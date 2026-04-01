Giá vàng nhảy vọt lên gần 4.700 USD/oz nhờ tin tốt về chiến tranh, SPDR Gold Trust mua ròng

Giá vàng thế giới tăng hơn 150 USD/oz trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (31/3), khi thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh và giá dầu sụt giảm nhờ những diễn biến cho thấy cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran có thể sẽ sớm kết thúc. Sau nhiều phiên bán ròng mạnh, quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust đã quay trở lại mua ròng trong phiên này.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 157,6 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng gần 3,5%, chốt ở mức 4.669,8 USD/oz.

Giá bạc giao ngay tăng 5,02 USD/oz, tương đương tăng 7,1%, chốt ở mức 75,25 USD/oz.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao sau tăng 2,7%, chốt ở mức 4.678,6 USD/oz.

Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay đạt 4.696,5 USD/oz, mức cao nhất kể từ hôm 20/3.

Động lực chính cho phiên tăng này của giá vàng là sự sụt giảm của Dollar Index - chỉ số đo sức mạnh của đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác. Thước đo này chốt phiên với mức giảm 0,65%, còn 99,86 điểm.

Đồng bạc xanh sụt giá sau khi tờ báo Wall Street Journal dẫn nguồn tin là quan chức chính phủ Mỹ nói rằng Tổng thống Donald Trump sẵn sàng chấm dứt chiến dịch quân sự ở Iran, ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn còn đóng cửa. Cùng ngày thứ Ba, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói thời gian mấy ngày tới sẽ mang tính quyết định, đồng thời cảnh báo Tehran rằng xung đột có thể leo thang nếu hai bên không đi đến được một thỏa thuận.

Trong một cuộc gặp với các nhà báo tại Nhà Trắng vào cuối giờ chiều theo giờ địa phương, ông Trump tuyên bố lực lượng Mỹ sẽ rút khỏi cuộc xung đột với Iran trong “2-3 tuần”. “Chúng tôi sẽ rời đi vì chẳng có lý do gì cho việc này. Chúng tôi sẽ rút sớm”, ông Trump nói.

Dù tình hình vẫn khó đoán định song những tin tức này đã đủ để khiến giá dầu có một phiên sụt giảm và thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh.

Giá dầu giảm giúp giải tỏa bớt áp lực lạm phát, từ đó giảm bớt kỳ vọng của nhà đầu tư về một môi trường lãi suất cao hơn lâu hơn - yếu tố gây áp lực giảm mạnh lên giá vàng trong thời gian gần đây. Ngoài ra, sự phục hồi của giá cổ phiếu cũng giảm bớt sức ép bán vàng để bù lỗ cho danh mục chứng khoán.

Giá trái phiếu kho bạc Mỹ cũng tăng trong phiên này, kéo lợi suất giảm xuống, có lợi cho một tài sản không mang lãi suất như vàng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và 2 năm đều giảm hơn 2 điểm cơ bản, còn tương ứng 4,321% và 3,801%.

“Sự phục hồi của giá vàng gần đây là đáng khích lệ và xuất phát từ sự lạc quan về khả năng xuống thang căng thẳng ở Trung Đông. Tuy nhiên, tôi cho rằng giá vàng cần tăng thêm để khẳng định một xu hướng phục hồi trong ngắn hạn”, chiến lược gia Peter Grant của công ty Zaner Metals nhận định với hãng tin Reuters.

Cũng theo ông Grant, trong dài hạn, các yếu tố hỗ trợ giá vàng vẫn đang duy trì, bao gồm xu hướng phi đôla hóa và hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương.

Dù phục hồi mạnh trong phiên cuối tháng, giá vàng giao ngay đã giảm 11,6% trong tháng 3, đánh dấu tháng giảm mạnh nhất kể từ năm 2008.

Trong tháng vừa qua, giá dầu leo thang do xung đột ở Trung Đông đã đẩy cao áp lực lạm phát trên toàn cầu, đặt ra khả năng các ngân hàng trung ương giữ lãi suất cao hơn lâu hơn, từ đó gây sức ép mất giá lên vàng. Trong bối cảnh đó, vàng không phát huy được vai trò của một kênh đầu tư an toàn.

Chỉ số Dollar Index tăng 2,5% trong tháng này, đánh dấu tháng tăng mạnh nhất kể từ tháng 7 năm ngoái. Khác với vàng, đồng bạc xanh đã phát huy tốt vai trò một “hầm trú ẩn” trong bối cảnh chiến sự, nhờ các yếu tố gồm nhu cầu thanh khoản USD gia tăng, khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) không hạ lãi suất trong năm nay, và vị thế quốc gia xuất khẩu ròng năng lượng của Mỹ.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Bất chấp những biến động gần đây trên thị trường vàng, giới phân tích vẫn lạc quan về triển vọng giá vàng. Các dự báo về giá vàng năm 2026 hầu như không có sự thay đổi nhiều.

Công ty BMI giữ nguyên dự báo bình quân giá vàng năm 2026 ở mức 4.600 USD/oz. Ngân hàng Goldman Sachs vẫn cho rằng giá vàng có thể đạt tới mức 5.400 USD/oz trong thời gian còn lại của năm nay.

Giá bạc giảm hơn 20% trong tháng 3. Ngân hàng BNP Paribas dự báo giá bạc sẽ dao động trong khoảng 65-75 USD/oz trong thời gian còn lại của năm nay và thị trường bạc vật chất sẽ chuyển sang trạng thái dư cung trong năm 2027.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 1,2 tấn vàng trong phiên ngày thứ Ba, tăng khối lượng nắm giữ lên mức 1.047,3 tấn vàng. Trong tháng 3, quỹ bán ròng 54 tấn vàng.

Khởi động phiên sáng nay (1/4) tại thị trường châu Á, giá vàng tăng nhẹ. Lúc 6h30 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 5,8 USD/oz so với chốt phiên Mỹ, tương đương tăng 0,12%, giao dịch ở mức 4.675,6 USD/oz - theo Kitco.

Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 148,5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.107 đồng (mua vào) và 26.357 đồng (bán ra).