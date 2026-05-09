Giá vàng tái lập mốc 4.700 USD/oz dù số liệu việc làm Mỹ tốt hơn kỳ vọng

Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (8/5), tái lập mốc chủ chốt 4.700 USD/oz, khi giá dầu chững lại và đồng USD sụt giá trong lúc chờ những diễn biến mới về đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Tuy vậy, số liệu việc làm phi nông nghiệp tốt hơn dự báo của Mỹ đã gây áp lực giảm lên thị trường kim loại quý, hạn chế mức tăng của giá vàng.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tăng 28,1 USD/oz so với mức chốt của phiên ngày hôm trước, tương đương tăng 0,6%, đạt mức 4.715,7 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay tăng 1,94 USD/oz, tương đương tăng 2,47%, chốt ở mức 80,47 USD/oz.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 6/2026 tăng 0,4%, chốt ở mức 4.730,7 USD/oz.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói nước này đang chờ Iran nội trong ngày thứ Sáu theo giờ Mỹ đưa ra câu trả lời cho đề xuất hòa bình mà Washington đã chuyển tới Tehran trong tuần này.

Trong khi đó, tình hình ở Vùng Vịnh tiếp tục có những diễn biến căng thẳng.

Lực lượng Mỹ đã bắn vào hai tàu chở dầu rỗng của Iran khi hai tàu này tìm cách vượt qua sự phong tỏa của hải quân Mỹ - theo một tuyên bố từ Bộ Chỉ huy Trung ương (CENTCOM) của quân đội Mỹ.

Ngoài ra, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cho biết lực lượng phòng không của nước này đã đánh chặn hai tên lửa đạn đạo và ba máy bay không người lái từ Iran. Đây ít nhất là lần thứ hai trong tuần này Iran tấn công UAE.

Những diễn biến này đẩy giá dầu tăng, nhưng mức tăng chậm lại, cho thấy thị trường vẫn đang kỳ vọng Mỹ và Iran sẽ đi đến một giải pháp để kết thúc cuộc chiến tranh.

Lúc đóng cửa, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng khoảng 2%, còn giá dầu WTI giao sau tại New York gần như đi ngang.

Đồng USD sụt giá mạnh trong phiên ngày thứ Sáu, cho thấy vai trò “hầm trú ẩn” của bạc xanh trong bối cảnh chiến tranh đã suy yếu.

Chỉ số Dollar Index giảm 0,23%, đóng cửa ở mức 97,84 điểm. Cả tuần, chỉ số giảm 0,32% - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Kỳ vọng về sự chấm dứt của cuộc chiến ở Vùng Vịnh đang giải tỏa áp lực giảm lên giá vàng thông qua việc làm suy yếu giá dầu và đồng USD, đảo ngược “công thức” khiến vàng giảm giá kể từ khi cuộc chiến này bắt đầu.

Thời gian qua, vàng đã đương đầu sức ép giảm lớn khi xung đột quân sự đẩy giá dầu và tỷ giá USD tăng, làm gia tăng áp lực lạm phát và đặt ra khả năng các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ lãi suất cao hơn lâu hơn.

Diễn biến giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới trong tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

“Vàng đang được giao dịch như một tài sản rủi ro thay vì một tài sản an toàn. Sự phục hồi của giá vàng có liên quan đến triển vọng xuống thang căng thẳng ở Iran. Với giá năng lượng giảm xuống, chúng ta sẽ lại thấy khả năng Fed hạ lãi suất quay trở lại”, ông David Meger - Giám đốc phụ trách giao dịch kim loại quý của công ty High Rigde Futures - nhận xét với hãng tin Reuters.

Tuy nhiên, nhà đầu tư trên thị trường kim loại quý vẫn thận trọng khi triển vọng Fed hạ lãi suất còn bấp bênh do áp lực lạm phát còn lớn và thị trường lao động còn vững.

Theo báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ, khu vực phi nông nghiệp của nước này có 115.000 công việc mới trong tháng 4, giảm từ mức 185.000 công việc mới của tháng 3 nhưng cao hơn nhiều so với dự báo là 55.000 công việc mới. Tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 4,3%, một dấu hiệu nữa cho thấy thị trường lao động Mỹ đã đạt tới mức độ mà chỉ cần số lượng việc làm mới tăng nhẹ cũng đủ để giữ tỷ lệ thất nghiệp ổn định.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust không có động thái mua bán ròng nào trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, giữ nguyên khối lượng nắm giữ ở mức gần 1.033,5 tấn vàng.

Cả tuần này, giá vàng tăng 2,3%, sau khi giảm trong 2 tuần liên tiếp.

SPDR Gold Trust bán ròng 2,3 tấn vàng trong tuần này, đánh dấu tuần bán ròng thứ ba liên tiếp. Tuần trước, quỹ đã bán ròng 10,8 tấn vàng.

Mức giá chốt tuần này của vàng giao ngay tương đương 149,8 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Báo giá USD chốt tuần trên website của Vietcombank là 26.087 đồng (mua vào) và 26.367 đồng (bán ra), giảm 21 đồng ở chiều mua vào và giảm 1 đồng ở chiều bán ra so với mức chốt của tuần trước.