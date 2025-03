Chỉ còn Công ty SJC niêm yết giá vàng nhẫn thấp hơn vàng miếng

Trang Dow Jontạies Newswires trích lời các chuyên gia tại Commerzbank khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng khi gia tăng vị thế mua tại thời điểm này vì giá vàng thế giới đã tăng gần 14% kể từ đầu năm (sau khi tăng 27% trong năm ngoái).

CHÊNH LỆCH GIÁ MUA, BÁN VÀNG TIẾP TỤC THU HẸP

Kết thúc phiên giao dịch sáng 17/3, các Công ty SJC, DOJI và PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý đồng loạt niêm yết giá mua/bán vàng miếng SJC ở mức 94,8 – 96,1 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên cuối tuần trước (15/3), giá vàng miếng tăng từ 300 đến 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 300 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán. Chênh lệch giá mua/bán vàng miếng tại các thương hiệu trên là 1,2 đến 1,3 triệu đồng/lượng.

Giới phân tích đánh giá, đồng USD giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 10/2024 là nguyên nhân chính hỗ trợ giá vàng neo cao. Goldman Sachs dự báo giá vàng thế giới có thể chạm mốc 3.100 USD/ounce vào cuối năm 2025.

Ba ngân hàng Vietcombank, VietinBank và BIDV đồng niêm yết giá bán vàng miếng SJC ở mức 96,1 triệu đồng/lượng. So với mức giá chốt phiên 14/3, giá bán vàng miếng tại ngân hàng Vietcombank và BIDV đồng loạt bật tăng 500 nghìn đồng/lượng. Giá bán vàng miếng tại VietinBank tăng 300 nghìn đồng/lượng.

Tại khu vực phía Nam, tính đến 11h30 ngày 17/3, giá giao dịch vàng miếng tại Mi Hồng ghi nhận 5 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp. Công ty Mi Hồng niêm yết giá mua/bán vàng miếng ở mức 95,3 – 96,1 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng đối với chiều mua trong khi chiều bán tăng nhẹ 300 nghìn đồng/lượng. Chênh lệch giá mua/bán vàng miếng tại Mi Hồng là 800 nghìn đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng miếng SJC từ đầu năm 2025. Đơn vị: triệu đồng/lượng.

Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ SJC.

Lúc 11h30 ngày 17/3, Công ty SJC niêm yết giá mua/bán vàng nhẫn ở mức 94,7 – 96 triệu đồng/lượng. So với chốt phiên 15/3, giá vàng nhẫn tại Công ty SJC tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 300 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán. Chênh lệch giá mua/bán vàng nhẫn tại SJC ở mức 1,3 triệu đồng/lượng.

Công ty DOJI niêm yết giá mua/bán vàng nhẫn tại 95,2 – 96,6 triệu đồng/lượng, tăng 300 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán. Chênh lệch giá mua/bán vàng nhẫn tại DOJI là 1,4 triệu đồng/lượng.

So với chốt phiên 15/3, giá vàng nhẫn tại PNJ tăng 400 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán tăng 300 nghìn đồng/lượng, giá giao dịch vàng nhẫn ở mức tại 94,9 – 96,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua/bán vàng nhẫn tại PNJ là 1,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn ngày 17/3 (VnEconomy tổng hợp từ các công ty)

Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua/bán vàng nhẫn ở mức 95,2 – 96,8 triệu đồng/lượng. So với chốt phiên 15/3, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu tăng 200 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán. Chênh lệch giá mua/bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu là 1,6 triệu đồng/lượng.

Ngày 17/3, chênh lệch giá mua/bán vàng nhẫn dao động từ 1,1 – 1,6 triệu đồng/lượng, thu hẹp từ mức 1,4 – 1,7 triệu đồng/lượng. Trong gần 1 tháng qua, giá vàng nhẫn liên tục trội hơn giá vàng miếng SJC. Tuỳ từng thương hiệu, giá vàng nhẫn bán ra cao hơn giá bán vàng miếng SJC từ 500 – 700 nghìn đồng/lượng dù trước đó, giá vàng nhẫn có thời điểm thấp hơn giá vàng miếng 15 - 20 triệu đồng/lượng. Giá mua vàng nhẫn cao nhất thuộc về DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý với 95,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn bán ra thấp nhất thị trường thuộc về Công ty SJC với 96 triệu đồng/lượng.

Mức giá 95,2 – 96,7 triệu đồng/lượng vàng nhẫn được niêm yết tại Phú Quý, tăng 200 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán. Chênh lệch giá mua/bán vàng nhẫn tại tại Phú Quý là 1,5 triệu đồng/lượng.

