Giá vàng trong nước bất ngờ sụt mạnh dù giá thế giới tăng

Giá vàng thế giới tăng lên gần 1.800 USD/oz nhờ đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm, khuyến khích nhu cầu mua vàng để phòng ngừa lạm phát. Giá vàng trong nước sáng nay (15/10) sụt nửa triệu đồng/lượng, nhưng giá USD tự do tăng mạnh.

Lúc hơn 10h trưa, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 57 triệu đồng/lượng (mua vào) và 57,6 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng miếng tại doanh nghiệp này hiện giảm 600.000 ở chiều mua vào và giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý giảm 150.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá, còn 50,95 triệu đồng/lượng và 51,65 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 56,9 triệu đồng/lượng và 57,6 triệu đồng/lượng, giảm 550.000 đồng/lượng mỗi đầu giá so với sáng qua.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn khoảng 8 triệu đồng/lượng. Đầu tuần này, chênh lệch giá vàng miếng với thế giới lên gần 10 triệu đồng/lượng. Việc chênh lệch rút ngắn cho thấy giá vàng trong nước tăng chậm so với giá vàng thế giới.

Cú giảm mạnh của giá vàng miếng trong nước sáng nay diễn ra dù giá vàng thế giới nhích về ngưỡng 1.800 USD/oz.

Trong phiên giao dịch đêm qua tại New York, giá vàng giao ngay tăng 3,3 USD/oz, chốt ở 1.797,1 USD/oz. Lúc hơn 10h trưa nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 1,5 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, còn 1.795,6 USD/oz, cao hơn so với mức giá cùng thời điểm ngày hôm qua.

Mức giá hiện tại của vàng thế giới tương đương gần 49,5 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại Vietcombank và chưa tính chi phí liên quan.

Giá vàng thế giới đang ở vùng cao nhất trong 1 tháng nhờ lực mua phòng lạm phát. “Các nhà đầu tư cuối cùng đã bắt đầu nhận thấy rằng lạm phát tăng luôn có lợi cho giá vàng, cho dù Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có làm gì”, nhà phân tích cấp cao Jim Wyckoff thuộc Kitco Metals nhận định.

Ngoài ra, theo ông Wyckoff, biến động mạnh trên thị trường chứng khoán Mỹ tháng này cũng khuyến khích nhu cầu mua vàng phòng ngừa rủi ro. Tâm lý của nhà đầu tư nhìn chung đang bấp bênh, khi khủng hoảng năng lượng toàn cầu dẫn tới lo ngại rằng giá cả leo thang sẽ gây giảm tốc tăng trưởng kinh tế.

Theo một báo cáo của TD Securities, thời gian qua, “việc thị trường tập trung quá mức vào chính sách tiền tệ của Fed đã khiến nhà đầu tư dành sự chú ý không đúng mức cho nguy cơ giảm tốc tăng trưởng và sự leo thang của lạm phát”. Khi chú ý quay trở lại với hai vấn đề này, nhu cầu nắm giữ vàng có thể tăng mạnh. Điều này thể hiện rõ khi giá vàng thế giới tăng vọt trong phiên ngày thứ Tư tuần này, cho dù Fed nói có thể bắt đầu cắt giảm chương trình mua tài sản từ tháng 11.

Bên cạnh đó, đồng USD xuống giá và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ “giảm nhiệt” cũng hỗ trợ cho giá vàng. Chỉ số Dollar Index hiện đã giảm về mức 93,9 điểm, từ mức 94,1 điểm vào sáng qua. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm về ngưỡng 1,53%, từ 1,55% của phiên trước.

Theo nhà phân tích độc lập Ross Norman, giá vàng đang đối mặt với ngưỡng cản kỹ thuật ở vùng 1.800-1.835 USD/oz mà nếu vượt qua được, giá vàng sẽ bước vào một chu kỳ tăng mới.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.210 đồng (mua vào) và 23.270 đồng (bán ra), tăng tương ứng 30 đồng và 40 đồng so với sáng qua. Ngân hàng Vietcombank giữ nguyên báo giá USD ở mức 22.660 đồng và 22.860 đồng.