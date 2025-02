Giá vàng thế giới cao chưa từng thấy

Giá vàng thế giới lập kỷ lục mới, duy trì đà tăng vững trên mốc 2.500 USD/oz, khi nhu cầu phòng ngừa rủi ro của nhà đầu tư tiếp tục ở mức cao trong bối cảnh có nhiều bấp bênh liên quan đến kế hoạch áp thuế quan của Tổng thống Donald Trump. Đồng USD quay đầu giảm giá mạnh cũng hỗ trợ thêm cho giá kim loại quý.

Lúc gần 10h trưa nay (4/2), giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 1,7 USD/oz so với đóng cửa phiên ngày 3/2 tại thị trường New York, tương đương tăng 0,06%, giao dịch ở mức 2.817,9 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương 86,4 triệu đồng/lượng, tăng 1,6 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Phiên ngày 3/2 tại New York, giá vàng giao ngay tăng 15 USD/oz, tương đương tăng 0,53%, đóng cửa ở mức 2.816,2 USD/oz. Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay đạt 2.830,5 USD/oz, cao chưa từng có trong lịch sử.

Trong một động thái bất ngờ, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/2 hoãn việc áp thuế quan lên hàng hóa Mexico và Canada chỉ vài giờ trước khi quyết định này có hiệu lực. Động thái này giúp chặn đứng một cuộc chiến tranh thương mại tàn khốc ở khu vực Bắc Mỹ.

Các thỏa thuận trì hoãn 1 tháng việc thực thi thuế quan đối với hai đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ được công bố sau các cuộc gọi song phương giữa ông Trump với Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Quyết định hoãn đánh thuế đánh dấu một sự đảo ngược những gì diễn ra vào cuối tuần, khi ông Trump khi ký sắc lệnh áp thuế quan 25% lên hàng hóa Canada và Mexico và 10% lên hàng hóa Trung Quốc, khiến các nước đồng minh của Mỹ và nhà đầu tư bất an cao độ.

Tuy hoãn áp thuế quan lên Canada và Mexico, ông Trump giữ nguyên kế hoạch áp thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc.

Theo ông David Meger, giám đốc phụ trách giao dịch kim loại quý của công ty High Ridge Futures, những bất định xung quanh kế hoạch thuế quan của ông Trump đang thúc đẩy nhu cầu nắm giữ vàng phòng ngừa rủi ro. Các quyết định của ông Trump đều rất khó lường nền việc ông hoãn áp thuế đối với Canada và Mexico chưa thể giải tỏa được những bấp bênh này.

Theo chiến lược gia trưởng Bart Melek của công ty TD Securities, thị trường vẫn chưa phản ánh hết khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh thương mại kéo dài. “Chúng tôi chưa nhận thấy phản ứng đầy đủ từ thị trường vàng với rủi ro đó, và nếu xung đột thương mại tiếp diễn trong một thời gian đáng kể, giá vàng sẽ còn tăng cao hơn nữa”, ông Melek nói.

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Một báo cáo của ngân hàng JPMorgan Chase nhận định áp lực giảm đối với thị trường chứng khoán có thể dẫn tới sức ép mất giá đối với vàng trong ngắn hạn, vì nhiều nhà đầu tư có thể phải bán vàng để bù lỗ chứng khoán. Tuy nhiên, báo cáo cho rằng trong trung hạn, việc Mỹ áp thuế quan sẽ có lợi cho giá vàng.

Theo giới phân tích, thuế quan có thể dẫn tới một cuộc chiến thương mại toàn cầu, gây tổn hại về tăng trưởng đối với tất cả các nền kinh tế và đẩy lạm phát lên cao, tạo ra một môi trường lý tưởng cho vàng tăng giá.

Theo hãng tin Reuters, các ngân hàng có giao dịch vàng đang chuyển vàng từ các trung tâm ở châu Á như Dubai và Hồng Kông tới thị trường Mỹ để tranh thủ mức chênh lệch lớn giữa giá vàng giao sau ở Mỹ so với giá vàng giao ngay. Phiên ngày 3/2 giá vàng giao sau trên sàn COMEX ở Mỹ tăng 0,8%, chốt ở mức 2.857,1 USD/oz.

Sáng nay, chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác giảm về ngưỡng 108,7 điểm, hạ gần 0,3% so với mức chốt phiên ngày 3/2 - theo dữ liệu từ trang MarketWatch. Phiên ngày 3/2, chỉ số đóng cửa ở mức 108,99 điểm, từ mức 109,7 điểm vào buổi sáng.

Tuần này, ngoài tin tức về thuế quan, nhà đầu tư còn dành mối quan tâm lớn cho báo cáo việc làm Mỹ dự kiến công bố vào ngày thứ Sáu - một thước đo quan trọng về sức khỏe của nền kinh tế.