Giá vàng trồi sụt khi căng thẳng ở Vùng Vịnh leo thang, SPDR Gold Trust xả hơn 9 tấn

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust bán ròng mạnh, cho thấy tâm lý có phần bi quan của nhà đầu tư về triển vọng của giá vàng trong ngắn hạn...

Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (22/4), rồi lại sụt giảm trong sáng nay (23/4), khi giá dầu thô và tỷ giá đồng USD tiếp tục leo thang vì những diễn biến căng thẳng mới trong cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran.

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust bán ròng mạnh, cho thấy tâm lý có phần bi quan của nhà đầu tư về triển vọng của giá vàng trong ngắn hạn.

Lúc đóng cửa phiên New York ngày thứ Ba, giá vàng giao ngay dừng ở mức 4.740,9 USD/oz, tăng 18,8 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng 0,4% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay dừng ở mức 77,82 USD/oz, tăng 1,03 USD/oz, tương đương tăng 1,3%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 6 tăng 0,7%, chốt phiên ở mức 4.753 USD/oz.

Theo giới phân tích, phiên tăng này của giá vàng là kết quả của lực bắt đáy sau khi giá sụt hơn 2% trong phiên ngày hôm trước. Tuy nhiên, mức tăng bị hạn chế do giá dầu thô và tỷ giá USD đồng loạt đi lên.

Giá dầu duy trì xu thế tăng mạnh sau khi Iran tuyên bố bắt giữ hai tàu ở eo biển Hormuz ngay sau khi Tổng thống Donald Trump gia hạn lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.

Giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London - giá tham chiếu của thị trường dầu lửa toàn cầu - tăng hơn 3%, đóng cửa ở mức 101,91 USD/thùng. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng hơn 3% và chốt ở mức 92,96 USD/thùng.

Thị trường nhận thấy việc gia hạn lệnh ngừng bắn chưa chắc có thể dẫn đến việc khơi thông dòng chảy dầu thô qua eo biển Hormuz. Lưu lượng tàu chở dầu đi qua tuyến đường biển huyết mạch tiếp tục ở trong tình trạng nhỏ giọt do các nhà vận chuyển còn đối mặt với nguy hiểm.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) tuyên bố đã bắt giữ hai tàu container khi những con tàu này cố gắng vượt qua eo biển Hormuz “mà không được cho phép” - theo hãng thông tấn nhà nước Tasnim. Trong khi đó, Mỹ vẫn duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran trong thời gian ngừng bắn.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng 0,21%, chốt phiên ở mức 98,61 điểm.

Tuy không còn giữ được nhiều quả tăng kể từ khi chiến tranh giữa Mỹ và Iran nổ ra, đồng USD vẫn đang có lợi thế về lãi suất do khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ lãi suất cao hơn lâu hơn để chống lại áp lực lạm phát do giá dầu leo thang. Ngoài ra, việc giá dầu neo cao dai dẳng cũng đẩy cao mối lo lạm phát toàn cầu, đặt ra khả năng các ngân hàng trung ương lớn phải tăng lãi suất.

Tất cả những yếu tố tỷ giá và lãi suất như vậy đều không có lợi cho giá vàng, một tài sản được định giá bằng USD và không mang lãi suất. Kể từ khi chiến tranh Mỹ - Iran bắt đầu, giá vàng đã giảm khoảng 11%.

Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 8,9 tấn vàng trong phiên ngày thứ Tư, giảm khối lượng nắm giữ về mức 1.050,9 tấn vàng.

Lúc mới mở cửa phiên sáng nay (22/4) tại thị trường châu Á, giá vàng và giá bạc đều giảm.

Lúc 6h30 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,3% so với đóng cửa phiên Mỹ, giao dịch ở mức gần 4.728 USD/oz. Giá bạc giao ngay giảm gần 0,3%, còn hơn 77,6 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 150,1 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.095 đồng (mua vào) và 26.355 đồng (bán ra), giảm 2 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.