Giá vàng lao dốc sau khi Mỹ từ chối đề xuất phản hồi của Iran

Giá vàng thế giới giảm mạnh vào đầu giờ phiên sáng nay (11/5) tại thị trường châu Á, sau khi có tin Mỹ từ chối đề xuất mà Iran đưa ra để phản hồi kế hoạch hòa bình của Mỹ...

Mốc chủ chốt 4.700 USD/oz một lần nữa cho thấy sự mong manh do những bất định xung quanh cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh.

Lúc hơn 6h sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm gần 23 USD/oz so với đóng cửa cuối tuần trước tại New York, tương đương giảm gần 0,5%, giao dịch ở mức gần 4.693 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giảm gần 0,6%, giao dịch ở mức 80 USD/oz.

Tuần vừa rồi, giá vàng tăng 2,3% sau khi giảm trong hai tuần liên tiếp. Động lực cho sự phục hồi đầu tuần là kỳ vọng Mỹ và Iran sẽ sớm đạt được một thỏa thuận để kết thúc chiến tranh, kéo giá dầu giảm, giải tỏa bớt áp lực lạm phát toàn cầu, qua đó làm giảm khả năng các ngân hàng trung ương giữ lãi suất cao hơn lâu hơn.

Tuy nhiên, khả năng chiến tranh Mỹ - Iran sớm kết thúc đã suy giảm vào cuối tuần vừa rồi khi Tổng thống Donald Trump từ chối câu trả lời mà Iran đưa ra đối với đề xuất hòa bình mà Washington gửi tới Tehran trước đó. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào ngày Chủ nhật, ông Trump gọi đề xuất phản hồi của Iran là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Theo tờ báo Wall Street Journal, Iran không chấp nhận các yêu cầu của Mỹ về chương trình hạt nhân và dự trữ uranium làm giàu cấp độ cao của nước này. Thay vào đó, Iran kêu gọi mở một cuộc đàm phán riêng về vấn đề hạt nhân, đồng thời muốn một phần uranium làm giàu cấp độ cao của Iran được pha loãng và số còn lại được gửi sang một nước thứ ba, để trong trường hợp Mỹ phá vỡ thỏa thuận, số uranium đó sẽ được đưa trở lại Iran.

Về eo biển Hormuz, Iran đề xuất Mỹ chấm dứt việc phong tỏa các hải cảng của Iran để đổi lấy việc Tehran mở cửa eo biển này cho tàu bè thương mại đi qua.

Mỹ muốn trong một thỏa thuận hòa bình phải có sự đảm bảo rằng Iran sẽ chấm dứt chương trình hạt nhân của nước này. Trong khi đó, Iran nhất trí ngừng chương trình làm giàu uranium, nhưng trong một thời gian ngắn hơn so với thời kỳ 20 năm mà Mỹ đề xuất. Iran cũng từ chối phá bỏ các cơ sở hạt nhân của nước này - theo Wall Street Journal.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh CBS vào ngày Chủ nhật, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng cuộc chiến tranh của Mỹ và Israel với Iran “vẫn chưa kết thúc”. Ông cũng khẳng định Mỹ và Israel vẫn đang quyết tâm chấm dứt tham vọng hạt nhân của Tehran.

Sau những diễn biến này, giá dầu thô lại đang tăng mạnh trở lại, tiếp tục “công thức” gây áp lực mất giá lên vàng: giá dầu tăng đẩy áp lực lạm phát tăng, dẫn tới khả năng lãi suất cao hơn lâu hơn.

Lúc hơn 6h theo giờ Việt Nam, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng gần 3,1% so với đóng cửa tuần trước, giao dịch ở mức hơn 104,4 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 3,1%, giao dịch ở mức gần 98,4 USD/thùng.

Tuần này, ngoài tin tức về chiến tranh, giới đầu tư trên thị trường vàng quốc tế còn quan tâm tới các số liệu lạm phát của Mỹ, gồm báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá nhà sản xuất (PPI). Theo dự kiến, Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố các số liệu này lần lượt vào ngày thứ Ba và thứ Tư.

Các sự kiện quan trọng khác của tuần này bao gồm chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 14-15/5 và khả năng Thượng viện Mỹ tiến hành bỏ phiếu để phê chuẩn ông Kevin Warsh cho cương vị Chủ tịch Fed.

Ông Warsh đã phát tín hiệu ủng hộ việc giảm lãi suất trong năm nay để kích thích nền kinh tế. Tuy nhiên, ông cũng đề xuất giảm quy mô bảng cân đối kế toán của Fed, đồng nghĩa có thể giảm thanh khoản trên thị trường.

Một số nhà phân tích cho rằng ngay cả khi chủ tịch mới của Fed nghiêng về mềm mỏng, việc áp lực lạm phát còn lớn sẽ tiếp tục hạn chế khả năng Fed hạ lãi suất, do đó hạn chế dư địa tăng của giá vàng trong ngắn hạn.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 10 năm tính đến ngày 8/5/2026. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Ở góc độ kỹ thuật, giới phân tích cho rằng giá vàng vẫn chưa kết thúc giai đoạn tích lũy.

Tuy nhiên, nhà phân tích Nick Cawley của công ty Solomon Global nói chừng nào Mỹ và Iran còn duy trì đàm phán hòa bình, giá dầu sẽ được kiềm chế ở một mức độ nhất định, và giá kim loại quý sẽ tiếp tục tăng chậm. “Nếu giá vàng vượt được mức cao 4.890 USD/oz thiết lập vào hôm 17/4, mục tiêu tiếp theo sẽ là 5.000 USD/oz”, ông nói với Kitco News.

Chiến lược gia Ole Hansen của ngân hàng Saxo Bank cũng cho rằng xu hướng tăng sẽ chỉ rõ rệt hơn khi giá vàng bứt phá được qua mức 4.890 USD/oz. Nhưng theo ông Hansen, nhà đầu tư vẫn nên tìm kiếm cơ hội mua vào.

“Số liệu kinh tế Mỹ vẫn còn vững, thay vì suy yếu để Fed có thể hạ lãi suất. Do đó, nhà đầu tư nên kiên nhẫn. Nhưng mặt khác, mỗi lần giảm nên được coi là cơ hội để mua. Các quỹ đầu tư vẫn đang chờ một chất xúc tác cho sự tăng giá của vàng, chẳng hạn một tín hiệu kỹ thuật”, ông Hansen nhận định.