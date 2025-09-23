Giảm gánh nặng bệnh RSV nhờ vaccine

RSV là virus hợp bào hô hấp với hai phân nhóm RSV-A và RSV-B, gây nhiễm trùng đường hô hấp trên và dưới như viêm tiểu phế quản, viêm phổi, đặc biệt nguy hiểm ở trẻ sơ sinh và người cao tuổi…
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mỗi năm RSV gây hơn 3,6 triệu
ca nhập viện và 100.000 ca tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi, trong đó gần 50% số ca tử
vong nằm ở trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi. Tại Việt Nam, RSV được ghi nhận là
nguyên nhân hàng đầu gây viêm đường hô hấp cấp tính ở trẻ nhỏ.
Một nghiên cứu tại TP.HCM cho thấy RSV chiếm 50 - 90% ca
viêm tiểu phế quản và 5 - 40% ca viêm phổi. Tại Hà Nội, tỷ lệ nhiễm virus này
cũng rất cao, chiếm 60 - 70% số trẻ nhập viện vì bệnh hô hấp tại Bệnh viện Nhi
Hà Nội và gần 30% tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba. Tại một số bệnh viện
như Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, tỷ lệ nhiễm virus RSV trong các ca viêm phổi trẻ
em được ghi nhận lên đến 50%.
TRẺ SƠ SINH ĐẶC BIỆT NHẠY CẢM VỚI RSV
Ngày 22/9/2025, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) thông tin: khoa Sơ sinh của đơn vị vừa điều trị thành công một trường hợp ARDS cấp do viêm
phổi do virus hợp bào hô hấp (RSV) ở trẻ sơ sinh. Bé nhập viện trong tình trạng suy hô
hấp tiến triển nhanh, toan hô hấp nặng, suy tuần hoàn, với nguy cơ tử vong rất
cao.
Bác sĩ Hoàng Thái Bảo, Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Đức
Giang, cho biết bệnh nhi 32 ngày tuổi, nhập viện với chẩn đoán viêm phổi do
virus RSV, suy hô hấp. Dù đã tối ưu các thông số thở máy thường, tình trạng vẫn
không cải thiện, các bác sĩ quyết định chuyển sang thở máy tần số cao (HFO), kỹ
thuật hồi sức hô hấp hiện đại chỉ định cho các ca suy hô hấp nặng không đáp ứng
với thở máy thông thường.
Sau hơn một ngày thở HFO, phổi trẻ cải thiện rõ rệt, CO₂ giảm
dần, khí máu ổn định. Bé được chuyển về thở máy thường theo chiến lược ARDS,
cai máy thành công sau 7 ngày và ra viện khỏe mạnh sau hơn 15 ngày điều trị
tích cực.
Tại hội nghị khoa học “Vai trò của vaccine RSV trong việc bảo
vệ trẻ sơ sinh và người cao tuổi” tại Khánh Hòa ngày 20 – 21/9 vừa
qua, các chuyên gia cho biết hầu hết trẻ đều nhiễm RSV ít nhất một lần trước 2
tuổi. Trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi đặc biệt nhạy cảm với RSV bởi hệ miễn dịch
chưa hoàn thiện. Trung bình cứ 100 trẻ dưới 6 tháng thì có 2 - 3 trẻ phải nhập
viện vì RSV. Trẻ sinh non hoặc nhẹ cân càng có nguy cơ mắc cao hơn.
PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Diệu Thúy, Trưởng
khoa Nhi, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, chia sẻ: “RSV là nỗi lo thường trực của
các bậc cha mẹ có con nhỏ, đồng thời cũng là thách thức lớn cho các bác sĩ bởi
diễn tiến bệnh thay đổi nhanh”. Có trẻ hôm nay chỉ sốt nhẹ nhưng hôm sau đã khó
thở, thậm chí phải thở máy. Những dấu hiệu cảnh báo cần lưu ý là sốt cao dai dẳng,
thở nhanh, khò khè, rút lõm ngực và ho nặng.
“Những tháng đầu đời, khi lượng kháng thể bảo vệ từ mẹ truyền
sang giảm dần mà khả năng tạo miễn dịch chủ động của bé chưa hoàn thiện, trẻ
rơi vào ‘khoảng trống miễn dịch’, dễ bị tác nhân gây bệnh tấn công. Kháng thể từ
mẹ truyền sang thai nhi đóng vai trò quan trọng bảo vệ trẻ sơ sinh trong giai
đoạn đầu, khi hệ miễn dịch của bé còn non yếu", PGS.TS.BS. Huỳnh Nguyễn
Khánh Trang, Trưởng Bộ môn Sản phụ khoa, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cho biết.
