Giá vật liệu xây dựng leo thang làm gia tăng áp lực chi phí đầu vào

Trong bối cảnh thị trường bất động
sản tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng giá ở một số phân khúc, mặt bằng giá căn hộ
tại các đô thị lớn vẫn duy trì ở mức cao. Cụ thể, khu vực nội thành Hà Nội và
các vùng phụ cận như Gia Lâm, Đông Anh, báo cáo quý 1/2026 của CBRE cho thấy mức
giá sơ cấp căn hộ chung cư đạt trung bình khoảng 102 triệu đồng/m2, tương đương
quý liền trước nhưng tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức cao hơn cả
TP. Hồ Chí Minh (cũ), nơi ghi nhận giá trung bình 91 triệu đồng/m² trong cùng kỳ.
Đáng chú ý, kể từ quý 3/2025, mặt bằng giá sơ cấp trung bình tại Hà Nội đã liên
tục duy trì trên ngưỡng 100 triệu đồng/m2.
GIÁ XI MĂNG ĐÃ TĂNG HƠN 7%
Theo Hội Môi giới bất động sản Việt
Nam, bất kỳ một dự án bất động sản dù là nhà ở thương mại hay nhà ở xã hội, đều
phải trải qua quy trình đầu tư phức tạp với nhiều nhóm chi phí. Các chi phí cùng
trực tiếp cấu thành nên giá sản phẩm gồm chi phí đất đai, chi phí vốn, chi phí
xây dựng… trong đó, chi phí xây dựng là biến số khó lường nhất hiện nay, khi giá vật liệu xây dựng liên tục biến động.
Chia sẻ về tình hình xi măng và vật
liệu xây dựng, Hiệp hội Xi măng Việt Nam cho biết: Giá vật liệu xây dựng đang
bước vào xu hướng tăng rõ rệt dưới tác động của chi phí nhiên liệu. Chỉ trong
tháng 3/2026, giá xi măng đã tăng hơn 7%, thép tăng hơn 2%, gạch lát tăng gần
5%, trong khi cát, đá và gạch xây tăng mạnh từ 13,5% - 23,3%... Diễn biến trên
khiến chi phí xây dựng công trình ước tăng từ 1,91% - 8,09%.
Tuy nhiên, theo Hiệp hội Xi măng
Việt Nam, không chỉ dừng ở chi phí nhiên liệu mà áp lực còn đến từ sự mất cân đối
cung - cầu vật liệu trên thị trường. Đáng chú ý, tình trạng thiếu hụt cát xây dựng
diễn ra rất nghiêm trọng, với giá thực tế tại công trường cao hơn giá công bố từ
5% - 35%, làm gia tăng rủi ro tài chính và kéo dài tiến độ thi công. Điều này
khiến cát trở thành một “nút thắt” lớn của thị trường vật liệu. Bên cạnh đó, việc
nhiều mỏ đá vôi bị dừng khai thác hoặc thu hồi giấy phép theo quy định mới cũng
tiếp tục siết chặt nguồn cung nguyên liệu.
“Sự cộng hưởng giữa chi phí đầu
vào tăng và nguồn cung bị hạn chế khiến thị trường vật liệu xây dựng dự báo sẽ
còn duy trì xu hướng tăng giá và biến động mạnh vào thời gian tới”, Hiệp hội Xi
măng chia sẻ.
Ở góc nhìn doanh nghiệp, những biến
động này đang tạo ra sức ép ngày càng lớn. Theo dữ liệu từ Công ty báo cáo đánh
giá Việt Nam (Vietnam report), có tới 89,5% doanh nghiệp xác nhận biến động giá
vật liệu là khó khăn lớn nhất, trong bối cảnh giá cát san lấp và vật liệu tại
các khu vực đô thị hóa nhanh vẫn biến động mạnh. Áp lực càng gia tăng khi yếu tố
bên ngoài trở nên khó lường hơn. Tình hình địa chính trị tại Trung Đông từ đầu
năm 2026 đã khiến toàn bộ chuỗi chi phí đầu vào của xây dựng – chi phí nhiên liệu
vận hành máy móc thiết bị, vận chuyển và sản xuất vật liệu đồng loạt leo thang.
