Giá vàng hồi phục mạnh sau tin lạm phát Mỹ

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (26/7), khi báo cáo lạm phát mới nhất làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9, kéo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng USD giảm xuống. Giới phân tích dự báo thiếu đồng nhất về triển vọng giá vàng tuần tới, khi Fed có cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 22,7% so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng 0,96%, chốt ở mức 2.387,1 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương 73,2 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Trước đó, trong phiên ngày thứ Năm, giá vàng giao ngay giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tuần. Cả tuần, giá vàng giảm khoảng 0,6%, đánh dấu tuần giảm thứ hai liên tiếp.

“Dữ liệu thống kê ngày hôm nay cho thấy áp lực lạm phát và các hoạt động trong nền kinh tế Mỹ đang suy yếu, mở đường cho Fed giảm lãi suất trong năm nay”, nhà phân tích Fawad Razaqzada của trang Forex.com nhận định.

Theo báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 6 tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước, bằng với mức dự báo tăng của các chuyên gia trong cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones. PCE - thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng - phản ánh lạm phát trong nền kinh tế Mỹ đang tiếp tục giảm về mục tiêu 2% của Fed, dù tốc độ giảm còn chậm do lạm phát còn dai dẳng trong lĩnh vực dịch vụ.

Dữ liệu trên củng cố khả năng Fed bắt đầu giảm lãi suất vào tháng 9, thậm chí đã xuất hiện dự báo cho rằng Fed sẽ có 3 đợt hạ lãi suất trước khi năm 2024 kết thúc.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng khoảng 88% Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 9. Ngoài ra, đặt cược vào khả năng Fed tiếp tục hạ lãi suất vào tháng 11 và tháng 12 dao động quanh ngưỡng 60%.

Vàng là tài sản không mang lãi suất, nên môi trường lãi suất giảm có lợi cho giá vàng.

Ngoài ra, triển vọng lãi suất giảm còn kéo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng USD đi xuống, hỗ trợ thêm cho giá vàng.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức thấp nhất 1 tuần. Ở thời điểm đóng cửa, lợi suất của kỳ hạn này giảm 6,2 điểm cơ bản, còn 4,193%.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD giản 0,04%, chốt phiên ở mức 104,32 điểm. Cả tuần, chỉ số giảm 0,08%.

Một số nhà đầu tư lo ngại về việc nhu cầu vàng vật chất của Trung Quốc suy yếu gần đây. Tuy nhiên, nhu cầu vàng ở Ấn Độ - nước tiêu thụ vàng lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc - đã nhận được một cú huých khi nước này cắt giảm thuế nhập khẩu vàng trong tuần này.

Ngoài ra, các quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng cũng đang có khuynh hướng mua ròng sau một thời gian dài liên tiếp bán ròng.

Quỹ SPDR Gold Trust tiếp tục mua ròng vàng trong tuần này, với lượng mua ròng hơn 3 tấn vàng, nâng khối lượng nắm giữ lên mức hơn 843 tấn vàng. 2 tuần trở lại đây, quỹ mua ròng khoảng 8 tấn vàng.

Diễn biến giá vàng thế giới tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Chiến lược gia trưởng Colin Cieszynski của công ty SIA Wealth Management dự báo giá vàng tăng tuần tới. “Tôi cho rằng nếu Chủ tịch Fed Jerome Powell nói điều gì đó mềm mỏng sau cuộc họp của Fed và phát tín hiệu giảm lãi suất vào tháng 9, đồng USD có thể tụt giá và giá vàng tăng mạnh”, ông Cieszynski nói với trang Kitco News.

Trái lại, nhà phân tích cấp cao Darin Newsom tại Barchart.com dự báo giá vàng giảm trong tuần tới. “Giá vàng lại giảm trong tuần này khiến tôi cho rằng tuần tới sẽ có một đợt bán nữa khiến giá vàng giảm tuần thứ ba liên tiếp. Ngưỡng hỗ trợ trên biểu đồ của giá vàng giao tháng 12 đang là ngưỡng 2.350 USD/oz”, ông Newsom phát biểu.

“Tôi dự báo giá vàng sẽ tích lũy trong tuần tới”, Giám đốc điều hành Marc Chandler của công ty Bannockburn Global Forex phát biểu. “Tuần này, giá vàng đã được hỗ trợ ở vùng 2.350 USD/oz và phục hồi sau đó… Nhưng vùng 2.400 USD/oz vẫn đang là ngưỡng kháng cự”, ông Chandler phát biểu.

Tâm điểm chú ý của giới đầu tư trong tuần tới là cuộc họp của các ngân hàng trung ương lớn gồm Mỹ, Nhật Bản và Anh. Trong đó, cuộc họp của Fed diễn ra trong hai ngày 30-31/7. Tiếp đó, vào ngày thứ Sáu, Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố báo cáo việc làm tháng 7 - một điểm dữ liệu quan trọng có thể chi phối đường đi của lãi suất Fed trong thời gian tới.