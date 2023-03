Giá vàng tăng vọt, đồng USD tụt giá sau cuộc họp Fed

Giá vàng thế giới tăng mạnh và đồng USD trượt sâu trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (22/3), khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất như dự báo và phát tín hiệu có thể sắp đến lúc dừng tăng lãi suất. Giá vàng miếng trong nước sáng nay tăng theo, nhưng chậm hơn.

Lúc đóng cửa phiên giao dịch tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 30,1 USD/oz, tương đương tăng gần 1,6%, chốt ở mức 1.971,1 USD/oz.

Tuần này chứng kiến biến động mạnh của giá vàng quốc tế. Hôm thứ Hai, giá vàng chớp nhoáng vượt mốc 2.000 USD/oz, cao nhất trong vòng 1 năm trở lại đây, trong bối cảnh nhu cầu phòng ngừa rủi ro tăng cao vì cuộc khủng hoảng ngân hàng ở Mỹ và Thuỵ Sỹ. Sau đó, giá vàng giảm sốc hơn 1,9% trong phiên ngày thứ Ba, khi căng thẳng ngân hàng dịu bớt một phần và nhà đầu tư chốt lời trước cuộc họp của Fed.

Phiên ngày thứ Tư, vàng - tài sản không mang lãi suất và được định giá bằng đồng USD - hưởng lợi khi cả lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng USD cùng giảm.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm giảm còn 3,9597%, từ mức đóng cửa của phiên ngày thứ Ba là 4,177%. Lợi suất của kỳ hạn 10 năm giảm còn 3,4509% từ 3,606%.

Tỷ giá đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác giảm xuống mức thấp nhất kể hôm 2/2. Chỉ số Dollar Index đóng cửa với mức giảm 0,7%, còn 102,53 điểm.

Phiên giảm này của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng USD phản ánh kỳ vọng của thị trường rằng Fed sẽ không còn nâng lãi suất thêm nhiều nữa.

Kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài 2 ngày, Fed nâng lãi suất 0,25 điểm phần trăm như dự báo trước đó của thị trường. Uỷ ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) - bộ phận ra quyết định lãi suất trong Fed - nói rằng việc tăng lãi suất trong tương lai không phải là điều chắc chắn và sẽ phụ thuộc nhiều vào các số liệu kinh tế trong thời gian tới. Một số nhà phân tích cho rằng Fed có thể chỉ có thêm một đợt nâng lãi suất nữa trong tháng 5 rồi tạm dừng.

Tuy nhiên, Chủ tịch Fed Jerome Powell khẳng định trong họp báo sau cuộc họp của Fed rằng “giảm lãi suất là chuyện không nằm trong kịch bản chính của chúng tôi” trong thời gian còn lại của năm 2023 và chống lạm phát “là một chặng đường dài để đi và có thể còn gập ghềnh”.

Giá vàng thế giới đã tăng gần 7% trong vòng 1 tháng. Đơn vị: USD/oz.

Với vai trò “hầm trú ẩn” thường được giới đầu tư tìm tới trong điều kiện thị trường bất ổn, vàng hút vốn mạnh khi tháng này chứng kiến 3 ngân hàng Mỹ lần lượt sụp đổ chỉ trong vòng 1 tuần, tiếp đó là vụ sáp nhập của ngân hàng lớn thứ hai Thuỵ Sỹ Credit Suisse vào ngân hàng lớn nhất nước này UBS trong một thương vụ được thúc đẩy bởi cơ quan chức năng nhằm bảo vệ hệ thống ngân hàng Thuỵ Sỹ.

Tình hình đã ổn định trở lại phần nào trong những ngày gần đây, nhưng cổ phiếu các ngân hàng khu vực Mỹ vẫn bị bán tháo trong phiên ngày thứ Tư, cho thấy nhà đầu tư còn bất an. Trong môi trường như vậy, nhiều nhà đầu tư xem vàng là tài sản hợp lý để nắm giữ nhằm bảo toàn giá trị cho danh mục.

Một số chuyên gia dự báo bối cảnh như hiện tại có thể đẩy giá vàng tăng lên kỷ lục mới. “Nếu Fed xoay trục chính sách tiền tệ sớm hơn dự kiến, giá vàng có thể có một đợt tăng bùng nổ nữa vì tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu sẽ giảm sâu hơn”, chuyên gia Tina Teng của công ty dịch vụ tài chính CMC Markets nhận định trong một cuộc trao đổi với hãng tin CNBC. Bà Teng dự báo giá vàng sẽ đạt tới vùng 2.500-2.600 USD/oz.

Lúc hơn 8h sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á đứng ở 1.971,9 USD/oz, tăng 0,8 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại New York. Mức giá này tương đương khoảng 56,3 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 800.000 đồng/lượng so với giá vàng thế giới quy đổi vào sáng hôm qua.

Giá vàng miếng trong nước đầu giờ sáng nay tăng phổ biến 200.000-250.000 đồng/lượng.

Lúc gần 9h, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 66,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,4 triệu đồng/lượng (bán ra). So với sáng hôm qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 250.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 54,65 triệu đồng/lượng và 55,65 triệu đồng/lượng, tăng 250.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 66,65 triệu đồng/lượng và 67,35 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ hiện đang cao hơn khoảng 11,1 triệu đồng/lượng, từ chỗ cao hơn 11,65 triệu đồng/lượng vào sáng hôm qua.

Vietcombank sáng nay báo giá USD ở mức 23.350 đồng (mua vào) và 23.690 đồng (bán ra), giảm 50 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.