Giá vàng giữ đà tăng sau loạt dữ liệu ảm đạm về kinh tế Mỹ

Giá vàng thế giới duy trì đà tăng của phiên ngày thứ Sáu tuần trước trong phiên sáng đầu tuần hôm nay (9/1), đưa giá vàng miếng trong nước tăng theo. Giới phân tích cho biết giá vàng đang được hỗ trợ bởi những số liệu kinh tế Mỹ ảm đạm công bố mới đây.

Lúc hơn 9h sáng theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị truòng châu Á đứng ở 1.871,9 USD/oz, tăng 5,2 USD/oz, tương đương tăng gần 0,3%, so với đóng cửa phiên thứ Sáu tại thị trường New York – theo dữ liệu từ Kitco. Mức giá này tương đương 53,3 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 200.000 đồng/lượng so với cuối tuần.

Trong khi đó, giá vàng miếng trong nước lúc đầu giờ sáng tăng phổ biến chỉ 50.000 đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 66,45 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,25 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 50.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá so với sáng thứ Bảy.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 53,65 triệu đồng/lượng và 54,5 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 66,5 triệu đồng/lượng và 67,3 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz.

Hôm thứ Sáu, giá vàng tăng gần 1,8% sau khi thị trường đón nhận một vài dữ liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ có vẻ đang suy yếu sau chuỗi đợt tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) trong năm 2022, bao gồm số liệu về tốc độ tăng trưởng tiền lương chậm lại và sự suy giảm của ngành dịch vụ.

“Các thống kê gần đây vẫn cho thấy tăng trưởng kinh tế Mỹ trong quý 4 năm ngoái tốt hơn dự kiến, nhưng sự sụt giảm của chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành dịch vụ đang làm dấy lên lo ngại rằng nền kinh tế đang mất đà nhanh chóng và có thể bắt đầu năm 2023 trên một nền tảng yếu ớt”, nhà kinh tế cấp cao Andrew Grantham của CIBC Capital Markets nhận định với trang Kitco News.

Trong phiên ngày thứ Sáu, giá vàng có lúc đạt 1.875,20 USD/oz, mức cao nhất kể từ tháng 6 năm ngoái. Chiến lược gia trưởng Nicky Shiels của PAMP MKS cho rằng “sự sụt giảm mạnh trong hoạt động kinh doanh và các đơn đặt hàng, nếu kéo dài, sẽ tạo ra mối lo ngại về triển vọng nhu cầu trong nền kinh tế Mỹ”, từ đó làm gia tăng khả năng Fed phải sớm chuyển sang một lập trường mềm mỏng hơn - điều có lợi cho giá vàng.

Nhà phân tích cấp cao Jim Wyckoff của Kitco Metals nói rằng giá vàng có thể tiếp tục giằng co với xu hướng chính là tăng trong quý 1 năm nay. Ông Wyckoff cũng cho biết các quỹ đầu cơ đã mua ròng vàng trong tuần đầu tiên của năm 2023.

Theo Giám đốc điều hành ngoại hối toàn cầu của Bannockburn, ông Marc Chandler, vàng bắt đầu có dấu hiệu của một mô hình tăng giá từ quý 4 năm 2022 do kỳ vọng Fed xoay trục, và mục tiêu tiếp theo mà vàng cần vượt qua để khẳng định xu thế tăng là khoảng 1.896,5 USD/oz.

“Miễn là giá vàng giữ được trên 1.825-1.830 USD/oz, xu hướng tăng giá có vẻ sẽ duy trì”, ông Chandler nói.

Tuần này, số liệu lạm phát của Mỹ là một trong những báo cáo quan trọng nhất đối với thị trường vàng. Giới chuyên gia đang dự báo con số lạm phát hàng năm sẽ giảm xuống 6,5% trong tháng 12 so với mức 7,1% của tháng 11.

Ông James Knightley, nhà kinh tế quốc tế trưởng của ING nhận định: “Các quan chức Fed vẫn lo ngại rằng chính sách cần phải thắt chặt hơn và duy trì trạng thái trong một thời gian dài” để lạm phát giảm bền vững về mục tiêu 2% của Fed.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD giảm sáng nay, còn hơn 103,6 điểm, thấp hơn hơn 0,2% so với đóng cửa cuối tuần trước.

Vietcombank báo giá USD ở mức 23.320 đồng (mua vào) và 23.640 đồng (bán ra), tăng 10 đồng so với mức chốt của tuần trước. Trong tuần trước, báo giá USD của Vietcombank giảm 130 đồng.