VAI TRÒ CỦA MIỄN DỊCH THỤ ĐỘNG
Theo PGS.TS.BS. Đỗ Văn Dũng, nguyên Trưởng
khoa Y tế công cộng, Trường đại học Y Dược TP.HCM, các bệnh nhiễm trùng đường
hô hấp dưới do RSV thường khó phân biệt về triệu chứng và hiện chưa có phương
pháp điều trị đặc hiệu. Do đó, việc cải thiện khả năng tiếp cận giải pháp phòng
ngừa RSV cùng sự hợp tác đa chuyên ngành là yếu tố thiết yếu để cải thiện hiệu
quả bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
TS.BS. Bulent Nuri Taysi, Giám đốc cấp cao phụ trách Vaccine
và thuốc kháng virus cho thị trường mới nổi châu Á của Pfizer, nhấn mạnh: "Việc chuẩn bị và bảo vệ sớm, từ thai kỳ đến sau sinh, thông
qua theo dõi sức khỏe, chăm sóc hô hấp, vệ sinh và tuân thủ hướng dẫn y tế, có
ý nghĩa quan trọng.
Điều này vừa giảm nguy cơ biến chứng nặng, tử vong, vừa củng cố sức
khỏe hô hấp lâu dài cho trẻ. Ở người cao tuổi, các biện pháp dự phòng phù hợp
cũng góp phần giảm nguy cơ nhập viện và nhu cầu chăm sóc dài hạn".
Trong khi đó, PGS. Khánh Trang nhận định: "Tiêm chủng cho mẹ bầu không chỉ bảo vệ bản thân sản phụ
mà còn giúp truyền kháng thể sang con, tạo lớp lá chắn miễn dịch ngay từ lúc
chào đời". Quan điểm này dựa trên các nghiên cứu
khoa học toàn cầu, nhấn mạnh vai trò của miễn dịch thụ động trong việc giảm nguy
cơ bệnh hô hấp nghiêm trọng ở trẻ sơ sinh.
Các thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn từ
nhiều quốc gia đã chứng minh cơ chế này giúp giảm nguy cơ bệnh nặng cần can thiệp
y tế trong những tháng đầu đời của trẻ. Bác sỹ này kỳ vọng với sự phối hợp giữa Bộ Y tế, các bệnh viện
sản - nhi và hỗ trợ quốc tế, Việt Nam có thể áp dụng các giải pháp tiêm chủng
trong thai kỳ dựa trên khoa học, nhằm bảo vệ trẻ em ngay từ khi chào đời.
Nước ta hiện có nhiều lợi thế như hệ thống Tiêm chủng mở rộng
phủ khắp từ trung ương đến cơ sở, kinh nghiệm triển khai các vaccine thai kỳ
như vaccine ngừa uốn ván - bạch hầu - ho gà, cúm... Tuy nhiên, vẫn còn một số
thách thức như chi phí và nhận thức cộng đồng, cần sự phối hợp giữa cơ quan y tế
và các tổ chức quốc tế để nâng cao giáo dục y tế.
Trước gánh nặng toàn cầu, WHO đã khuyến nghị các quốc gia sớm
triển khai biện pháp dự phòng RSV cho trẻ sơ sinh. Tháng 9/2024, Nhóm chuyên
gia tư vấn chiến lược về tiêm chủng đã đưa ra khuyến nghị toàn cầu về việc sử dụng
miễn dịch thụ động để ngừa RSV, trong đó có phòng ngừa chủ động cho phụ nữ mang
thai nhằm bảo vệ trẻ ngay từ trong bụng mẹ.
Song song đó, CDC Hoa Kỳ cũng khuyến cáo dự phòng chủ động
RSV cho người từ 75 tuổi trở lên, đồng thời cân nhắc cho nhóm 60 - 74 tuổi có bệnh
nền hoặc suy giảm miễn dịch, nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm trùng nặng và nhập viện.
PGS.TS. Lê Thị Hồng Hanh, Giám đốc Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện
Nhi Trung ương, cảnh báo virus RSV có thể sống trên bề mặt cứng hơn 6 giờ, trên tay và
quần áo đến 1 giờ. Người nhiễm có thể 2 – 8 ngày sau mới có triệu chứng.
Cha mẹ
nên cho trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và kéo dài đến 2 tuổi để tăng đề
kháng. Trẻ có nguy cơ cao có thể tiêm kháng thể đơn dòng hằng tháng trong mùa dịch.
Ngoài ra, cần tiêm đầy đủ các vaccine theo khuyến cáo.
Phụ huynh
không nên tự ý sử dụng kháng sinh chữa bệnh cho con khi chưa xác định được
chính xác con mắc vius RSV hay không và mức độ bệnh ra sao.
