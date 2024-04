Giá vàng sôi động, doanh thu vàng 24k của PNJ tăng 66,3% so với cùng kỳ

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) đã công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2024.

Cụ thể: quý 1/2024, PNJ ghi nhận doanh thu thuần quý 1 đạt 12.594 tỷ đồng, tăng 28,6% so với cùng kỳ, tăng trưởng so với nền rất cao của công ty năm 2023 và vượt mức kỷ lục năm 2022, và lợi nhuận sau thuế đạt 738 tỷ đồng, giảm 1,4% so với cùng kỳ và giảm nhẹ so với mức kỷ lục cùng kỳ năm 2023.

Về hoạt động kinh doanh của từng kênh, PNJ cho biết:

- Doanh thu trang sức bán lẻ quý 1/2024 tăng 12,1% so với cùng kỳ. PNJ cho biết kết quả này đạt được do sự nỗ lực của PNJ tung ra nhiều bộ sưu tập mới phù hợp thị hiếu khách hàng, triển khai nhiều chiến dịch marketing và chương trình bán hàng hiệu quả và các chương trình này thu hút nhiều khách hàng mới và tăng cường tỉ lệ khách hàng cũ quay lại.

- Doanh thu trang sức bán sỉ quý 1/2024 tăng 7,5% so với cùng kỳ do PNJ đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng sỉ gia tăng đặt hàng.

Đáng chú ý, doanh thu vàng 24K quý 1/2024 tăng 66,3% so với cùng kỳ do khách hàng giao dịch vàng 24K sôi động và PNJ đồng thời thu hút nhiều khách hàng mới mua các sản phẩm Tài Lộc, 24K của công ty.

Ngoài ra, biên lợi nhuận gộp trung bình quý 1 năm 2024 đạt 17,1%, giảm so với mức 19,4% cùng kỳ năm 2023 do sự thay đổi cơ cấu hàng bán, sự biến động giá nguyên liệu và các yếu tố đầu vào khác.

Mặt khác, tổng chi phí hoạt động quý 1/2024 tăng 28,7% so với cùng kỳ do chi phí bán hàng tăng tỷ lệ với doanh thu. Tỷ lệ CPHĐ/LNG quý 1 tăng từ mức 49,2% lên mức 56,0%.

Tại thời điểm 31/3/2024, tổng số cửa hàng của PNJ đạt 401 có mặt tại 55/63 tỉnh thành, công ty cho biết đã mở mới 3 cửa hàng PNJ và đóng 2 cửa hàng.



Hiện cơ cấu của PNJ có gồm 392 cửa hàng, 5 cửa hàng Style by PNJ , 3 cửa hàng CAO Fine Jewellery và 1 Trung tâm kinh doanh sỉ.