Giá vàng nhẫn tăng chóng mặt

Tính đến 19h ngày 18/3, trên thị trường New York, giá vàng giao ngay bật tăng 0,95% so với mức chốt phiên 17/3, tương đương với mức tăng 28,4 USD/oz, tiến lên mức 3.028 USD/oz.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới ở mức 94,83 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí). Giá vàng miếng SJC cao hơn so với giá thế giới khoảng 3,27 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí). Tuỳ từng thương hiệu, giá vàng nhẫn cao hơn giá vàng thế giới từ 3,27 – 4,27 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), trong đó Bảo Tín Mạnh Hải có mức chênh lệch so với giá thế giới cao nhất thị trường là 4,27 triệu đồng/lượng. Giá bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn tại Mi Hồng cao hơn so với giá vàng thế giới khoảng 3,67 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí).

Kết phiên 18/3, Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý niêm yết giá mua/bán vàng miếng SJC ở mức 96,7 – 98,2 triệu đồng/lượng, tăng 1,9 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 2,1 triệu đồng đối với chiều bán so với giá chốt phiên hôm qua (17/3). Chênh lệch giá mua/bán vàng miếng tại 5 thương hiệu trên là 1,5 triệu đồng/lượng.

Mức giá mức 96,9 – 98,2 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại Bảo Tín Mạnh Hải. Giá vàng miếng tại Bảo Tín Mạnh Hải tăng 1,9 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 2,1 triệu đồng/lượng đối với chiều bán. Chênh lệch giá mua/bán vàng miếng tại Bảo Tín Mạnh Hải là 1,3 triệu đồng/lượng.

Tại khu vực phía Nam, kết phiên ngày 18/3, giá giao dịch vàng miếng tại Mi Hồng ghi nhận 7 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp. Công ty Mi Hồng niêm yết giá mua/bán vàng miếng ở mức 97,5 – 98,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,8 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán. Chênh lệch giá mua/bán vàng miếng tại Mi Hồng là 1 triệu đồng/lượng.

Ba ngân hàng Agribank, Vietcombank và BIDV đồng niêm yết giá bán vàng miếng ở mức 96,9 triệu đồng/lượng. Trong khi VietinBank niêm yết giá bán vàng miếng ở mức 98,2 triệu đồng/lượng.

So với mức giá chốt phiên 17/3, giá bán vàng miếng tại Agribank, Vietcombank và BIDV đồng loạt bật tăng 800 nghìn đồng/lượng. Trong khi đó, giá bán vàng miếng tại VietinBank tăng 2,1 triệu đồng/lượng

Trong phiên 18/3, Công ty SJC ghi nhận 5 lần điều chỉnh giá mua/bán vàng nhẫn. Đóng cửa phiên, Công ty SJC niêm yết giá mua/bán vàng nhẫn ở mức 96,6 – 98,1 triệu đồng/lượng. So với chốt phiên 17/3, giá vàng nhẫn tăng 1,9 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 2,1 triệu đồng/lượng đối với chiều bán. Chênh lệch giá mua/bán vàng nhẫn tại SJC ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Sau 5 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp, Công ty DOJI niêm yết giá mua/bán vàng nhẫn tại 97,2 – 98,7 triệu đồng/lượng, tăng 2,1 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán. Chênh lệch giá mua/bán vàng nhẫn tại DOJI là 1,5 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên 17/3, giá vàng nhẫn tại PNJ tăng 2 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán, giá giao dịch vàng nhẫn ở mức tại 96,9 – 98,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua/bán vàng nhẫn tại PNJ là 1,6 triệu đồng/lượng.

Ngày 18/3, Bảo Tín Mạnh Hải có mức chênh lệch giá mua/bán vàng nhẫn cao nhất thị trường là 1,85 triệu đồng/lượng. Giá mua vàng nhẫn cao nhất thuộc về Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải với 97,25 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu duy nhất niêm yết giá bán vàng nhẫn vượt mốc 99 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn bán ra thấp nhất thuộc về Công ty SJC với 98,1 triệu đồng/lượng.

Giá mua/bán vàng nhẫn niêm yết tại Bảo Tín Minh Châu cũng ghi nhận 5 lần điều chỉnh trong hôm nay. Kết phiên, Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua/bán vàng nhẫn ở mức 97,25– 98,8 triệu đồng/lượng. So với chốt phiên 17/3, giá vàng nhẫn tăng 2,05 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 2 triệu đồng/lượng đối với chiều bán. Chênh lệch giá mua/bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu là 1,55 triệu đồng/lượng.

Công ty Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua/bán vàng nhẫn tại 97,25 – 99,1 triệu đồng/lượng, tăng 2,05 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 2,3 triệu đồng/lượng đối với chiều bán. Chênh lệch giá mua/bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Mạnh Hải là 1,85 triệu đồng/lượng.

Mức giá 97,1 – 98,6 triệu đồng/lượng được niêm yết tại Phú Quý. Giá vàng nhẫn tăng 1,9 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán. Chênh lệch giá mua/bán vàng nhẫn tại tại Phú Quý là 1,5 triệu đồng/lượng.

Tại khu vực phía Nam, giá giao dịch vàng nhẫn tại Mi Hồng ghi nhận 7 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp trong phiên hôm nay. Công ty Mi Hồng niêm yết giá mua/bán vàng nhẫn ở mức 96,8 – 98,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 17/3, giá vàng nhẫn tăng 1,6 triệu đồng/lượng đối cả chiều mua và tăng 1,8 triệu đồng/lượng đối với chiều bán. Chênh lệch giá mua/bán vàng nhẫn tại Mi Hồng là 1,7 triệu đồng/lượng.