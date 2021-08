Giá vàng gượng dậy sau 2 phiên “tuột dốc không phanh”

Giá vàng thế giới phục hồi nhẹ trong phiên sáng nay (10/8) tại thị trường châu Á, sau hai phiên “rực lửa” vào ngày thứ Hai và thứ Sáu tuần trước. Giá vàng trong nước cũng tăng nhẹ và đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi trên 9 triệu đồng/lượng.

Lúc hơn 10h trưa theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á theo dữ liệu từ Kitco.com đứng ở 1.734,5 USD/oz, tăng 3,9 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại New York. Mức giá này tương đương khoảng 48,1 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo giá USD tự do và chưa tính các chi phí liên quan.

Cùng thời điểm, Tập đoàn Phú Quý báo giá vàng miếng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 56,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 57,3 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá so với sáng qua.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 50,3 triệu đồng/lượng và 51,3 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với sáng qua.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 56,25 triệu đồng/lượng và 56,95 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn tới 9,2 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá vàng trong nước-thế giới bị kéo giãn trong những ngày gần đây, khi giá vàng thế giới sụt mạnh nhưng trong nước giảm cầm chừng.

Tỷ giá USD niêm yết trên website của Vietcombank sáng nay là 22.820 đồng (mua vào) và 23.020 đồng (bán ra), giảm 10 đồng so với hôm qua.

Trong phiên ngày thứ Hai tại thị trường New York, giá vàng giao ngay giảm 33,5 USD/oz, tương đương giảm 1,9%, còn 1.730,6 USD/oz. Trước đó, trong phiên ngày thứ Sáu, giá vàng đã giảm khoảng 2,3%.

Diễn biến giá vàng thế giới 3 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading View.

Giá vàng thế giới đang ở vùng đáy của 4 tháng rưỡi do chịu sức ép đồng thời của tỷ giá USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, khi giới đầu tư tăng đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ sớm thắt chặt chính sách tiền tệ.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD sáng nay dao động ở mức gần 93 điểm, từ ngưỡng 92,8 điểm vào sáng qua. Đây là mức cao nhất trong hơn 2 tuần của chỉ số này.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng đạt mức cao nhất hơn 3 tuần sau khi có dữ liệu cho thấy số công việc đăng tuyển ở Mỹ cao kỷ lục - một dấu hiệu nữa về sự phục hồi của thị trường lao động ở nước này.

Số việc làm đăng tuyển ở Mỹ, một thước đo về nhu cầu lao động, tăng thêm 590.000 công việc, đạt kỷ lục 10,1 triệu công việc ở thời điểm ngày cuối cùng của tháng 6 - Bộ Lao động nước này cho biết trong một báo cáo hàng tháng.

Cũng trong ngày đầu tuần, hai quan chức Fed nói rằng nền kinh tế Mỹ đang tăng trưởng nhanh và thị trường việc làm vẫn còn dư địa để hồi phục. Hai vị này cũng nói lạm phát vẫn đang ở mức cao, thoả mãn một điều kiện quan trọng để Fed bắt đầu thắt chặt chính sách tiền tệ.

Trong một dấu hiệu cho thấy tâm lý bi quan của giới đầu tư vàng, quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng hơn 2 tấn vàng trong phiên ngày thứ Hai, tương đương giảm 0,2%, còn nắm 1.023,5 tấn vàng.