CÁC ĐỊA PHƯƠNG TĂNG CƯỜNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ, BÌNH ỔN GIÁ
Trước áp lực giá vật liệu xây dựng
leo thang, không chỉ Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An hay Cần Thơ, mà gần đây Bắc
Ninh, Gia Lai cũng đã chủ động triển khai hàng loạt giải pháp nhằm kiểm soát
chi phí, ổn định thị trường và giảm áp lực cho các dự án đầu tư xây dựng.
Tại Bắc Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Phạm Văn Thịnh yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì kiểm tra, giám sát việc chấp hành
pháp luật về giá; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng găm hàng, đầu cơ, thổi
giá hoặc lợi dùng biến động thị trường nhằm tăng giá bất hợp lý hoặc loan tin,
đưa tin không chính xác gây nhiễu loạn thị trường. Song song với đó, tiến hành
rà soát nhu cầu vật liệu xây dựng, bảo đảm cân đối nguồn cung, ưu tiên cho những
công trình trọng điểm, công trình dân sinh cấp bách; đồng thời xem xét trữ lượng
các mỏ để đẩy mạnh cấp phép và nâng công suất khai thác.
Cùng với biện pháp điều hành, Bắc
Ninh cũng chú trọng hoàn thiện công tác thu thập, xử lý thông tin liên quan đến
giá vật liệu xây dựng, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Xây dựng, để
tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm nguồn cung vật liệu, bình ổn
giá vật liệu. Đặc biệt, việc công bố giá và chỉ số giá xây dựng được yêu cầu cập
nhật kịp thời, sát thực tế, riêng loại vật liệu có biến động bất thường do ảnh
hưởng của giá nhiên liệu phải công bố hàng tháng hoặc sớm hơn khi cần thiết, phục
vụ công tác lập, điều chỉnh dự toán và quản lý hợp đồng xây dựng.
Các cơ quan chức năng đồng thời theo
dõi sát diễn biến thị trường; tăng cường phân tích, dự báo xu hướng giá, xây dựng
kịch bản biến động và đánh giá tác động đến tổng mức đầu tư. Trên cơ sở đó, kịp
thời tham mưu các giải pháp điều hành phù hợp nhằm bảo đảm hiệu quả triển khai
dự án.
Tương tự, tại Gia Lai, chính quyền
địa phương tiếp tục đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở
Xây dựng tham mưu các phương án tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong lĩnh vực
vật liệu xây dựng. Sở Tài chính chịu trách nhiệm cập nhật những dự án sản xuất
vật liệu xây dựng theo hướng công nghệ cao, thân thiện môi trường vào danh mục
dự án ưu tiên đầu tư; đồng thời phối hợp cơ quan liên quan tham mưu triển khai
công tác thu hút nhà đầu tư và lồng ghép mục tiêu phát triển lĩnh vực này vào kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. UBND cấp xã, phường chịu
trách nhiệm toàn diện về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn; chỉ đạo kiểm
tra thường xuyên hoạt động khai thác, vận chuyển, sản xuất, kinh doanh vật liệu
xây dựng và xử lý nghiêm các vi phạm theo thẩm quyền.
Liên quan đến vấn đề này, thảo luận
tại hội trường ngày 21/4, đại biểu Nguyễn Duy Minh (Đà Nẵng) cho rằng dù đã có
quy hoạch tài nguyên khoáng sản, trong đó có các mỏ vật liệu xây dựng, song việc
tiếp cận còn bị động. Để khắc phục, cần có cơ chế điều tiết giá hoặc dự trữ chiến
lược đối với vật liệu xây dựng; đơn giản hóa thủ tục cấp phép khai thác; thúc đẩy
mô hình kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực vật liệu xây dựng