Giá vàng miếng trong nước tăng vọt 1 triệu đồng, tiệm cận 65 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới tăng chóng mặt sau khi có tin Tổng thống Nga Vladimir Putin hạ lệnh mở chiến dịch quân sự nhằm vào miền Đông Ukraine, khiến giá vàng trong nước sáng nay (24/2) đội thêm hơn 1 triệu đồng/lượng.

Lúc hơn 11h trưa, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 64,15 triệu đồng/lượng (mua vào) và 64,9 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng miếng tại doanh nghiệp này hiện tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1,23 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 54,35 triệu đồng/lượng và 55,05 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 480.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 64,1 triệu đồng/lượng và 64,8 triệu đồng/lượng, tăng 950.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1,05 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn 11,3-11,4 triệu đồng/lượng, so với mức chênh 11,1 triệu đồng/lượng vào sáng hôm qua. Sự kéo giãn của chênh lệch cho thấy giá vàng trong nước đang tăng nhanh hơn so với giá thế giới. Vàng trong nước giá liên tục sau khi có tin về cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc hơn 11h trưa theo giờ Việt Nam đứng ở 1.934,8 USD/oz, tăng 24,9 USD/oz, tương đương tăng 1,3%, so với đóng cửa phiên trước tại Mỹ. Mức giá này tương đương 53,5 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank và chưa tính các chi phí liên quan. So với sáng qua, giá vàng thế giới quy đổi hiện tăng 950.000 đồng/lượng

Trong phiên ngày thứ Tư tại New York, giá vàng giao ngay tăng 10,4 USD/oz, tương đương tăng 0,6%, chốt ở 1.909,9 USD/oz.

Giá vàng thế giới đang ở mức cao nhất trong hơn 1 năm do căng thẳng Nga-Ukraine đẩy cao nhu cầu tìm kiếm “hầm trú ẩn” trên thị trường tài chính toàn cầu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin vào sáng sớm ngày 24/2 theo giờ Nga tuyên bố mở một chiến dịch quân sự nhằm vào khu vực miền Đông của Ukraine.

Theo tin từ Bloomberg, trong bài phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia, ông Putin cho biết đã quyết định mở một chiến dịch đặc biệt để bảo vệ vùng Donbas, tức khu vực phía Đông của Ukraine. Động thái này của người đứng đầu điện Kremlin diễn ra chỉ vài phút sau khi Tổng thư ký Liên hiệp quốc Antonio Gutteres kêu gọi Nga không động binh.

Cổ phiếu đang bị bán tháo trên khắp các thị trường, trong khi những tài sản an toàn như vàng, trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng USD tăng mạnh. Một số chuyên gia dự báo trong ngắn hạn, căng thẳng Nga-Ukraine có thể đưa giá vàng vượt mốc 2.000 USD/oz, dù giá kim loại quý này vẫn đang đương đầu sức ép giảm từ việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sắp nâng lãi suất.

Giá trái phiếu tăng khiến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm mạnh xuống dưới mốc 1,92%, từ mức gần 1,98% chốt phiên ngày thứ Tư.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng gần 0,4%, lên ngưỡng 96,6 điểm.

Mối lo gián đoạn nguồn cung năng lượng từ Nga cũng đẩy giá dầu chạm mức 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ năm 2014, trong khi đồng Rúp Nga sụt giá hơn 3%.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.460 đồng (mua vào) và 23.510 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng qua.

Ngân hàng Vietcombank báo giá USD ở mức 22.680 đồng và 22.960 đồng, cũng đi ngang so với hôm qua.