát toàn cầu còn lớn. Những yếu tố này đặt ra khả năng các ngân hàng trung ương lớn giữ lãi suất cao hơn lâu hơn để ứng phó với rủi ro leo thang của giá cả.

Tuần này, cả 4 ngân hàng trung ương lớn gồm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) và Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) đều giữ nguyên lãi suất trong lúc chờ tác động rõ ràng của cuộc chiến ở Vùng Vịnh đến nền kinh tế.

Số liệu do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày thứ Năm cho thấy chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng, tăng 0,7% trong tháng 3 so với tháng trước, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 6/2022 và phù hợp với kỳ vọng của các chuyên gia kinh tế.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Một báo cáo của Citibank nhận định áp lực bán đối với vàng sẽ còn lớn trong ngắn hạn do tình hình Trung Đông còn căng thẳng. Tuy nhiên, ngân hàng này giữ quan điểm lạc quan về giá vàng trong dài hạn, cho rằng vàng sẽ đến lúc phát huy tốt vai trò kênh đầu tư an toàn.

Các nhà phân tích của Citi giữ nguyên dự báo mức giá mục tiêu của vàng trong 3 tháng tới ở 4.300 USD/oz và trong 6-12 tháng tới ở 5.000 USD/oz.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng trong phiên này, kéo dài chuỗi phiên bán ròng trong thời gian gần đây. Lượng bán ròng 3,4 tấn vàng trong phiên này đưa khối lượng vàng mà quỹ nắm giữ về mức 1.035,8 tấn vàng.

Cả tháng 4, quỹ bán ròng 11,5 tấn vàng, sau khi xả 54 tấn vàng trong tháng 3.

Đầu giờ sáng nay tại thị trường châu Á, giá vàng và giá bạc không có nhiều biến động so với đóng cửa phiên Mỹ.

Lúc 8h20 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,1%, còn 4.619 USD/oz. Giá bạc giao ngay tăng 0,55%, đạt 74,29 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 146,7 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Cùng thời điểm, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.108 đồng (mua vào) và 26.368 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng hôm qua.