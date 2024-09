Giải cứu thành công 4 người tai nạn trong đêm mưa bão

Theo đó, khoảng 3h sáng 6/9, Trung tâm thông tin chỉ huy 114, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhận được tin báo có vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô khách và xe container tại Km317, tuyến cao tốc Thanh Hóa - Hà Nội, thuộc địa phận xã Thiệu Hợp, tỉnh Thanh Hóa. Vụ tai nạn khiến xe ô tô khách bị biến dạng, 3 hành khách bị thương, mắc kẹt bên trong xe, không thể thoát ra ngoài.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn, giải cứu nạn nhân bị mắc kẹt trong xe.

Tại hiện trường, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát giao thông sử dụng banh cắt, cắt phá dỡ vị trí nạn nhân mắc kẹt, tiếp cận để đưa ra ngoài một cách nhanh nhất. Sau hơn 30 phút nỗ lực, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tiếp cận và lần lượt đưa được 3 nạn nhân ra ngoài. Sau khi tiến hành tổ chức sơ cấp cứu ban đầu cho các nạn nhân, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh đã phối hợp đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Trước đó, khoảng 00 giờ 37 phút cùng ngày, một nạn nhân nam đi xe máy trên đường Quang Trung, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa thì bất ngờ bị cây đổ đè vào người và xe máy, khiến anh bị thương, không thể thoát ra ngoài. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã có mặt tại hiện trường phối hợp cùng người dân, giải cứu được nạn nhân và đưa đi cấp cứu.

Giám đốc Công an Thanh Hóa đã có Điện chỉ đạo các đơn vị Công an trong tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão và tình hình mưa lũ, tập trung chỉ đạo và triển khai các phương án phòng, chống siêu bão, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do siêu bão gây ra.

Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy tuyên truyền, hướng dẫn người dân neo đậu tàu thuyền

Bắt đầu từ 14h ngày 6/9, Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Thanh Hóa thường trực 100% quân số; các phòng Công an tỉnh thường trực 50% quân số, 50% quân số còn lại ứng trực để sẵn sàng tham gia xử lý các tình huống do bão gây ra. Đồng thời, tiến hành kiểm tra, rà soát các phương án phòng chống lụt bão; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện ô tô, tàu xuồng; vật tư, trang thiết bị thông tin liên lạc, phao cứu sinh, xăng dầu, lương thực, thực phẩm sẵn sàng tham gia phòng chống và ứng cứu khi có bão lụt theo phương án điều động của công an tỉnh và Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh.

Tại các cửa sông, cửa biển, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các huyện, thị xã, thành phố ven biển đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức kêu gọi và hướng dẫn ngư dân tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn, đồng thời tiến hành kiểm tra đê điều, rà soát, lập danh sách các tàu thuyền chưa kịp vào nơi tránh bão để báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh có biện pháp kêu gọi, hướng dẫn ngư dân vào nơi trú ẩn.

Công an huyện Hậu Lộc phối hợp với lực lượng Biên phòng giúp dân sơ tán tài sản

Trung tá Hoàng Ngọc Tám, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Chúng tôi bảo đảm 100% quân số tham gia phòng chống bão số 3. Đến thời điểm này các tàu du lịch, tàu cá của ngư dân đã về nơi tránh trú an toàn. Cùng với đó lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đã phối hợp với các lực lượng chức năng của Ban Quan lý bến thuyền Hoàng Long tiến hành kiểm tra việc neo đậu của các tàu bè".

Trên địa bàn các huyện miền núi, đặc biệt là các tuyến đường giao thông, đập tràn và các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, lực lượng Công an đã xây dựng phương án tuần tra chủ động phòng chống lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Công an các huyện đã tăng cường lực lượng xuống cơ sở nắm tình hình và phối hợp với các lực lượng chức năng, triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự, trực tiếp đến từng hộ dân ở vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất để tuyên truyền, vận động Nhân dân sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn. Thành lập các tổ, chốt tuần tra, hướng dẫn, điều tiết giao thông, cảnh báo những khu vực nguy hiểm không cho người dân và phương tiện tham gia giao thông qua lại.