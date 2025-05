Giá vàng tiếp tục trượt dốc vì tin tốt về thương mại, mốc 3.200 USD/oz bị đe dọa

Giá vàng thế giới giảm mạnh về mức thấp nhất trong 2 tuần, khi căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có dấu hiệu dịu đi. Tâm lý thận trọng của nhà đầu tư cũng tăng lên trước khi Mỹ công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp.

Gần 9h sáng nay (2/5) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 5 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại New York, tương đương giảm gần 0,2%, giao dịch ở mức 3.236 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 102 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Đóng cửa phiên ngày 1/5 tại thị trường Mỹ, giá vàng giao ngay còn 3.241 USD/oz, giảm 49,3 USD/oz so với chốt phiên trước, tương đương giảm hơn 1,5%.

Trên sàn giao dịch COMEX, giá vàng giao sau giảm 2,9%, đóng cửa ở mức 3.222,2 USD/oz.

Giá vàng đang ở vùng thấp nhất kể từ trung tuần tháng 4. Mới tuần trước, giá kim loại quý này lập kỷ lục ở mức hơn 3.500 USD/oz. Kể từ đỉnh đó, giá vàng giao ngay hiện đã giảm hơn 7,5%.

“Đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy có thể sắp có một số thỏa thuận thương mại. Và Mỹ cũng có thể sắp đàm phán thương mại với Trung Quốc, vì phía Mỹ đã tỏ thiện chí. Điều này khiến một số nhà đầu tư chốt lời vàng sau một thời gian mua mạnh vàng để phòng ngừa rủi ro”, chiến lược gia Bob Haberkorn của công ty RJO Futures nhận định với hãng tin Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/5 tuyên bố nước này có thể sớm đạt thỏa thuận thương mại với Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc, và “có khả năng rất cao” sẽ đạt một thỏa thuận với Trung Quốc. Một tài khoản mạng xã hội của truyền thông nhà nước Trung Quốc nói Mỹ đã tiếp cận với Trung Quốc để đề xuất đàm phán về mức thuế 145% mà ông Trump áp lên hàng hóa nước này.

Một tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc sáng 2/5 cho biết nước này đang đánh giá đề xuất của Mỹ về khởi động đàm phán thương mại. “Nếu muốn đàm phán, Mỹ nên cho thấy sự chân thành và sẵn sàng điều chỉnh những hành vi sai trái và hủy bỏ thuế quan đơn phương”, tuyên bố viết.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Theo báo cáo hàng tuần của Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 1/5, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tuần qua là 241.000 người, cao hơn dự báo 225.000 người mà các nhà phân tích đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones.

Phiên ngày thứ Sáu, mối quan tâm của nhà đầu tư sẽ hướng tới báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 4 của Mỹ đến từ Bộ Lao động nước này. Giới chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã phát tín hiệu giữ nguyên lãi suất cho tới khi có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy lạm phát giảm về mục tiêu 2% hoặc thị trường việc làm xấu đi.

Bởi vậy, những số liệu kinh tế vĩ mô ảm đạm gần đây của Mỹ đã làm gia tăng các đặt cược vào việc Fed hạ lãi suất. Môi trường lãi suất giảm hoặc kỳ vọng cao hơn về việc lãi suất giảm đều có lợi cho giá vàng vì vàng là một tài sản không mang lãi suất.

“Sự điều chỉnh của giá vàng trong ngắn hạn là do tâm lý trên thị trường được cải thiện. Tuy nhiên, các yếu tố mang tính cấu trúc hỗ trợ cho sự tăng giá của vàng vẫn duy trì chắc chắn”, trưởng chiến lược Ole Hansen của ngân hàng Saxo Bank nhận xét trong một báo cáo.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD chốt phiên ngày 1/5 ở mức 100,25 điểm, tăng gần 0,8% so với phiên trước.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 0,9 tấn vàng trong phiên ngày 1/5, tăng khối lượng nắm giữ lên mức 945,4 tấn vàng.