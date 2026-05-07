Hải Phòng thu ngân sách 4 tháng đầu năm đạt hơn 78.000 tỷ đồng

Nam Khánh

07/05/2026, 11:04

Tổng thu ngân sách trong 4 tháng đầu năm 2026 của Hải Phòng đạt hơn 78.000 tỷ đồng, vượt 12,9% so với kịch bản tăng trưởng mà thành phố đề ra…

Sản lượng hàng hoá thông qua cảng 4 tháng đạt 58,9 triệu tấn.
Sản lượng hàng hoá thông qua cảng 4 tháng đạt 58,9 triệu tấn.

Tại kỳ họp thường kỳ ngày 4/5, UBND TP. Hải Phòng đã thông qua kết quả phát triển kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm với tổng thu ngân sách ước đạt hơn 78.000 tỷ đồng, bằng 40% dự toán Trung ương giao cả năm 2026, vượt 12,9% so với kịch bản tăng trưởng của thành phố.

Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước 4 tháng trên địa bàn ước đạt hơn 78.018 tỷ đồng, bằng 40% dự toán Trung ương giao và vượt 12,9% so với kịch bản tăng trưởng (hơn 69.102 tỷ đồng). Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt hơn 30.136 tỷ đồng (bằng 35,8% dự toán), thu nội địa ước đạt hơn 41.647 tỷ đồng (bằng 40,4% dự toán). Riêng thu tiền sử dụng đất đạt hơn 9.779 tỷ đồng, tương đương 27% dự toán giao.

Lũy kế giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 29/4/2026 đạt 10.661 tỷ đồng, bằng 27,5% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao (38.765 tỷ đồng) và 27,47% kế hoạch vốn thành phố giao. Tính chung 4 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 15%.

Về thu hút đầu tư nước ngoài (tính đến ngày 20/4/2026), tổng vốn đầu tư FDI đạt hơn 1.298 triệu USD (bằng 33,3% kế hoạch năm và tăng 76,26% so với cùng kỳ). Trong đó, các khu kinh tế, khu công nghiệp thu hút đạt hơn 1.242 triệu USD, chiếm 95,7% tổng vốn FDI toàn địa bàn. Thu hút FDI ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế đạt hơn 56 triệu USD.

Đối với đầu tư trong nước (tính đến ngày 21/3/2026), thành phố thu hút 56 dự án với tổng vốn đầu tư gần 56.000 tỷ đồng. Trong 4 tháng đầu năm, có 3.072 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 41% kế hoạch thành lập doanh nghiệp/năm.

Ở khu vực dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 4 tháng ước đạt hơn 139.290 tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 65.213 tỷ đồng, tăng 16,18%. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 18,3 tỷ USD, tăng 26,2%, tương đương 35,2% kế hoạch năm. Nhập khẩu đạt 21,4 tỷ USD, tăng 32%, đạt 51,4% kế hoạch/năm. Sản lượng hàng hóa qua cảng đạt 58,9 triệu tấn hàng hóa (đạt 24,8% kế hoạch năm). Thành phố ước đón 4,13 triệu lượt khách du lịch trong 4 tháng.

Trong phát triển khu kinh tế và khu công nghiệp, Hải Phòng đã hoàn thiện kế hoạch triển khai Khu thương mại tự do Hải Phòng và Khu kinh tế chuyên biệt, đồng thời xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư. Thành phố cũng điều chỉnh quy hoạch, đưa đảo Cái Tráp (đặc khu Cát Hải) vào quy hoạch chi tiết khu vực đảo Cát Hải thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải.

Hải Phòng cũng đang hoàn thiện các quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và đẩy nhanh giải phóng mặt bằng tại hàng loạt các khu công nghiệp như Thủy Nguyên (giai đoạn 1), Tiên Lãng 1, Tràng Duệ 3, Nam Tràng Cát… Đồng thời, thành phố làm việc với nhà đầu tư của 24 cụm công nghiệp để thúc đẩy tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Theo đánh giá của UBND thành phố, trong 8 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, có 7 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch (thu ngân sách, kim ngạch xuất khẩu, sản lượng hàng qua cảng, thu hút khách du lịch, số doanh nghiệp thành lập mới, thu hút FDI và tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội). Riêng chỉ tiêu tăng trưởng chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) chưa đạt kế hoạch đề ra.

Hải Phòng sẽ thu lệ phí trước bạ ô tô đồng mức 12%

