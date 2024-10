Giá vàng hồi phục khi đồng USD chững lại

Giá vàng thế giới tăng phiên đêm qua và sáng nay (16/10), khi đồng USD giảm nhẹ từ mức đỉnh của 2 tháng và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng đi xuống. Theo kết quả một cuộc khảo sát, không phải vàng mà bạc mới là kim loại quý tăng giá mạnh nhất trong vòng 1 năm tới.

Đóng cửa phiên giao dịch tại New York, giá vàng giao ngay tăng 13,2 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng gần 0,5%, chốt ở mức 2.662,9 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Lúc gần 9h sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng thêm 2 USD/oz so với chốt phiên Mỹ, tương đương tăng 0,08%, giao dịch ở mức 2.664,9 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương gần 80,7 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Giá vàng thế giới quy đổi tăng mạnh một mặt do giá vàng thế giới tăng, mặt khác do tỷ giá USD/VND cũng tăng. Vietcombank báo giá ở mức 24.730 đồng (mua vào) và 25.120 đồng (bán ra), tăng 95 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.

Vàng hồi giá khi đồng USD chững lại sau chuỗi phiên tăng liên tiếp và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng quay đầu giảm.

Chỉ số Dollar Index chốt phiên ngày thứ Ba ở mức 103,26 điểm, từ mức cao nhất hơn 2 tháng là 103,3 điểm của phiên trước. Sáng nay, chỉ số tiếp tục giảm nhẹ, về ngưỡng 103,2 điểm.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm sáng nay giảm còn hơn 4,03%, từ mức vượt 4,1% vào tuần trước.

“Chúng ta đang chứng kiến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm một chút vì giá trái phiếu tăng. Diễn biến này mang lại sự hỗ trợ nhất định cho giá vàng”, ông David Meger - Giám đốc phụ trách mảng giao dịch kim loại quý của công ty High Ridge Future - nhận định với hãng tin CNBC.

“Đang có kỳ vọng rằng giá vàng sẽ chững lại hoặc đi vào trạng thái tích lũy. Chúng tôi nghiêng về khả năng giá vàng sẽ giằng co trong một phạm vi với xu hướng vẫn là đi lên, vì lợi suất trái phiếu sẽ còn giảm một chút và đồng USD cũng sẽ xuống giá”, ông Meger nói.

Giá vàng cũng được hỗ trợ khi thị trường lạc quan hơn về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục giảm lãi suất vào tháng 11, dù đặt cược vào mức giảm 0,5 điểm phần trăm không còn. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn CME, khả năng Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tới đang là 97,5% và khả năng Fed không hạ lãi suất là 2,5%.

Thời gian còn lại của tuần này sẽ có một số dữ liệu kinh tế Mỹ khá quan trọng được công bố, gồm doanh thu bán lẻ, sản lượng công nghiệp và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu. Những báo cáo này có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng lãi suất Fed, từ đó gây biến động giá vàng.

Về tình hình Trung Đông, theo tin từ tờ báo Washington Post ngày thứ Hai, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nói với Mỹ rằng Israel sẵn sàng tấn công các mục tiêu quân sự của Iran nhưng sẽ không nhằm vào hạ tầng hạt nhân hay dầu khí của nước này.

Một báo cáo của ngân hàng Commerzbank cho rằng nếu thông tin trên là đúng, rủi ro địa chính trị sẽ xuống thang và sự hỗ trợ đối với giá vàng từ yếu tố này sẽ giảm bớt. “Chúng tôi nhận thấy rủi ro giảm đối với giá vàng và cho rằng giá vàng sẽ về mức 2.600 USD/oz vào cuối năm nay”, báo cáo viết.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Tại hội thảo kim loại quý 2024 của Hiệp hội Thị trường vàng London (LBMA) vừa diễn ra, một cuộc khảo sát với sự tham gia của các đại biểu tham dự cho thấy 45% đại biểu dự báo bạc sẽ là kim loại quý tăng giá mạnh nhất trong vòng 1 năm tới, 37% cho rằng đó là vàng, 16% chọn platinum và 2% chọn palladium.

Bình quân, các đại biểu dự báo giá vàng sẽ đạt mức 2.941,4 USD/oz vào thời điểm này năm 2025. Dự báo này phản ánh mức tăng 10,5% so với giá vàng hiện tại.

Tuy nhiên, năm ngoái, các đại biểu dự hội thảo của LBMA đã dự báo không chính xác về xu hướng tăng giá của vàng. Họ cho rằng giá vàng ở thời điểm này của năm 2024 chỉ đạt 1.990 USD/oz, trong khi giá vàng hiện tại là hơn 2.660 USD/oz, tăng hơn 30% trong vòng 1 năm.