Tại khu vực phía Nam, giá vàng nhẫn tại Công ty Mi Hồng lúc mở cửa phiên sáng vẫn giữ nguyên ở mức 94,2 triệu đồng/lượng chiều mua – 95,8 triệu đồng/lượng chiều bán.

Tính đến 11h30 ngày 17/3, giá vàng nhẫn tại Mi Hồng cũng ghi nhận 5 nhịp tăng liên tiếp. Công ty Mi Hồng niêm yết giá mua/bán vàng nhẫn ở mức 95 – 96,1 triệu đồng/lượng. So với chốt phiên 15/3, giá vàng nhẫn tăng 800 nghìn đồng/lượng ở chiều mua trong khi chiều bán tăng 300 nghìn đồng/lượng. Chênh lệch giá mua/bán vàng nhẫn tại Mi Hồng là 1,1 triệu đồng/lượng.

KHÓ DỰ BÁO VỀ TRIỂN VỌNG GIÁ VÀNG

Lúc 11h30 ngày 17/3, trên thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 0,01% so với mức chốt phiên 14/3, tương đương với mức tăng 0,3 USD/oz, tiến lên mức 2.983,7 USD/oz.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank và đã bao gồm thuế, phí, giá vàng thế giới ở mức 93,48 triệu đồng/lượng. Như vậy, tính đến 11h30 ngày 17/3, tại khu vực miền Bắc, giá bán vàng đều cao hơn so với giá thế giới khoảng 2,62 triệu đồng/lượng. Tuỳ từng thương hiệu, giá vàng nhẫn cao hơn giá vàng thế giới từ 2,52 – 3,32 triệu đồng/lượng, trong đó Bảo Tín Minh Châu có mức chênh lệch so với giá thế giới cao nhất thị trường là 3,32 triệu đồng/lượng. Giá bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn tại Mi Hồng cao hơn so với giá vàng thế giới khoảng 2,62 triệu đồng/lượng.

Các chuyên gia từ Commerzbank cho rằng không có gì đảm bảo Fed sẽ cân bằng được cả hai yếu tố là kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng. Nếu Fed quyết định giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 6 thì có thể thúc đẩy nhu cầu nắm giữ của nhà đầu tư quốc tế đối với vàng nhờ chi phí rẻ hơn.

Giới phân tích đánh giá, đồng USD giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 10/2024 là nguyên nhân chính hỗ trợ giá vàng neo cao.

Goldman Sachs dự báo giá vàng thế giới có thể chạm mốc 3.100 USD/ounce vào cuối năm 2025 bởi những lo ngại về bất ổn trong chímh sách thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump và rủi ro địa chính trị chưa hạ nhiệt. Tuy nhiên, trang Dow Jontạies Newswires trích lời các chuyên gia tại Commerzbank khuyến nghị các nhà đầu tư thận trọng khi gia tăng vị thế mua tại thời điểm này vì giá vàng thế giới đã tăng gần 14% kể từ đầu năm (sau khi tăng 27% trong năm ngoái).

Theo các chuyên gia từ Commerzbank, việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đang phải đối diện với tình trạng đình lạm của nền kinh tế khiến triển vọng tăng của giá vàng trở nên bấp bênh.

Một mặt, Fed tiến thoái lưỡng nan trong lộ trình cắt giảm lãi suất vì rủi ro lạm phát vẫn ở mức cao do: sự bất định trong chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump cùng với căng thẳng địa chính trị dai dẳng sẽ đẩy chi phí hàng hoá tăng cao và tạo áp lực lên lạm phát.

Mặc khác, nền kinh tế lớn nhất thế giới đang đứng trước nguy cơ suy thoái. Theo báo cáo khảo sát của đại học Michigan, chỉ số niềm tin của người tiêu dùng Mỹ đã giảm xuống mức 57,9 điểm trong tháng 3, thấp nhất trong gần 2 năm rưỡi. Đồng thời, con số này cũng thấp hơn rất nhiều so với mức dự báo của giới chuyên gia trước đó đưa ra là 63,1 điểm. Trước đó, Theo báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá sản xuất (PPI) đi ngang trong tháng 2 thay vì tăng như dự báo.

Các chuyên gia từ Commerzbank cho rằng không có gì đảm bảo Fed sẽ cân bằng được cả hai yếu tố là kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng.

Nếu Fed quyết định giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 6 thì có thể thúc đẩy nhu cầu nắm giữ của nhà đầu tư quốc tế đối với vàng nhờ chi phí rẻ hơn.

Tuy nhiên, trong trường hợp Fed trì hoãn lộ trình cắt giảm lãi suất để chống lại lạm phát chi phí đẩy do chính sách thuế quan của Tổng thống Trump thì giá vàng có thể điều chỉnh.