Lạm phát Mỹ tiếp tục xuống thang, khả năng Fed hạ lãi suất vào tháng 9 tăng lên

Một thước đo lạm phát quan trọng của Mỹ công bố ngày thứ Sáu (26/7) cho thấy tốc độ tăng giá trong nền kinh tế Mỹ tiếp tục giảm xuống, tạo điều kiện để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 6 tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với dự báo mà giới chuyên gia đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones - theo báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ. Trước đó, PCE - thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng - tăng 0,1% và 2,6% trong tháng 5, tương ứng theo cơ sở tháng và cơ sở năm.

Dù còn cao hơn đáng kể so với mục tiêu lạm phát 2% của Fed, tốc độ tăng của PCE hiện đã giảm nhiều so với mức đỉnh của gần 4 thấp kỷ thiết lập vào mùa hè năm 2022. Thay vì chỉ số giá tiêu dùng (CPI), Fed sử dụng PCE làm thông số lạm phát chính cho việc hoạch định chính sách tiền tệ.

PCE lõi, chỉ số không bao gồm hai nhóm mặt hàng nhiều biến động là giá năng lượng và thực phẩm, tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước, đều phù hợp với dự báo. Đối với các nhà hoạch định chính sách tiền tệ, PCE lõi thậm chí còn quan trọng hơn vì phản ánh tốt hơn xu hướng dài hạn, do giá năng lượng và thực phẩm thường có mức độ biến động lớn hơn các nhóm hàng hóa khác.

Sau khi báo cáo PCE được công bố, khả năng Fed hạ lãi suất tăng lên. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn CME, khả năng Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 9 đạt gần 88%.

“Một từ để tóm tắt về báo cáo PCE này là ‘đủ tốt’. Chi tiêu đủ tốt để duy trì tăng trưởng kinh tế, thu nhập đủ tốt để duy trì chi tiêu, và mức tăng của PCE đủ tốt để Fed dễ dàng đưa ra quyết định cắt giảm lãi suất”, nhà kinh tế trưởng Robert Frick của ngân hàng Navy Federal Credit Union nhận định.

Giá hàng hóa giảm 0,2% so với tháng trước trong khi giá dịch vụ tưang 0,2%. Giá nhà tháng 6 tăng 0,3%, giảm tốc nhẹ từ mức tăng 0,4% của tháng 5 và là mức tăng theo tháng thấp nhất kể từ ít nhất tháng 1/2023.

Báo cáo cũng cho thấy thu nhập cá nhân của người Mỹ tăng 0,2% trong tháng 6 so với tháng 5, thấp hơn mức dự báo tăng 0,4%. Chi tiêu tăng 0,3%, phù hợp với dự báo.

Với tiêu dùng duy trì tốc độ tăng trưởng tương đối mạnh, tỷ lệ tiết kiệm của người Mỹ giảm còn 3,4%, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2022.

Báo cáo được đưa ra trong bối cảnh thị trường dành sự quan tâm đặc biệt lớn cho đường đi chính sách tiền tệ của Fed trong những tháng cuối năm. Cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ tiếp theo của Fed sẽ diễn ra vào ngày thứ Ba và thứ Tư tuần tới. Tuy nhiên, thị trường tin chắc Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong lần họp này.

“Nói chung, tuần này là một tuần tốt đối với Fed. Nền kinh tế Mỹ có vẻ vẫn đứng vững, và lạm phát tiếp tục xu hướng giảm dù chậm. Khó có chuyện Fed giảm lãi suất vào tuần tới và từ nay đến cuộc họp tháng 9, bức tranh kinh tế Mỹ có thể còn có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, các số liệu đang đi theo hướng mà Fed mong muốn”, Giám đốc đầu tư Chris Larkin của công ty E-Trade Money Morgan Stanley nhận định.

Để chống lạm phát, Fed đã khởi động chiến dịch tăng lãi suất vào tháng 3/2022, với 11 lần tăng liên tiếp, đưa lãi suất quỹ liên bang lên mức 5,25-5,5%, cao nhất 23 năm. Từ tháng 7 năm ngoái tới nay, Fed dừng tăng lãi suất trong bối cảnh lạm phát giảm nhanh vào cuối năm 2023, rồi nóng lên vào đầu năm nay, trước khi giảm tốc trở lại trong những tháng gần đây. Theo dự báo, Fed sẽ có ít nhất 1 lần giảm lãi suất trong năm nay.

Dù vậy, giới chức Fed giữ quan điểm thận trọng rằng họ không định sẵn một hướng đi nào cho lãi suất, và mọi quyết định được đưa ra đều sẽ dựa trên các số liệu kinh tế.