Giá vàng tuột mốc 4.700 USD/oz vì mối lo lạm phát, SPDR Gold Trust tiếp tục xả hàng

Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (23/4), tuột khỏi mốc quan trọng 4.700 USD/oz, khi đà leo thang của giá dầu đẩy cao mối lo về lạm phát và lãi suất cao hơn lâu hơn. Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust có thêm một phiên bán ròng.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York còn 4.693,8 USD/oz, giảm 47,1 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương giảm khoảng 1% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay dừng ở mức 75,56 USD/oz, giảm 2,26 USD/oz, tương đương giảm 2,9%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 6/2026 giảm 0,6%, đóng cửa ở mức 4.724 USD/oz.

Phiên này, giá vàng tiếp tục bị chi phối bởi hai yếu tố chính là giá dầu và tỷ giá đồng USD.

Giá dầu thô không ngừng leo thang khi cuộc xung đột ở Trung Đông có thêm diễn biến căng thẳng.

Giá dầu Brent giao sau tại thị trường London tăng khoảng 3% và đóng cửa ở mức 105,07 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng khoảng 3% và đóng cửa ở mức 95,85 USD/thùng.

Thế bế tắc ở eo biển Hormuz vẫn chưa được giải tỏa, khi Iran tiếp tục yêu cầu các tàu phải được sự cho phép của nước này để đi qua eo biển. Một đoạn video được truyền thông nhà nước Iran phát vào ngày thứ Năm cho thấy các binh sỹ đặc công của nước này tấn công lên một con tàu chở hàng lớn ở Hormuz.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump vào cùng ngày tuyên bố rằng Mỹ đã giành được “quyền kiểm soát hoàn toàn” đối với tuyến đường biển này và các tàu cần phải được Hải quân Mỹ cho phép mới được đi qua eo biển.

Cũng trong ngày thứ Năm, Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố Jerusalem đang chờ Mỹ “bật đèn xanh” để nối lại cuộc chiến chống Iran. Trong một diễn biến khác, đài truyền hình N12 của Israel đưa tin rằng nhà đàm phán hàng đầu của Iran, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf, đã từ chức do sự can thiệp từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng nước này (IRGC).

Thông tin trên chưa được xác nhận nhưng khả năng có sự can thiệp của IRGC làm dấy lên lo ngại rằng Tehran sẽ có lập trường cứng rắn hơn trong các cuộc đàm phán với Mỹ.

Giới đầu tư đang “lo ngại rằng lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có thể đổ vỡ bất kỳ lúc nào, dẫn tới giá dầu tăng cao hơn, kéo giá các tài sản khác giảm xuống, bao gồm cả vàng. Mức giá gần 4.900 USD/oz của vàng vào hôm thứ Sáu tuần trước đã trở nên xa vời hơn, vì lực tăng của giá vàng đang suy yếu dần”, nhà giao dịch kim loại quý độc lập Tai Wong nhận định với hãng tin Reuters.

Giá dầu tăng cao đẩy cao áp lực lạm phát, đặt ra khả năng các ngân hàng trung ương tăng lãi suất hoặc giữ lãi suất ở mức cao lâu hơn để chống lạm phát, tạo ra một môi trường không có lợi cho một tài sản không mang lãi suất như vàng. Trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, các chuyên gia kinh tế dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ đợi ít nhất 6 tháng trước khi có thể hạ lãi suất trong năm nay.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Ngoài ra, đà tăng của giá dầu cũng thúc đẩy đồng USD, nhờ lợi thế của Mỹ là một nước xuất khẩu ròng năng lượng hóa thạch. Chỉ số Dollar Index tăng 0,21%, chốt phiên ở mức 98,8 điểm. USD tăng giá cũng gây áp lực mất giá đối với vàng vì vàng là một tài sản không mang lãi suất.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 1,7 tấn vàng trong phiên ngày thứ Năm, giảm khối lượng nắm giữ về mức 1.049,2 tấn vàng. Trong hai phiên vừa qua, quỹ bán ròng tổng cộng 10,6 tấn vàng.

Lúc mới mở cửa phiên sáng nay (24/4) tại thị trường châu Á, giá vàng và giá bạc đều giảm nhẹ.

Lúc 6h30 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,03% so với đóng cửa phiên Mỹ, giao dịch ở mức 4.692 USD/oz. Giá bạc giao ngay giảm gần 0,1%, còn 75,5 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 149 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.100 đồng (mua vào) và 26.360 đồng (bán ra), tăng 5 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.