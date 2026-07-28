Giá vàng thế giới giữ đà tăng trong lúc chờ cuộc họp Fed

Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (27/7), nhờ giá dầu giảm nhanh khi Mỹ và Iran tạm dừng các cuộc tấn công...

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Ecnomics.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm trượt dốc thềm cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này là một yếu tố hỗ trợ giá vàng, trong khi sự vững giá của đồng USD khiến vàng khó tăng mạnh hơn.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York đạt 4.077,6 USD/oz, tăng 24 USD/oz so với mức chốt của tuần trước, tương đương tăng 0,6% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay đạt 58,54 USD/oz, tăng 0,26 USD/oz, tương đương tăng 0,4%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 8/2026 tăng khoảng 0,2%, chốt phiên ở mức 4.077 USD/oz.

Giá dầu thô lao dốc trong phiên đầu tuần sau khi có tin Iran tuyên bố sẽ dừng các cuộc tấn công nếu Mỹ cũng ngừng các cuộc không kích nhằm vào nước này. Trước đó, vào cuối tuần, Mỹ đã tạm dừng không kích Iran sau 13 ngày tấn công liên tiếp. Động thái xuống thang của hai bên làm dấy lên kỳ vọng về một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột chuẩn bị bước sang tháng thứ 6.

Giá dầu Brent giao sau tại London và giá dầu WTI giao sau tại New York giảm tương ứng 8,7% và 7,5%, chốt phiên trên mức 88 USD/thùng và gần 83 USD/thùng.

Giá dầu giảm dẫn tới việc thị trường giảm đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay, giúp giá vàng đi lên.

Hỗ trợ thêm cho giá vàng là lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm theo kỳ vọng về việc Fed tăng lãi suất.

Đối với trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm, lợi suất giảm 3 điểm cơ bản, còn 4,649%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm giảm 1 điểm cơ bản, còn 4,32%. Lợi suất của kỳ hạn 3o năm giảm gần 3 điểm cơ bản, còn 5,133%.

Cuộc họp của Fed sẽ bắt đầu vào ngày thứ Ba và kết thúc vào chiều ngày thứ Tư (29/7) theo giờ Washington. Thị trường dự báo Fed giữ nguyên lãi suất trong lần họp này, nhưng chờ xem Fed và Chủ tịch Kevin Warsh liệu có phát tín hiệu gì về đường đi của chính sách trong thời gian tới.

Đồng USD gần như đi ngang trong phiên này, với chỉ số Dollar Index đóng cửa ở mức 101,54 điểm. Chỉ số này đã tăng 2,9% trong 3 tháng qua, giữ vai trò là một nguồn áp lực giảm giá lớn đối với vàng.

Phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước thềm cuộc họp Fed, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust không có động thái mua bán ròng nào trong phiên đầu tuần. Quỹ giữ nguyên khối lượng vàng mà quỹ nắm giữ ở mức 1.009 tấn vàng, sau khi mua ròng 10 tấn vàng trong tuần trước.

“Động lực tăng chính của giá vàng phiên này là giá dầu giảm từ mức 100 USD/thùng trong tuần trước về mức dưới 90 USD/thùng. Giá dầu giảm khiến triển vọng tăng lãi suất giảm bớt”, chiến lược gia trưởng Bart Melek của công ty TD Securities nhận xét với hãng tin Reuters.

Tuy nhiên, với những bất định xung quanh cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh dẫn tới khả năng giá dầu còn giữ ở mức cao, thị trường vẫn đang đặt cược khả năng 82% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Mối lo lãi suất cao hơn lâu hơn được giới phân tích cho là sẽ tiếp tục gây áp lực giảm lên giá vàng trong ngắn hạn.

Tuần này, ngoài cuộc họp Fed và chiến sự ở Trung Đông, giá vàng còn có thể chịu sự chi phối của một báo cáo lạm phát Mỹ quan trọng. Đó là chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng - theo dự kiến sẽ được công bố vào ngày thứ Năm.

Đầu giờ phiên châu Á sáng nay (28/7), giá vàng và giá bạc cùng giảm.

Lúc 7h20 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm gần 0,3% so với đóng cửa phiên Mỹ, còn 4.066 USD/oz. Giá bạc giao ngay giảm 0,4%, còn 58,3 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 130,3 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm 0,3 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.110 đồng (mua vào) và 26.520 đồng (bán ra), tăng 10 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.